Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 75,91 (+0,4) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,63 (+0,08) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Ведущий YouTube-канала подаст заявление на ударившего его дубинкой Политика, 00:43 Безос покинет пост гендиректора Amazon Бизнес, 00:21 Трое полицейских погибли в ДТП с конвойной машиной в Крыму Общество, 00:08 Суд по делу Навального и реакция на него. Главное Политика, 00:05 Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций Экономика, 00:00 Зеленский ввел санкции против телеканала «112 Украина» Политика, 02 фев, 23:45 Макрон потребовал немедленно освободить Навального Политика, 02 фев, 23:25 Захарова сочла призывы освободить Навального написанными «под копирку» Политика, 02 фев, 22:59 На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита Бизнес, 02 фев, 22:51 Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине «Спутник V» Политика, 02 фев, 22:43 Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж Политика, 02 фев, 22:40  США, Франция, Великобритания и Германия потребовали освободить Навального Политика, 02 фев, 22:36 Россия возобновит международное авиасообщение еще из двух городов Общество, 02 фев, 22:22 Что такое корзина здорового питания и что в нее входит РБК, Перекрёсток и Almette, 02 фев, 22:12
Дело Навального ,  
0 

Суд по делу Навального и реакция на него. Главное

Суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Главное — в материале РБК
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Главное к 00:30

  • Симоновский суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный.

  • По данным «ОВД-Инфо» к 00:15 в России задержаны 804 человека, из них в Москве — 662, в Санкт-Петербурге — 127. До начала несогласованный акции в центре столицы после решения суда правозащитники сообщали о более 350 задержанных.

  • В центре Москвы и Санкт-Петербурга перекрытия, в Москве закрыли станции метро «Охотный ряд», «Александровский сад», «Площадь Революции» и «Театральная».

Реакция на приговор

  • Сторонники Навального вышли на улицы в центре Москвы, силовики массово задерживали людей. С Дмитровском переулка уехали семь заполненных автозаков, передает корреспондент РБК.

  • Ведущий YouTube-канала Real View Федор Худокормов, которого на акции ударили дубинкой по голове, заявил, что планирует подать заявление в полицию на ударившего его силовика.

  • The Bell сообщает, что в Москве задержали журналистов издания Анастасию Стогней и Валерию Позывчук, а также журналиста «Важных историй» Екатерину Аренину.

  • На фоне вынесения решения суда в Москве и Петербурге полиция перекрыла часть улиц в центре города. Красная площадь закрыта на вход, Пушкинская площадь огорожена. По требованию полиции закрыли станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад», поезда на них не останавливаются.

Video

  • На Манежную площадь стянули силовиков. Задержания проходят на разных улицах в центре города: у Манежной площади и у гостиницы «Москва», на Тверском бульваре, Большой Дмитровке.

Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

  • Усиление также в центре Санкт-Петербурга. «Фонтанка» сообщает о задержаниях у Гостиного двора.
Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Как блокировка Трампа в Twitter может ударить по корпоративным аккаунтам РБК Pro: как избежать претензий налоговиков к сделке с контрагентами Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:Петр Ковалев / ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Международная реакция

  • МИД Великобритании призвал к освобождению Навального и всех задержанных из-за протестов за последние две недели.
  • Госдеп США выразил обеспокоенность решением суда.
  • В МИД Германии назвали приговор ударом по принципу правового государства.
  • В российском МИДе заявили, что Москва продолжит реагировать на действия западных дипломатов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала не вмешиваться во внутренние дела государства.

Решение суда

  • Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока суд посчитал противоречащими законодательству: он игнорировал вызовы в инспекцию еще в период его действия. Навальный сообщил ФСИН о выписке из «Шарите» и своем проживании в отеле только спустя два месяца, говорится в постановлении судьи. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, полагает судья. Доводы защиты Навального, связанные с ЕСПЧ, суд тоже находит несостоятельным, Страсбург не высказывался о незаконности приговора. Президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.

  • Суд решил заменить условный срок на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Суд засчитывает в срок лишения свободы Навального 10 месяцев домашнего ареста во время следствия по делу «Ив Роше» в соотношении 1/1. Таким образом, срок составит 2 года и 8 месяцев. До вступления постановления в силу к Навальному будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

  • В адрес филиала 15 УИИ УФСИН Москвы суд выносит частное определение. Обратить внимание начальника УФСИН России на нарушения, допущенные инспекцией при контроле за исполнением приговора Навальному.

  • У Навального и его защиты 10 суток на обжалование постановления.

  • Защитники Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова намерены не только обжаловать постановление, но и написать в комитет министров Совета Европы (орган, следящий за исполнением решений ЕСПЧ) с просьбой обратить внимание на неисполнение постановления Страсбурга по делу «Ив Роше».

Как проходило заседание суда

  • Заседание началось в 11:20, ходатайство ФСИН рассматривает судья Наталья Репникова. Присутствуют прокурор от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермоленко.

  • После перерыва в заседании судья предоставляет слово Навальному.

  • Навальный напоминает о решении ЕСПЧ по делу «Ив Роше»: «Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где черным по белому написал, что в деле «Ив Роше» нет даже состава преступления. Оно полностью сфабриковано. Более того, Россия половинчато, но признала это решение, выплатив мне компенсацию. Тем не менее, мой брат уже отсидел по нему 3,5 года в колонии, а я — год под домашним арестом. Приговор был вынесен в 2014 году. Уже столько лет прошло, уже ЕСПЧ признал меня невиновным, и все равно с упорством маньяка меня пытаются по нему посадить».

  • «Главное в этом процессе — не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно по этому или другому делу. Главное — то, что это нужно, чтобы запугать людей. Сажают одного, чтобы запугать миллионы», — заявил Навальный. В своей речи он потребовал «нормального правосудия, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств». Политик назвал представление ФСИН противоречащим закону и потребовал своего скорейшего освобождения.

  • Адвокат Навального Вадим Кобзев говорит, что Навальный не может быть признан скрывающимся от контроля, поскольку его местонахождение было прекрасно известно, а инспекция получала справки о его состоянии здоровья.

  • Невозможно утверждать, что Навальный в течение всего 2020 года избегал регистрации, несколько раз он все же туда явился, подчеркнула адвокат Ольга Михайлова. Она возвращается к постановлению ЕСПЧ по делу «Ив Роше» и говорит о том, что Россия так до конца его и не исполнила. Единственно возможный его результат — это отмена приговора Навальному, сказала она.

  • Прокурор Екатерина Фролова просит у судьи разрешения задать Навальному несколько вопросов: «Верно ли, что с период января по август, то есть до вашей госпитализации, вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекции?» — «Ответ: неверно. Приговор суда установил мою обязанность являться в инспекцию два раза в месяц. Я ходил несколько лет по четвергам, потом я ходил по понедельникам. Взрослый человек, с семей, работой и планами. Я продолжал туда ходить уже зная, что решение суда незаконно. И это инспекцию полностью устраивало».

  • Прокурор Фролова: «Верно ли, что каждый раз после пропуска инспекции вас предупреждали о возможности замены условного срока на реальный?» Навальный: «Да, я подтверждаю, что это липовое дело постоянно использовалось для давления на меня и для воспрепятствования моей политической деятельности».

  • «Верно ли, что в период вашей госпитализации с 20 августа по 23 сентября ФСИН вас не беспокоила?» — «Я был в коме, меня вообще ничего не беспокоило. А потом я долго ничего не понимал и не узнавал людей. Потом я начал что-то соображать (но не начал ходить) и попросил адвокатов набрать в инспекцию».

  • Навальный обращает внимание на то, что ФСИН и прокурор постоянно отождествляют выписку из больницы и выздоровление, подразумевая, что сразу после выхода из «Шарите» он должен был продолжить регистрацию в инспекции. «Когда меня выписали, я еще практически не мог ходить», — отметил он.

  • Прокурор просит суд заменить Навальному условный приговор на реальный, отправив его в колонию общего режима, применив прежние коэффициенты кратности, действовавшие на момент вынесения ему приговора по делу «Ив Роше»: один день домашнего ареста за один день колонии. Фролова также требует вынести частное постановление в адрес руководства 15 филиала УИИ УФСИН Москвы из-за ненадлежащего контроля над исполнением приговора.

Что происходило до перерыва

  • Ермоленко зачитывает представление о замене условного срока на реальный: Навальный много раз «без уважительной причины» пропускал визиты в учреждение, причем это происходило еще до госпитализации. Согласно УИК, «систематическим неисполнением обязанностей» условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий «более двух раз в течение одного года». Навального еще в марте прошлого года предупреждали об угрозе замены условного срока реальным, заявил Ермоленко.

  • Находясь в Германии, Навальный «свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом», но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил, указал Ермоленко. Всего Навальный не явился на регистрацию семь раз, то есть фактически скрылся от контроля, уверен представитель УИИ.

  • Прокурор Фролова просит Ермоленко пояснить, почему ФСИН не требовала замены Навальному формы наказания ранее, до 29 декабря 2020 года. Ермоленко отвечает, что дело в принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — сожалеет Ермоленко.

  • Прокурор: «Почему, получив сведения о нахождении Навального в клинике «Шарите», вы не прекратили разыскные мероприятия?» Представитель ФСИН отвечает, что у ведомства не было достаточных данных о каких-либо уважительных причинах неявки Навального на регистрацию, за исключением справки из «Шарите», где говорилось лишь о его госпитализации с конца августа до 23 сентября. «На звонки он не отвечал, по вызовам не являлся», — говорит Ермоленко.

  • Адвокат Кобзев спрашивает у представителя ФСИН, почему при начале проверочных мероприятий никто не связался с контактными лицами (адвокат, жена и мать Навального): «Почему вы прислали мне эсэмэску только 28 декабря, за день до объявления Навального в розыск?» Ермоленко отвечает, что связаться не удалось, и добавляет, что по закону это осужденный инициативно обязан отчитываться во ФСИН, а не ФСИН должна его искать. «Дома по адресу регистрации никого не было. Контактными данными для связи с родственниками мы не располагали».

  • Судья изучает рапорты оперативников ФСИН в рамках проверки в связи с исчезновением Навального. «Опросить соседей, родственников не представляется возможным, так как дверь никто не открыл», — говорится в одном из них. Но сотрудники ЧОПа, охраняющие дом, где живет Навальный, сказали оперативникам, что осужденный, по их данным, находится на лечении за границей.

  • «У вас там так интересно, ничего, что я здесь стою и ни в чем не участвую?» — обращает на себя внимание Навальный. «На прямой линии с президентом России в декабре Путин заявил, что это благодаря ему я был вывезен на лечение в Германию. Почему вы продолжаете говорить, что не знали, где я нахожусь?» Навальный говорит, что не раз отправлял бумаги во ФСИН о причинах невозможности явки на регистрацию, в том числе справки от врача: «Что еще я мог сделать? Как я мог уведомить вас лучше?» Ермоленко в ответ повторяет, что на сайте ФСИН есть контакты нужной Навальному инспекции и осужденный мог бы связаться с ней, предоставить документы, доказывающие его неявку в учреждение по уважительной причине. «18-дневная кома, после которой я заново учился ходить, не является уважительной причиной для неявки на регистрацию?» — интересуется оппозиционер.

  • Суд приобщил к материалам дела документы, представленные защитой. Это нотариально заверенный перевод справки о состоянии здоровья Навального из берлинской клиники «Шарите», где говорится, что он перенес тяжелое отравление фосфорорганическим ядом и находился в реанимации 24 дня, после чего проходил длительную реабилитацию. Профессор Кай-Уве Эккардт констатировал, что Навальный завершил курс лечения 15 января, у него нет никаких неврологических отклонений и он даже набрал прежнюю массу тела.

  • Еще это уведомление в 15-й филиал УИИ УФСИН по Москве: адвокат сообщал инспекторам, что Навальный не явится на регистрацию по уважительной причине. В инспекции это уведомление получили, приняли к сведению и расписались на нем.

  • Адвокат Ольга Михайлова также представила решение Европейского суда по правам человека по делу «Ив Роше». Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных статьи Европейской конвенции о праве на справедливый суд и наказании только на основании закона. Это решение ЕСПЧ было по факту не исполнено, констатировала Михайлова. Правительство России выплатило братьям компенсацию, но приговор отменен не был.

  • Заседание по делу Навального проходит в открытом для прессы режиме, несмотря на действующие в столичных судах коронавирусные ограничения: на большинство процессов могут попасть только их участники. Заседание Симоновского суда идет в выездном режиме в здании Мосгорсуда, где есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении.

  • В зале суда находятся жена Алексея Навального Юлия и его адвокаты.

  • Перед началом заседания Навальный обратился к своей супруге: «Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой», — говорит политик, имея в виду, по всей видимости, задержания Юлии Навальной на несогласованных акциях протеста в Москве.

  • В суд прибыли представители посольств стран ЕС, сообщил корреспондент РБК. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала это вмешательством во внутренние дела России: «Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Запись в facebook пользователя maria.zakharova.167

Что происходило около суда

  • У суда и ближайшей станции метро — «Преображенская площадь» — полиция проводит задержания. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были более 350 человек.
  • Среди задержанных у суда оказался корреспондент «Дождя» Василий Полонский. Через некоторое время его отпустили из ОВД.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

  • Столичное управление МВД накануне заседания сообщило об ограничении движения по ряду улиц, примыкающих к Мосгорсуду.

  • Мосгортранс сообщил, что по требованию полиции в районе Краснобогатырской улицы изменены маршруты трамваев и автобусов.

  • Территорию суда обнесли ограждениями, дежурит большое количество силовиков, стоят автозаки. Корреспондент РБК также сообщает об оцеплении на Китай-городе в центре Москвы.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В чем претензии ФСИН к Навальному

  • Навальный дважды приговаривался судом к условному лишению свободы — по делам «Ив Роше» (в 2014 году, 3,5 года условно) и «Кировлеса» (повторно — в 2017 году, пять лет условно).
  • Испытательный срок, назначенный Навальному по делу «Ив Роше», должен был завершиться 30 декабря 2020 года. За несколько дней до этого ФСИН заявила, что в течение 2020 года (в том числе во время реабилитации после лечения в Германии) оппозиционер многократно не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. На этом основании служба объявила его в розыск. В январе ФСИН подала в суд ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Ведомство требует исключить из его приговора по делу «Ив Роше» ст. 73 УК (условное осуждение), его позицию поддерживает Генпрокуратура. «Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения <...> в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным», — сообщили в пресс-службе ведомства.
  • УПК предусматривает в качестве возможного основания для замены условного лишения свободы реальным сокрытие осужденного от контроля; на практике неявка в инспекцию практически никогда не приводит к такому последствию, объясняли РБК юристы. Среди прочих оснований для отмены условного осуждения кодекс предусматривает «систематическое» совершение административных правонарушений; Навальный в последние годы привлекался к ответственности по статьям КоАП, однако ФСИН не ссылается на это как на довод в пользу реального лишения свободы оппозиционера.
  • Ранее Химкинский горсуд арестовал Навального. Заседание проходило прямо в здании полиции в Химках; формально изоляция оппозиционера названа в постановлении «продлением задержания на 30 дней», при этом Навальный фактически содержится под стражей в СИЗО «Матросская тишина».
  • В 2020 году Навального обвинил в клевете ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, это дело с января рассматривает мировой судья. В конце 2020 года СК сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве на 356 млн руб. с пожертвованиями для его Фонда борьбы с коррупцией.

Дело «Ив Роше»

В рамках дела «Ив Роше» Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Олег Навальный получил по делу реальный срок. Заявителем по делу был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру, события дела относятся к 2008–2013 годам, когда Олег Навальный работал топ-менеджером «Почты России».

По версии обвинения, Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компанией. На деле же услуги предоставляли транспортные компании, которые нанимались дешевле, чем платили фирмы-потерпевшие. Навальные использовали служебное положение Олега в «Почте России» в недобросовестных целях, ввели своих клиентов в заблуждение относительно ценообразования «Главподписки» и использовали компанию для отмывания нелегальных доходов, полагало следствие, а вместе с ним и суд.

Навальный называл дело политическим преследованием.

Отравление и возвращение Навального

  • Навальный потерял сознание утром 20 августа 2020 года в самолете из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическую реанимацию, руководство омской клиники заявило об отсутствии признаков отравления, назвав причиной состояния Навального острое нарушение обмена веществ. Через два дня он был переправлен в Германию, президент России Владимир Путин впоследствии называл это своим личным решением по просьбе супруги оппозиционера.
  • Эксперты бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружили следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». Позже версию с отравлением ядом из этой группы подтвердили эксперты из Франции и Швеции. Москва отрицает причастность к отравлению Навального.
  • В декабре издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование о связи с отравлением Навального восьми сотрудников ФСБ. Владимир Путин назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб».
  • 17 января Навальный вернулся из Германии в Россию рейсом «Победы» и был задержан полицейскими при прохождении паспортного контроля.

Акции в поддержку Навального

  • 23 и 31 января по всей России прошли несогласованные акции в поддержку Навального, которые завершились рекордными задержаниями: по оценкам «ОВД-Инфо», на первой всероссийской акции были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, на второй — более 5 тыс.

  • СК и МВД по следам акций расследуют более 40 уголовных дел, подсчитал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Это многочисленные дела о применении насилия в отношении представителей власти, несколько дел о хулиганстве, а также дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в рамках которого суд отправил под домашний арест ближайших соратников Навального, включая его пресс-секретаря Киру Ярмыш.
Авторы
Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова, Александр Атасунцев, Анастасия Антипова, Андрей Любимов, Владислав Шатило
Алексей Навальный ФСИН суд Москва
Материалы по теме
МВД перекроет несколько улиц в Москве в день суда по делу Навального
Общество
Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест
Политика
ЕСПЧ раскрыл вопросы к России после отказа возбудить дело по Навальному
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter