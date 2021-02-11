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Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное

В России растет число уголовных дел, возбужденных в связи с несогласованными протестными акциями. В общей сложности их уже 90. Кто фигуранты этих дел и что может грозить подозреваемым — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Условно все уголовные дела, возбужденные по протестам в январе-феврале, можно разделить на две группы. Первая — дела в отношении организаторов акций в поддержку Алексея Навального. Вторая группа — дела против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Основная часть дел была возбуждена после событий 23 января, когда в Москве и Санкт-Петербурге проходили стычки протестующих с полицией и Росгвардией.

Уголовные дела против организаторов

Ч. 2 ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

  • Официальным фигурантом является один из ближайших соратников Навального Леонид Волков. Его подозревают в размещении на YouTube призывов «к несовершеннолетним об участии в несогласованных митингах на территории Москвы и других городов России». Волкову предъявлено заочное обвинение, он объявлен в розыск.

Ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Если заболевший заразит другого человека, ему грозит штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).

  • Возбуждение дела в МВД обосновывают тем, что среди участников протестных акций в Москве были люди с диагнозом COVID-19.
  • Фигурантами этого дела являются пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, главы «Альянса врачей» Анастасия Васильева, Олег Навальный, юрист ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, московские муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас. Последний до 23 марта отправлен под домашний арест.
  • Уголовное дело по этой статье было заведено и в Саратове. В МВД заявили, что организаторы и участники несогласованной акции на Театральной площади создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.
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Ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

  • Еще 21 января первое уголовное дело по этой статье было заведено в Татарстане — не против конкретного подозреваемого, а по факту размещения призыва к массовым беспорядкам в социальной сети.
  • 23 января дело по этой же статье завели в Новосибирске. По нему был задержан 20-летний житель этого города.
  • В тот же день аналогичное дело завели и в Ростове-на-Дону. Его фигурантом стал местный школьник, оставлявший посты во «ВКонтакте».

Ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества). Максимальное наказание — лишение свободы сроком на один год.

  • Дела по этой статье, появившейся в УК в конце декабря 2020 года, возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
  • По этому делу в качестве свидетелей были допрошены исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и политик Илья Яшин.
  • 6 февраля в Санкт-Петербурге по делу были проведены обыски по 30 адресам. У одного из фигурантов обнаружили полицейскую форму.
  • В Ижевске дело завели по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как утверждают в полиции, люди вышли на проезжую часть из хулиганских побуждений, в результате было остановлено движение транспорта по ряду улиц

ст. 280 УК (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание — лишение свободы сроком на пять лет

  • О первом деле по этой статье стало известно 31 января. Его фигурантом стал 34-летний москвич, опубликовавший в сети два видеообращения.

11 февраля МВД сообщило, что в связи с несанкционированными акциями в январе—феврале было возбуждено в общей сложности 90 уголовных дел

Уголовные дела против участников

ст. 214 (Вандализм). Максимальное наказание — три года лишения свободы

По данным «ОВД-Инфо», по этой статье было заведено пять дел: в Вологде, Томске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Казани. В основном речь шла об оскорбительных надписях на памятниках и административных зданиях.

Другие статьи:

  • TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский) подозревается в нападении на служебный автомобиль ФСБ на Цветном бульваре в Москве. Проходит по ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК (хулиганство). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что водитель служебной машины в результате инцидента «лишился глаза».

Video

  • Тимур Салихов и Александр Мучаев подозреваются в применении насилия против сотрудника Росгвардии в Москве (ч. 1 ст. 318 УК — максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
  • По той же статье проходит таксист Валерий Евсин. Следствие считает, что он бросил ограждение в сотрудника Росгвардии.
  • Также в насилии в отношении силовиков (ч. 1 ст. 318 УК) подозревают двух уроженцев Калмыкии (одного из них зовут Евгений Есенов). По версии следствия, один из задержанных ударил полицейского в районе Пушкинской площади, а другой совершил наезд на правоохранителя на автомобиле.
  • 28 января стало известно о задержании уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева. Он также подозревается в драке с сотрудниками правоохранительных органов в Москве (ч. 1 ст. 318 УК).

В Совете по правам человека заявили, что всего на акциях 23 и 31 января было зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

  • В этот же день СК сообщил о привлечении к ответственности женщины 1985 года рождения, которая в районе Пушкинской площади несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов.
  • По той же ч. 1 ст. 318 УК привлекли уроженца Псковской области, который, по версии следствия, бросил специальное ограждение в сторону сотрудника Росгвардии в Москве.
  • Житель Санкт-Петербурга Николай Девятый арестован по обвинению в нападении на инспекторов ГИБДД в районе Невского проспекта (ч. 1 ст. 318 УК).
  • Двое жителей Владивостока подозреваются в нападении на сотрудников Росгвардии на Светланской улице 23 января (ч. 1 ст. 318 УК).
  • Жителя Ярославля подозревают в участии в стычке с полицейским с использованием петарды (ч. 1 ст. 318 УК).
  • В Липецке следователи обвинение 25-летнему мужчине. Он подозревается в том, что 23 января распылил газовый баллончик в двух полицейских (ч.1 ст. 318 УК).
  • Житель Мурманской области подозревается в том, что 23 января несколько раз ударил сотрудника полиции в районе Пушкинской площади (ч.1 ст.318 УК)
  • 23-летний уроженец Донбасса Павел Грин-Романов подозревается в том. что 31 января в районе Комсомольской площади распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии (ч.1 ст.318 УК)
  • 18-летний житель Нижнего Новгорода Алексей Жилин подозревается в том, что 23 января схватил сотрудника полиции, пытаясь помешать тому задержать другого человека (ч.1 ст.318 УК)
  • Двое жителей Архангельской области подозреваются в том, что 31 января на Сенной площади в Санкт-Петербурге напали на сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК)
  • 31-летний житель Санкт-Петербурга подозревается в том, что 31 января на Пионерской площади города два раза ударил по голове сотрудника ОМОНа (ч.1 ст. 318 УК)
  • 21-летний житель Москвы подозревается в том, что 23 января в центре Москвы бросил в полицейского файер. Дело возбуждено по ст.213 УК («Хулиганство») с максимальным сроком наказания семь лет.
  • 26-летний Сергей Василенко подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии 31 августа. Речь идет о ч.2 ст.167 УК, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Административное преследование

Число дел по административным правонарушениям исчисляется тысячами. Как сообщала 5 февраля пресс-служба Мосгорсуда, только в столичные суды поступили 4908 дел, по которым назначили 972 административных ареста и 1232 штрафа. Остальные дела по состоянию на конец прошлой недели находились в производстве.

Суды Санкт-Петербурга, по состоянию на 5 февраля, рассмотрели 1149 дел из 1430 поступивших в связи с митингами. По ним арестовали 354 человек и выписали 659 штрафов. Двух фигурантов отправили на обязательные работы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Основная масса дел рассматривалась по двум статья Кодекса об административных правонарушениях:

  • Ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Влечет наложение штрафа до ₽1000 или арест на срок до 15 суток.
  • Ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия). В зависимости от различных факторов (является ли человек организатором или участником, вовлекались ли несовершеннолетние, были ли помехи работе транспорта) сумма штрафа колеблется от ₽10 тыс. до ₽50 тыс.. Также возможны обязательные работы, арест до 15 суток.

Уголовные дела после массовых задержаний в предыдущие годы

  • В 2012 году после столкновений на Болотной площади в Москве были задержаны 400 демонстрантов, заведены десятки уголовных дел по ст. 212 и 318. Среди получивших реальные тюремные сроки были Алексей Гаскаров, Дмитрий Ишевский, Максим Лузянин. Часть осужденных впоследствии амнистировали.
  • В 2017 году масштабными задержаниями завершилась акция, состоявшаяся в Москве после выхода фильма ФБК о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». В полицию забрали около 1 тыс. человек. Несколько участников акции получили реальные сроки по ст. 318 УК.
  • Уголовные дела по ст. 212 и 318 УК были также возбуждены после акции «За честные выборы», которая прошла 27 июля 2019 года. Тогда, только по данным МВД, задержали 1074 человека («ОВД-Инфо» сообщало о 1373 задержанных). Всего к ответственности были привлечены 32 человека. Реальные уголовные сроки получили несколько фигурантов — в том числе Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Константин Котов, Егор Лесных, Марк Гальперин.

Авторы
Артем Филипенок, Юлия Криган
СК уголовное дело митинг Алексей Навальный
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