Политика , 17:59
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Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании
Минюст США 18 апреля опубликовал доклад спецпрокурора Мюллера по «вмешательству» России в выборы 2016 года. Уже известно, что сговора между Дональдом Трампом и Кремлем не обнаружено. Что еще установлено Мюллером — в обзоре РБК
Роберт Мюллер
С чего началось расследование в США
- В незаконных связях с Россией ФБР заподозрило Трампа еще во время предвыборной кампании 2016 года. Позднее СМИ стало известно, что 31 марта 2016 года советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос во время встречи команды по национальной безопасности «утверждал, что у него есть связи, которые могут помочь организовать встречу между Трампом и президентом Путиным». В мае 2016 года Пападопулос рассказал экс-послу Австралии в Великобритании Александру Доунеру о якобы имевшихся у России сведениях, которые могли быть использованы против Хиллари Клинтон. Доунер сообщил о разговоре ФБР, и это послужило основой для дела об иностранном вмешательстве.
- Еще одним фактором для расследования стала публикация летом 2016 года на сайте WikiLeaks тысячи электронных писем Национального комитета Демократической партии США (Democratic National Committee, DNC). Демократы сразу же заговорили о необходимости расследования инцидента. Ответственность за передачу информации порталу Джулиана Ассанжа взял хакер, известный как Guccifer 2.0. В октябре 2016 года Национальное разведывательное сообщество США в заявлении выразило уверенность в том, что за атакой на серверы DNC стояло российское правительство. Москва любое вмешательство в выборы президента США отвергала и отвергает.
- 14 февраля 2017 года с поста советника национальной безопасности президента США ушел генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн. Причиной стал скандал, разразившийся из-за телефонных разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком. Флинн дал неправильную информацию о звонках вице-президенту США Майку Пенсу и неверно информировал о содержании беседы ФБР. В декабре 2017 года Флинн признал, что солгал агентам бюро расследования, и пошел на сотрудничество со следствием. Бюро спецпрокурора Мюллера рекомендовало не приговаривать Флинна к тюремному заключению.