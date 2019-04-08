Освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Главное

Кирилла Серебренникова, генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, генерального директора Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву и экс-продюсера Екатерину Воронову обвинили в хищении 133 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на театральный проект «Платформа». Все обвиняемые, кроме Масляевой, отрицают свою вину и настаивают, что средства расходовались строго на проекты. Дело Масляевой, которая дала показания на остальных обвиняемых, выделено в отдельное производство.

В 2016 году Минкультуры запросило у «Седьмой студии» всю ее первичную бухгалтерскую документацию, на тот момент бóльшая часть отчетности уже была уничтожена по распоряжению Вороновой. Уцелевшую документацию Минкультуры без ведома сотрудников «Седьмой студии» отправило в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России — это произошло за год до первых арестов по делу.