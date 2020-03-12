Экономика , 12 мар, 11:31
0
Новый обвал на фондовом рынке в России. Главное
Утренние торги на Московской бирже начались с нового обвала акций и рубля. Котировки падают на фоне резкого снижения цен на нефть, в частности, из-за запрета США на въезд из стран Европы
Ситуация на торгах к 12:00
- Индекс Мосбиржи снизился более чем на 5%, до 2367 пунктов.
- Индекс РТС просел на 7,8%, до 1001,69 пункта. Незадолго до полудня он падал ниже этой отметки — впервые с июля 2017 года.
- Курс доллара к рублю вырос на 1,7%, до 74,6 руб., евро — на 1,9%, до 84 руб.
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России хватит ресурсов для сохранения финансовой стабильности.
Что происходило на открытие торгов
- Значение рублевого индекса Мосбиржи снизилось на 3,2%, до 2413,02 пункта.
- Значение долларового индекса РТС уменьшилось на 4,05%, до 1042,2 пункта.
- Сильнее всего на открытие подешевели акции «Аэрофлота», ФСК ЕЭС, «РусГидро», АФК «Система».
- Курс доллара к рублю вырос на 1%, курс евро — на 1,3%.