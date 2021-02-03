Суд по делу Навального и реакция на него. Главное

Защитники Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова намерены не только обжаловать постановление, но и написать в комитет министров Совета Европы (орган, следящий за исполнением решений ЕСПЧ) с просьбой обратить внимание на неисполнение постановления Страсбурга по делу «Ив Роше».

Суд решил заменить условный срок на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Суд засчитывает в срок лишения свободы Навального 10 месяцев домашнего ареста во время следствия по делу «Ив Роше» в соотношении 1/1. Таким образом, срок составит 2 года и 8 месяцев. До вступления постановления в силу к Навальному будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока суд посчитал противоречащими законодательству: он игнорировал вызовы в инспекцию еще в период его действия. Навальный сообщил ФСИН о выписке из «Шарите» и своем проживании в отеле только спустя два месяца, говорится в постановлении судьи. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, полагает судья. Доводы защиты Навального, связанные с ЕСПЧ, суд тоже находит несостоятельным, Страсбург не высказывался о незаконности приговора. Президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.

Заседание началось в 11:20, ходатайство ФСИН рассматривает судья Наталья Репникова. Присутствуют прокурор от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермоленко.

После перерыва в заседании судья предоставляет слово Навальному.

Навальный напоминает о решении ЕСПЧ по делу «Ив Роше»: «Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где черным по белому написал, что в деле «Ив Роше» нет даже состава преступления. Оно полностью сфабриковано. Более того, Россия половинчато, но признала это решение, выплатив мне компенсацию. Тем не менее, мой брат уже отсидел по нему 3,5 года в колонии, а я — год под домашним арестом. Приговор был вынесен в 2014 году. Уже столько лет прошло, уже ЕСПЧ признал меня невиновным, и все равно с упорством маньяка меня пытаются по нему посадить».

«Главное в этом процессе — не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно по этому или другому делу. Главное — то, что это нужно, чтобы запугать людей. Сажают одного, чтобы запугать миллионы», — заявил Навальный. В своей речи он потребовал «нормального правосудия, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств». Политик назвал представление ФСИН противоречащим закону и потребовал своего скорейшего освобождения.

Адвокат Навального Вадим Кобзев говорит, что Навальный не может быть признан скрывающимся от контроля, поскольку его местонахождение было прекрасно известно, а инспекция получала справки о его состоянии здоровья.

Невозможно утверждать, что Навальный в течение всего 2020 года избегал регистрации, несколько раз он все же туда явился, подчеркнула адвокат Ольга Михайлова. Она возвращается к постановлению ЕСПЧ по делу «Ив Роше» и говорит о том, что Россия так до конца его и не исполнила. Единственно возможный его результат — это отмена приговора Навальному, сказала она.

Прокурор Екатерина Фролова просит у судьи разрешения задать Навальному несколько вопросов: «Верно ли, что с период января по август, то есть до вашей госпитализации, вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекции?» — «Ответ: неверно. Приговор суда установил мою обязанность являться в инспекцию два раза в месяц. Я ходил несколько лет по четвергам, потом я ходил по понедельникам. Взрослый человек, с семей, работой и планами. Я продолжал туда ходить уже зная, что решение суда незаконно. И это инспекцию полностью устраивало».

Прокурор Фролова: «Верно ли, что каждый раз после пропуска инспекции вас предупреждали о возможности замены условного срока на реальный?» Навальный: «Да, я подтверждаю, что это липовое дело постоянно использовалось для давления на меня и для воспрепятствования моей политической деятельности».

«Верно ли, что в период вашей госпитализации с 20 августа по 23 сентября ФСИН вас не беспокоила?» — «Я был в коме, меня вообще ничего не беспокоило. А потом я долго ничего не понимал и не узнавал людей. Потом я начал что-то соображать (но не начал ходить) и попросил адвокатов набрать в инспекцию».

Навальный обращает внимание на то, что ФСИН и прокурор постоянно отождествляют выписку из больницы и выздоровление, подразумевая, что сразу после выхода из «Шарите» он должен был продолжить регистрацию в инспекции. «Когда меня выписали, я еще практически не мог ходить», — отметил он.