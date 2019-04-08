Освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Главное

Что произошло
- Московский городской суд отменил домашний арест художественного руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Ему избрана новая мера пресечения — в виде подписки о невыезде.
- Под подписку о невыезде также отпустили других обвиняемых по делу — продюсера Юрия Итина и бывшую сотрудницу Министерства культуры, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум.
- Домашний арест режиссеру был продлен в очередной раз 2 апреля сроком до 4 июля.
- Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
- После освобождения художественный руководитель «Гоголь-центра» пообещал скоро вернуться к работе.