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Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»

Президент «без иронии и без шуток» пожелал американскому коллеге здоровья. Накануне Джо Байден давал интервью, во время которого журналист обсуждал с ним Владимира Путина

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Владимир Путин пожелал президенту США Джо Байдену здоровья. Так он ответил на вопрос об отношении к словам американского лидера в интервью телеканалу ABC News, который ему задали на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. РБК вел прямую трансляцию встречи.

Накануне Байден давал интервью, в котором журналист обсуждал с ним президента России. Во время разговора журналист спросил: «Вы думаете, что он [Путин] убийца?» «Мм, да», — ответил на это Байден.

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал Путин и уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток».

«Это первое. Второе, если говорить пошире об этой теме, то вот что хотелось бы сказать. Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим», — сказал президент.

«Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — пояснил свою мысль Путин.

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Джо Байден

Он напомнил об истории становления США и правящего класса этой страны.

«Что касается американского истеблишмента, не американского народа в целом — там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом, и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен», — сказал Путин и добавил, что за этим последовал «жесткий, большой, тяжелый и очень жестокий период рабовладения».

По его словам, правящий класс США громкими обвинениями в адрес других стран решает в том числе внутренние задачи и внешнеполитические проблемы. Он напомнил, что США — единственная в мире страна, которая применила ядерное оружие против мирного населения в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. По мнению Путина, в этом не было никакого военного смысла.

Риторический прием с использованием фразы «кто так обзывается, тот так и называется» и воспоминаний из детства Путин использовал уже несколько раз в различных ситуациях.

В 2009 году, будучи премьер-министром, во время обострения отношений с Белоруссией и жалоб на некорректные заявления из Минска он ответил: «Ну, некорректные заявления — это нехорошо. Но обижаться не нужно. <...> Знаете, я воспитывался на ленинградской улице. У нас во дворе в таких случаях говорили: «Кто как обзывается, тот так и называется». Но в политике вообще принято руководствоваться совершенно другими соображениями. Здесь нужно говорить об интересах наших народов, об интересах наших государств. А мы, как бы то ни было, с Белоруссией — единая семья», — сказал тогда Путин.

В 2011 году он с этими же словами вступился за вышедших на митинг рабочих Уралвагонзавода, которых в интернете назвали «быками». «У нас во дворе говорили: «Кто так обзывается, тот сам так называется». А вообще, если у кого-то повернулся язык назвать рабочего человека скотом, то близок конец его политической карьеры», — ответил тогда Путин.

Автор
Владислав Гордеев
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