Как изменится Конституция России. Главные поправки

В России прошло голосование по поправкам в Конституции. Более 70% избирателей проголосовали «за». Как теперь изменится главный российский закон — в материале РБК

О необходимости внесения поправок в Конституцию президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в январе. 11 марта Госдума приняла закон о внесении поправок в третьем чтении, его поддержал и Совфед, а 14 марта документ был подписан президентом при условии вступления в силу при одобрении большинством голосов на общероссийском голосовании. РБК собрал главные поправки, чтобы сравнить, как изменится Конституция.

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