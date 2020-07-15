Общество , 15 июл, 22:59
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Задержания на акции против поправок в Конституцию. Фоторепортаж
В Москве на Пушкинской площади вечером 15 июля прошла несогласованная акция против поправок в Конституцию, закончившаяся задержаниями. На площадь пришли несколько сотен человек, активисты собирали подписи с требованием отменить результаты голосования по поправкам. Как только участники акции начали шествие в сторону Страстного бульвара, последовали задержания. По данным ТАСС на 21:30, задержаны 30 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 103 задержанных, среди них муниципальный депутат Юлия Галямина. МВД не приводило данных о количестве задержанных
Акция против поправок в Конституцию началась в 19:00 на Пушкинской площади в Москве. Точное количество ее участников неизвестно
Акция не была согласована. Ее участникам предлагалось оставить подписи за отмену результатов голосования по внесению поправок в Конституцию. Голосование прошло 1 июля, более 77% его участников одобрили внесение поправок
Акция проходила мирно, около 21:00 ее участники начали шествие в сторону Страстного бульвара, после чего полиция стала проводить задержания. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 103 человека
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