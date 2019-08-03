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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
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В Москве проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Полиция задерживает участников. Главное о происходящем — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Что происходит

  • По данным «ОВД-Инфо», на 15:35 в Москве задержаны 194 человека, среди них 21 несовершеннолетний и шесть журналистов.

  • По данным ГУ МВД Москвы, на 14:30 в акции принимали участие 350 человек, задержали 30 человек.

  • Первые задержания начались около 14:30. На Пушкинской площади в первую очередь задерживали людей с агитацией, снимающих фото и видео и с рюкзаками, но в целом забирали людей выборочно.

  • Полиция вытеснила людей с Трубной площади. Сотрудники через громкоговорители призывали людей разойтись. Позже там также начались задержания.
  • На Рождественском бульваре задержали Любовь Соболь — юриста Фонда борьбы с коррупцией и одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
  • В центре Москвы на фоне протестной акции закрылось несколько магазинов.

Перед акцией

  • МВД и прокуратура заявляли, что считают акцию «прямым нарушением закона» и предпримут «все необходимые меры для пресечения провокации и массовых беспорядков».
  • Акция оппозиции не согласована столичными властями. О протестной акции с мэрией пытались договориться представители Либертарианской партии. Московские власти настаивали на маршруте по проспекту Сахарова, а партийцы хотели провести митинг на Волхонке или на Триумфальной площади. К компромиссу прийти не удалось. Также городские власти отказались согласовать заявку группы муниципальных депутатов на проведение групповых пикетов на Бульварном кольце.
  • Мэрия согласовала заявки на протестные акции 10 и 11 августа.
  • Большая часть лидеров протеста против нерегистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму находится под арестом.

Повод и другие протесты

  • Акции протеста начались из-за отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму основных кандидатов от оппозиции. В избирательной комиссии говорят о проблемах с собранными оппозиционерами подписями, кандидаты настаивают на «чистоте» подписей.
  • Предыдущая несогласованная акция против нерегистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошла 27 июля. На ней были задержаны по разным данным от 1074 до 1373 человек.
  • Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских. К 2 августа были известны имена пяти задержанных по делу о массовых беспорядках (предусматривает до 15 лет лишения свободы). ТАСС со ссылкой на источники сообщал о задержании еще пятерых человек.
Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев, Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Елизавета Антонова
Теги: митинг, Москва, Мосгордума
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