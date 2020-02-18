Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России

«$50 млрд (или $55 млрд с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — говорит Невзлин.

«Понятно, что на территории России мы не сможем исполнить это решение. Зато мы сможем добиться признания этого решения на территории других стран — участниц Энергетической хартии. Таких стран много и у них разное законодательство, но мы справимся [с признанием этого решения]», — прокомментировал РБК Невзлин. Но, по его словам, на этот процесс может уйти до десяти лет или больше.

Леонид Невзлин — РБК: «Будем использовать все доступные юрисдикции для того, чтобы арестовать средства и имущество Российской Федерации за рубежом»

— Бывшие акционеры ЮКОСа выиграли дело против России в Апелляционном суде Гааги на $50 млрд. Что вы намерены сделать, чтобы добиваться выполнения этого решения со стороны Москвы?

— Мы теперь намерены заниматься имплементацией этого решения в разных странах, где есть активы российского государства, и арестом и изъятием этих активов на сумму уже больше $50 млрд. Решение не новое, оно просто подтверждено. За это время (с момента вынесения решения Гаагского суда в 2014 году. — РБК) накопились проценты и штрафы.

— Но Россия же может оспорить это решение.

— Естественно, Россия имеет право на обжалование этого решения в Верховном суде Нидерландов. Она, видимо, им воспользуется. Но поскольку свершилось правосудие, то я за решение дальше [в Верховном суде Нидерландов] тоже спокоен, потому что я сомневаюсь, что Верховный суд Голландии может отменить правосудное решение апелляционной инстанции, которая реально занималась процессом на территории Голландии. Более глубокого изучения материалов уже не предвидится.

Таким образом, у нас есть выигрыш в международном арбитраже Гааги [в 2014 году] и у нас есть решение о признании де-факто юрисдикции в Голландии. Поэтому как решение вступает в силу, мы можем начинать процесс признания его на территории этой страны. Но Голландия уже открыта автоматически [для признания этого решения].

$50 млрд (или $55 млрд с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом.

— В каких странах вы будете добиваться признания решения Апелляционного суда Гааги?

Решение любых российских судов, включая Верховный и Конституционный суды, не имеют ни значения, ни применимости в этой ситуации имплементации решения Апелляционного суда Гааги. Понятно, что на территории России мы не сможем исполнить это решение. Зато мы сможем добиться признания этого решения на территории других стран — участниц Энергетической хартии. Таких стран много и у них разное законодательство, но мы справимся [с признанием этого решения].

— Сколько времени может занять признание решения Апелляционного суда Гааги?

— Для того чтобы взыскать более $50 млрд — это много работы и, возможно, много лет. На признание решения может уйти и десять лет, это ongoing (длящийся во времени. — РБК) процесс.

— Летом 2014 года, когда вы выиграли процесс в Международном арбитраже Гааги, вы говорили, что сумма компенсации может быть меньше $50 млрд, если Россия отпустит из тюрьмы бывшего начальника службы экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, отбывающего пожизненный срок. Сейчас возможны подобные соглашения с российской стороной?

— Я не знаю. Дело не во мне, а в России. Поскольку российские власти проявляют недоговороспособность, то я бы не хотел это (подобный обмен. — РБК) прогнозировать и повторять этот statement. С того момента (лета 2014 года. — РБК) никакого движения в сторону «договориться» от России не было, поэтому я не могу дальше прогнозировать их поведение. Я знаю, что будем делать мы, что будет делать группа и так далее. Освобождение Алексея Пичугина остается для меня высшим приоритетом.