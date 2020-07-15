Задержания на акции против поправок в Конституцию. Фоторепортаж

В Москве на Пушкинской площади вечером 15 июля прошла несогласованная акция против поправок в Конституцию, закончившаяся задержаниями. На площадь пришли несколько сотен человек, активисты собирали подписи с требованием отменить результаты голосования по поправкам. Как только участники акции начали шествие в сторону Страстного бульвара, последовали задержания. По данным ТАСС на 21:30, задержаны 30 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 103 задержанных, среди них муниципальный депутат Юлия Галямина. МВД не приводило данных о количестве задержанных