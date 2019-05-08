Хулиганство Кокорина и Мамаева , 14:16
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Вынесение приговора Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция
8 мая Пресненский суд Москвы выносит приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и еще двум фигурантам дела о драках, произошедших в октябре прошлого года. РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15:05
В общем фактические обстоятельства того утра все свидетели и обвиняемые объясняют примерно одинаково, расходятся лишь в деталях. Главная из них, называл ли Соловчук футболистов петухами, а Пак — нецензурным словом на букву «у».
15:02
Переходим к показаниям Карена Григоряна, друга футболистов. Он тоже вспоминал, что, по словам подруги, Соловчук обозвал футболистов петухами, за что они его избили. При этом друзья пытались успокоить футболистов. Затем Соловчук уехал, компания поехала в «Кофеманию», где встретила Пака и начала безобидно обсуждать его сходство с исполнителем песни «Gangnam Style» PSY. Тот назвал их кучкой людей на букву «у», что привело к драке.
15:00
Судья переходит к показаниям девушки Александры Поздняковой, которая познакомилась с футболистами в ночном клубе. Именно она села в машину к Соловчуку, перепутав ее с такси. По словам Поздняковой, водитель заявил ей, что «не возит таких петухов», она восприняла данную фразу как оскорбительную, затем вышла из авто. Александр Кокорин пригрозил ей ссорой, если она не передаст содержание своего разговора с Соловчуком.
14:57
Судья переходит к показаниям Пака. Чиновник пришел в «Кофеманию» на встречу и работал за ноутбуком, однако компания вела себя шумно и вызывающе. Он просил официантов отсадить его подальше, но свободных столиков в 9 утра в кофейне не нашлось. В это время Пак услышал фразы «ноутбук» и «Gangnam Style» (название песни корейского исполнителя PSY — РБК) и, сам имея азиатскую внешность, сделал вывод, что она обращена к нему. Он попросил не хамить ему, за что получил удар стулом. В этот момент подошел Гайсин, попытался призвать футболистов к порядку, но получил удар в губу.
14:56
Теперь судья напоминает о показаниях водителя Соловчука. Тот рассказал, что утром 8 октября к нему в автомобиль внезапно села сильно пьяная девушка; он вежливо заметил ей, что его машина — не такси, после чего его беспричинно избили со словами «ты кого петухами назвал».
14:55
«Несмотря на показания подсудимых, их вина полностью подтверждается другими доказательствами», — говорит судья.
14:52
Конфликт с Паком, по мнению обвиняемых, был абсолютно исчерпан — футболисты до ухода из кафе успели перед ним извиниться, расстались полюбовно. Протасовицкий также заявлял, что ситуация с Паком была улажена, но все испортил подошедший в разгар конфликта Гайсин, что привело к новому инциденту.
14:50
По словам судьи, обвиняемые, если вкратце, рассказали, что в сложившейся ситуации есть и вина потерпевших, которые обзывали их петухами и нецензурным словом на букву «у». Они также отрицают, что громко вели себя во время завтрака в «Кофемании», кроме того, по словам Мамаева, Соловчук начал драку первым, нанес ему удар и футболист почувствовал физическую боль. А Протасовицкий, по его словам, водителя не бил. Наоборот, помогал ему встать и сесть в машину после побоев.
14:49
Судья ссылается на показания самих обвиняемых, которые частично признали вину.
14:47
Затем они уехали завтракать в «Кофеманию», вели себя там шумно и вызывающе, а затем побили сделавшего им замечание Пака и пришедшего ему на помощь Гайсина.
14:46
В 7 часов утра 8 октября обвиняемые в компании друзей вышли из клуба «Эгоист», встали возле автомобиля «Мерседес» и избили его водителя Соловчука со словами: «Ты кого петухами назвал». В приговоре подробно описывается, какой удар, толчок или захват кто из подсудимых применил и какие последствия это повлекло для Соловчука.
14:42
Судья кратко изложила фабулу обвинения и теперь зачитывает подробности, которые мы слышали на предыдущих заседаниях.
14:41
Элемент хулиганства в их деяниях сводится к тому, что спортсмены «грубо нарушили нормы общественного порядка», «выразив неуважение к обществу» и использовав при этом деревянный стул в качестве оружия, читает судья. Именно этим предметом мебели Александр Кокорин, по версии обвинения, ударил потерпевшего Пака по голове.
14:41
Обе драки футболисты инициировали, «использовав незначительный повод», а их удары повлекли для потерпевших физическую боль и временную нетрудоспособность.
14:37
Судья читает приговор очень торопливо, в зале протяжно подвывает конвойный пес.
14:37
Судья начинает зачитывать обстоятельства драк. Звучат формулировки из обвинительного заключения. Подчеркивается, что обвиняемые «нарушали общепризнанные социальные нормы поведения», «желая противопоставить себя обществу».
14:33
Начинают традиционно с зачитывания личных данных обвиняемых и статей их обвинения. Им вменяются побои (ст. 116), хулиганство (ст. 213) и умышленное причинение легкого ущерба здоровью из хулиганских побуждений (ст. 115).
14:33
Судья Елена Абрамова вошла в зал и начинает оглашение приговора.
14:29
Те, кто не поместился в зал заседания, уходят в другой, где показывают трансляцию происходящего. Туда ставят дополнительные лавочки.
14:28
В зале очень тесно, около полусотни человек.