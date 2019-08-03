Выборы в Мосгордуму , 03 авг, 15:56
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Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
В Москве проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Полиция задерживает участников. Главное о происходящем — в материале РБК
Что происходит
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По данным «ОВД-Инфо», на 15:35 в Москве задержаны 194 человека, среди них 21 несовершеннолетний и шесть журналистов.
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По данным ГУ МВД Москвы, на 14:30 в акции принимали участие 350 человек, задержали 30 человек.
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Первые задержания начались около 14:30. На Пушкинской площади в первую очередь задерживали людей с агитацией, снимающих фото и видео и с рюкзаками, но в целом забирали людей выборочно.
- Полиция вытеснила людей с Трубной площади. Сотрудники через громкоговорители призывали людей разойтись. Позже там также начались задержания.
- На Рождественском бульваре задержали Любовь Соболь — юриста Фонда борьбы с коррупцией и одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
- В центре Москвы на фоне протестной акции закрылось несколько магазинов.
Перед акцией
- МВД и прокуратура заявляли, что считают акцию «прямым нарушением закона» и предпримут «все необходимые меры для пресечения провокации и массовых беспорядков».
- Акция оппозиции не согласована столичными властями. О протестной акции с мэрией пытались договориться представители Либертарианской партии. Московские власти настаивали на маршруте по проспекту Сахарова, а партийцы хотели провести митинг на Волхонке или на Триумфальной площади. К компромиссу прийти не удалось. Также городские власти отказались согласовать заявку группы муниципальных депутатов на проведение групповых пикетов на Бульварном кольце.
- Мэрия согласовала заявки на протестные акции 10 и 11 августа.
- Большая часть лидеров протеста против нерегистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму находится под арестом.