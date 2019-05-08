Вынесение приговора Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция

Судья переходит к показаниям Пака. Чиновник пришел в «Кофеманию» на встречу и работал за ноутбуком, однако компания вела себя шумно и вызывающе. Он просил официантов отсадить его подальше, но свободных столиков в 9 утра в кофейне не нашлось. В это время Пак услышал фразы «ноутбук» и «Gangnam Style» (название песни корейского исполнителя PSY — РБК) и, сам имея азиатскую внешность, сделал вывод, что она обращена к нему. Он попросил не хамить ему, за что получил удар стулом. В этот момент подошел Гайсин, попытался призвать футболистов к порядку, но получил удар в губу.