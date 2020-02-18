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Аресты активов по «делу ЮКОСа» ,  
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Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России

Экс-акционеры ЮКОСа после решения Апелляционного суда Гааги в их пользу возобновят попытки ареста активов РФ в западных странах. На этот процесс может уйти около 10 лет, считает бенефициар GML Леонид Невзлин
Фото: Юрий Машков / ТАСС

Бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной нефтяной компании ЮКОС вернутся к попыткам признать в западных странах арбитражные решения 2014 года о присуждении им компенсации в $50 млрд и в перспективе обратить взыскание на российские суверенные активы в этих странах. Это позволяет им сделать решение Апелляционного суда Гааги, который сегодня восстановил арбитражные решения о компенсации экс-акционерам.

Десять лет на исполнение

Директор по коммуникациям GML (холдинговой компании, действующей в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл сказал РБК, что GML, «определенно, намерена приводить в исполнение арбитражные решения».

Основной бенефициар GML Леонид Невзлин, проживающий в Израиле (в России заочно приговорен к пожизненному сроку), сообщил РБК, что бывшие акционеры намерены возобновить кампанию по аресту российских госактивов. «Мы теперь намерены заниматься имплементацией этого решения в разных странах, где есть активы российского государства, и арестом и изъятием этих активов на сумму уже больше $50 млрд», — заявил Невзлин.

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«$50 млрд (или $55 млрд с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — говорит Невзлин.

«Понятно, что на территории России мы не сможем исполнить это решение. Зато мы сможем добиться признания этого решения на территории других стран — участниц Энергетической хартии. Таких стран много и у них разное законодательство, но мы справимся [с признанием этого решения]», — прокомментировал РБК Невзлин. Но, по его словам, на этот процесс может уйти до десяти лет или больше.

Леонид Невзлин — РБК: «Будем использовать все доступные юрисдикции для того, чтобы арестовать средства и имущество Российской Федерации за рубежом»

— Бывшие акционеры ЮКОСа выиграли дело против России в Апелляционном суде Гааги на $50 млрд. Что вы намерены сделать, чтобы добиваться выполнения этого решения со стороны Москвы?

— Мы теперь намерены заниматься имплементацией этого решения в разных странах, где есть активы российского государства, и арестом и изъятием этих активов на сумму уже больше $50 млрд. Решение не новое, оно просто подтверждено. За это время (с момента вынесения решения Гаагского суда в 2014 году. — РБК) накопились проценты и штрафы.

— Но Россия же может оспорить это решение.

— Естественно, Россия имеет право на обжалование этого решения в Верховном суде Нидерландов. Она, видимо, им воспользуется. Но поскольку свершилось правосудие, то я за решение дальше [в Верховном суде Нидерландов] тоже спокоен, потому что я сомневаюсь, что Верховный суд Голландии может отменить правосудное решение апелляционной инстанции, которая реально занималась процессом на территории Голландии. Более глубокого изучения материалов уже не предвидится.

Таким образом, у нас есть выигрыш в международном арбитраже Гааги [в 2014 году] и у нас есть решение о признании де-факто юрисдикции в Голландии. Поэтому как решение вступает в силу, мы можем начинать процесс признания его на территории этой страны. Но Голландия уже открыта автоматически [для признания этого решения].

$50 млрд (или $55 млрд с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом.

— В каких странах вы будете добиваться признания решения Апелляционного суда Гааги?

Решение любых российских судов, включая Верховный и Конституционный суды, не имеют ни значения, ни применимости в этой ситуации имплементации решения Апелляционного суда Гааги. Понятно, что на территории России мы не сможем исполнить это решение. Зато мы сможем добиться признания этого решения на территории других стран — участниц Энергетической хартии. Таких стран много и у них разное законодательство, но мы справимся [с признанием этого решения].

— Сколько времени может занять признание решения Апелляционного суда Гааги?

— Для того чтобы взыскать более $50 млрд — это много работы и, возможно, много лет. На признание решения может уйти и десять лет, это ongoing (длящийся во времени. — РБК) процесс.

— Летом 2014 года, когда вы выиграли процесс в Международном арбитраже Гааги, вы говорили, что сумма компенсации может быть меньше $50 млрд, если Россия отпустит из тюрьмы бывшего начальника службы экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, отбывающего пожизненный срок. Сейчас возможны подобные соглашения с российской стороной?

— Я не знаю. Дело не во мне, а в России. Поскольку российские власти проявляют недоговороспособность, то я бы не хотел это (подобный обмен. — РБК) прогнозировать и повторять этот statement. С того момента (лета 2014 года. — РБК) никакого движения в сторону «договориться» от России не было, поэтому я не могу дальше прогнозировать их поведение. Я знаю, что будем делать мы, что будет делать группа и так далее. Освобождение Алексея Пичугина остается для меня высшим приоритетом.

Процессы в Англии и США будут возобновлены

Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует защиту России в международных делах по ЮКОСу) Андрей Кондаков признал, что экс-акционеры ЮКОСа, скорее всего, автоматически возобновят процессы признания и исполнения арбитражного решения на $50 млрд в ряде западных стран. «Процессы в Америке и Великобритании приостановлены, и с их точки зрения было бы логично попытаться эти процессы восстановить», — сказал РБК глава МЦПЗ.

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«Будут ли они что-то делать в других странах, мне трудно сказать. С большой долей вероятности, соответствующие процессы о признании этого решения в Штатах и Великобритании (а там нужно сначала признать решение, прежде чем что-то пытаться взыскать) будут возобновлены», — подтвердил Кондаков. Он считает, что у России есть шансы успешно обжаловать решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов.

Прежние попытки

В 2015 году GML уже начинала кампанию по аресту российских госактивов во исполнение арбитражных решений 2014 года. Сильнее всего она продвинулась во Франции, где на пике промежуточных успехов GML сумела временно наложить аресты на активы России и ее госструктур на сумму €1 млрд. Однако затем экс-акционеры ЮКОСа свернули или приостановили все процессы после решения Окружного суда Гааги 2016 года об отмене арбитражных решений. В частности, были приостановлены соответствующие процессы по ходатайствам GML в Великобритании и Соединенных Штатах. Американский суд заморозил рассмотрение дела до вынесения решения по апелляции бывших акционеров ЮКОСа, и вот теперь она рассмотрена в их пользу.

На фоне притязаний ЮКОСа российские дипломаты и чиновники разработали стратегию по защите госсобственности от арестов. Где-то на зарубежное имущество целенаправленно ставились дипломатические пломбы, чтобы защитить ее дипломатическими иммунитетами. В Бельгии и во Франции местные депутаты приняли «законы имени ЮКОСа», которые существенно затрудняют аресты суверенных активов. Сведения о зарубежном имуществе России были засекречены. На фоне западных санкций с 2014 года Россия дополнительно усилила защиту своих госактивов.

Реально обратить взыскание на суверенные активы трудно, поскольку в большинстве юрисдикций подобные меры против других государств невозможны, за исключением взыскания суверенных активов, используемых в коммерческих целях. В каждом конкретном случае акционерам ЮКОСа придется доказывать, что актив используется «в коммерческих целях», что затруднительно.

Авторы: Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко
Теги: ЮКОС, «дело ЮКОСа», Леонид Невзлин, Михаил Ходорковский
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