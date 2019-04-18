Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,97 +0,13 EUR Бирж. 71,90 -0,20 Brent 71,79 -0,13% USD Нал. 64,46 63,53 EUR Нал. 72,63 71,57 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1231 -0,0063 BTC/USD Бирж. 5 274,94 +20,38 IMOEX 2 556,69 -0,45% RTSI 1 259,62 -0,47% DJIA 26 565,72 +0,44% Nasdaq 7 993,42 -0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
QUALCOMM $100 (+25,55%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,55%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 14:02
Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко Политика, 19:33 В Кремле пролистают доклад Мюллера перед докладом Путину Политика, 19:24 «Братство» на Московском кинофестивале заменят на фильм про Горбачева Общество, 19:06 Звезды криптоиндустрии: кто есть кто в блокчейн-бизнесе Партнерский материал, 19:05 В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов Общество, 19:04 В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Экономика, 19:04 Почему биткоин может подняться до $20 тыс. через 22 года Крипто, 18:44 Акции Qualcomm взлетели на 38% за два дня: стоит ли инвестировать Quote, 18:38 Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера Политика, 18:35 В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке Общество, 18:33 Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП до 0,8% Экономика, 18:31 Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку Политика, 18:31 Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера Политика, 18:28 Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске Общество, 18:26
Политика ,  
0 
Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании
Минюст США 18 апреля опубликовал доклад спецпрокурора Мюллера по «вмешательству» России в выборы 2016 года. Уже известно, что сговора между Дональдом Трампом и Кремлем не обнаружено. Что еще установлено Мюллером — в обзоре РБК
Роберт Мюллер (Фото: James Berglie / Zuma / ТАСС)

С чего началось расследование в США

  • В незаконных связях с Россией ФБР заподозрило Трампа еще во время предвыборной кампании 2016 года. Позднее СМИ стало известно, что 31 марта 2016 года советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос во время встречи команды по национальной безопасности «утверждал, что у него есть связи, которые могут помочь организовать встречу между Трампом и президентом Путиным». В мае 2016 года Пападопулос рассказал экс-послу Австралии в Великобритании Александру Доунеру о якобы имевшихся у России сведениях, которые могли быть использованы против Хиллари Клинтон. Доунер сообщил о разговоре ФБР, и это послужило основой для дела об иностранном вмешательстве.

Политика
Пошли на контакт: с кем из россиян и как связаны члены команды Трампа

  • Еще одним фактором для расследования стала публикация летом 2016 года на сайте WikiLeaks тысячи электронных писем Национального комитета Демократической партии США (Democratic National Committee, DNC). Демократы сразу же заговорили о необходимости расследования инцидента. Ответственность за передачу информации порталу Джулиана Ассанжа взял хакер, известный как Guccifer 2.0. В октябре 2016 года Национальное разведывательное сообщество США в заявлении выразило уверенность в том, что за атакой на серверы DNC стояло российское правительство. Москва любое вмешательство в выборы президента США отвергала и отвергает.
  • 14 февраля 2017 года с поста советника национальной безопасности президента США ушел генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн. Причиной стал скандал, разразившийся из-за телефонных разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком. Флинн дал неправильную информацию о звонках вице-президенту США Майку Пенсу и неверно информировал о содержании беседы ФБР. В декабре 2017 года Флинн признал, что солгал агентам бюро расследования, и пошел на сотрудничество со следствием. Бюро спецпрокурора Мюллера рекомендовало не приговаривать Флинна к тюремному заключению.

Фотогалерея 
Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа

  • 9 мая 2017 года Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми. Перед этим президент просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна.
  • Роберт Мюллер возглавил расследование 17 мая 2017 года. Он известен тем, что 12 лет проработал на посту директора ФБР. СМИ подсчитали, что его расследование обошлось налогоплательщикам в $32–35 млн.​
Каков основной вывод расследования
  • Расследование завершилось в марте 2019 года. Его основные выводы генпрокурор Уильям Барр представил 24 марта: сговора между командой Трампа и Россией обнаружено не было, но вмешательство Москвы в кампанию имело место.
  • По словам Барра, в докладе по итогам расследования спецпрокурор, опираясь на данные американской разведки, подтвердил наличие вмешательства России в выборы 2016 года. Согласно документу, оно выражалось в нагнетании политических противоречий в американском обществе через социальные сети и в компрометации Демократической партии путем публикаций чувствительной информации, полученной в результате кибератак.

Политика
Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой

Кому были предъявлены обвинения в ходе расследования

  • В общей сложности за два года расследования обвинения были предъявлены 34 физическим и трем юридическим лицам, подсчитал телеканал CNN. Пять человек приговорены к тюремному заключению, семь признали свою вину.
  • Среди осужденных — бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Его обвинили в финансовом мошенничестве и работе иностранным агентом без регистрации (это обвинение касалось его работы на Украине). Манафорта суд приговорил к семи годам тюремного заключения.
  • В даче ложных показаний были обвинены экс-советник национальной безопасности Майкл Флинн, голландский юрист Алекс ван дер Цван, советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос.
  • Программист Ричард Пинедо был обвинен в краже личных данных, что помогло так называемой фабрике троллей вести свою работу в американских соцсетях.

Технологии и медиа
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США

  • В феврале 2018 года Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и девяти юрлицам, в том числе Агентству интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering. По данным следствия, обвиняемые работали в Агентстве интернет-исследований, связанном с Евгением Пригожиным. Указывалось, что сотрудники компании создавали поддельные аккаунты в соцсетях, занимались организацией групп и акций, а также покупали политическую рекламу в Facebook и YouTube в пользу республиканцев и Трампа. 9 мая 2018 года в суде в Вашингтоне прошло техническое заседание, в ходе которого адвокат Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье заявил о невиновности компании во вмешательстве в выборы США. Позднее американский суд отклонил иск компании о снятии с нее обвинений и отказался представлять адвокатам компании доказательную базу.
  • 13 июля 2018 года Мюллер предъявил обвинение во вмешательстве в выборы президента США 12 российским гражданам, которые, предположительно, являются сотрудниками Главного управления (ранее — ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Они обвинялись во взломе серверов Демократической партии.
  • 19 октября 2018 года Минюст США предъявил обвинения бывшему бухгалтеру проекта «Лахта» (финансировался Concord Management and Consulting и Concord Catering) Елене Хусяйновой. Согласно американским властям, Хусяйнова участвовала в сговоре с целью вмешаться в выборы 2016 года и выборы в конгресс 2018 года. Она свою вину отрицает.
Автор: Анастасия Батманова
Теги: Роберт Мюллер, Доналд Трамп, сговор, итоги расследования
Зеленая экономика: глобальные экономические тренды в новом проекте РБК Все материалы
Материалы по теме
Минюст США назвал дату публикации итогового доклада спецпрокурора Мюллера
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter