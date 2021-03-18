Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»

«Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — пояснил свою мысль Путин.

Он напомнил об истории становления США и правящего класса этой страны.

«Что касается американского истеблишмента, не американского народа в целом — там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом, и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен», — сказал Путин и добавил, что за этим последовал «жесткий, большой, тяжелый и очень жестокий период рабовладения».

По его словам, правящий класс США громкими обвинениями в адрес других стран решает в том числе внутренние задачи и внешнеполитические проблемы. Он напомнил, что США — единственная в мире страна, которая применила ядерное оружие против мирного населения в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. По мнению Путина, в этом не было никакого военного смысла.

Риторический прием с использованием фразы «кто так обзывается, тот так и называется» и воспоминаний из детства Путин использовал уже несколько раз в различных ситуациях.

В 2009 году, будучи премьер-министром, во время обострения отношений с Белоруссией и жалоб на некорректные заявления из Минска он ответил: «Ну, некорректные заявления — это нехорошо. Но обижаться не нужно. <...> Знаете, я воспитывался на ленинградской улице. У нас во дворе в таких случаях говорили: «Кто как обзывается, тот так и называется». Но в политике вообще принято руководствоваться совершенно другими соображениями. Здесь нужно говорить об интересах наших народов, об интересах наших государств. А мы, как бы то ни было, с Белоруссией — единая семья», — сказал тогда Путин.

В 2011 году он с этими же словами вступился за вышедших на митинг рабочих Уралвагонзавода, которых в интернете назвали «быками». «У нас во дворе говорили: «Кто так обзывается, тот сам так называется». А вообще, если у кого-то повернулся язык назвать рабочего человека скотом, то близок конец его политической карьеры», — ответил тогда Путин.