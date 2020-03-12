Новый обвал на фондовом рынке в России. Главное

Утренние торги на Московской бирже начались с нового обвала акций и рубля. Котировки падают на фоне резкого снижения цен на нефть, в частности, из-за запрета США на въезд из стран Европы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация на торгах к 12:00

Индекс Мосбиржи снизился более чем на 5%, до 2367 пунктов.

Индекс РТС просел на 7,8%, до 1001,69 пункта. Незадолго до полудня он падал ниже этой отметки — впервые с июля 2017 года.

Курс доллара к рублю вырос на 1,7%, до 74,6 руб., евро — на 1,9%, до 84 руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России хватит ресурсов для сохранения финансовой стабильности.

Что происходило на открытие торгов