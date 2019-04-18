Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

Минюст США 18 апреля опубликовал доклад спецпрокурора Мюллера по «вмешательству» России в выборы 2016 года. Уже известно, что сговора между Дональдом Трампом и Кремлем не обнаружено. Что еще установлено Мюллером — в обзоре РБК

Роберт Мюллер (Фото: James Berglie / Zuma / ТАСС)

С чего началось расследование в США

В незаконных связях с Россией ФБР заподозрило Трампа еще во время предвыборной кампании 2016 года. Позднее СМИ стало известно, что 31 марта 2016 года советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос во время встречи команды по национальной безопасности «утверждал, что у него есть связи, которые могут помочь организовать встречу между Трампом и президентом Путиным». В мае 2016 года Пападопулос рассказал экс-послу Австралии в Великобритании Александру Доунеру о якобы имевшихся у России сведениях, которые могли быть использованы против Хиллари Клинтон. Доунер сообщил о разговоре ФБР, и это послужило основой для дела об иностранном вмешательстве.