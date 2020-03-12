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Курс доллара на 12 марта
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Экономика ,  
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Новый обвал на фондовом рынке в России. Главное

Утренние торги на Московской бирже начались с нового обвала акций и рубля. Котировки падают на фоне резкого снижения цен на нефть, в частности, из-за запрета США на въезд из стран Европы
Индекс МосБиржи IMOEX 2 365,22 -5,12%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,568 +2,22% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽83,975 +2,22% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация на торгах к 12:00

  • Индекс Мосбиржи снизился более чем на 5%, до 2367 пунктов.
  • Индекс РТС просел на 7,8%, до 1001,69 пункта. Незадолго до полудня он падал ниже этой отметки — впервые с июля 2017 года.
  • Курс доллара к рублю вырос на 1,7%, до 74,6 руб., евро — на 1,9%, до 84 руб.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России хватит ресурсов для сохранения финансовой стабильности.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов впервые с января 2019 года
Quote

Что происходило на открытие торгов

  • Значение рублевого индекса Мосбиржи снизилось на 3,2%, до 2413,02 пункта.
  • Значение долларового индекса РТС уменьшилось на 4,05%, до 1042,2 пункта.
  • Сильнее всего на открытие подешевели акции «Аэрофлота», ФСК ЕЭС, «РусГидро», АФК «Система».
  • Курс доллара к рублю вырос на 1%, курс евро — на 1,3%.

Что было накануне

  • В ночь на 12 марта цена нефти марки Brent упала более чем на 5%.
  • Падение произошло после того, как США объявили о запрете на въезд в страну из Европы в рамках борьбы с коронавирусом. Ограничения введены на месяц.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 марта
Общество

  • Перед этим ВОЗ признала ситуацию с новым коронавирусом пандемией. К 12 марта число заразившихся во всем мире превысило 120 тыс., умерли более 4,6 тыс. человек.
  • Предыдущее падение на российском рынке произошло 10 марта, в первый день торгов после развала сделки ОПЕК+ и обвала нефтяных цен. На фоне произошедшего Минфин продал валюту на 3,6 млрд руб.
Автор: Евгений Калюков
Теги: курсы валют, фондовый рынок
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