Суд по делу Навального и реакция на него. Главное

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Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока суд посчитал противоречащими законодательству: он игнорировал вызовы в инспекцию еще в период его действия. Навальный сообщил ФСИН о выписке из «Шарите» и своем проживании в отеле только спустя два месяца, говорится в постановлении судьи. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, полагает судья. Доводы защиты Навального, связанные с ЕСПЧ, суд тоже находит несостоятельным, Страсбург не высказывался о незаконности приговора. Президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.
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Суд решил заменить условный срок на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Суд засчитывает в срок лишения свободы Навального 10 месяцев домашнего ареста во время следствия по делу «Ив Роше» в соотношении 1/1. Таким образом, срок составит 2 года и 8 месяцев. До вступления постановления в силу к Навальному будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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В адрес филиала 15 УИИ УФСИН Москвы суд выносит частное определение. Обратить внимание начальника УФСИН России на нарушения, допущенные инспекцией при контроле за исполнением приговора Навальному.
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У Навального и его защиты 10 суток на обжалование постановления.
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Защитники Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова намерены не только обжаловать постановление, но и написать в комитет министров Совета Европы (орган, следящий за исполнением решений ЕСПЧ) с просьбой обратить внимание на неисполнение постановления Страсбурга по делу «Ив Роше».
Как проходило заседание суда
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Заседание началось в 11:20, ходатайство ФСИН рассматривает судья Наталья Репникова. Присутствуют прокурор от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермоленко.
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После перерыва в заседании судья предоставляет слово Навальному.
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Навальный напоминает о решении ЕСПЧ по делу «Ив Роше»: «Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где черным по белому написал, что в деле «Ив Роше» нет даже состава преступления. Оно полностью сфабриковано. Более того, Россия половинчато, но признала это решение, выплатив мне компенсацию. Тем не менее, мой брат уже отсидел по нему 3,5 года в колонии, а я — год под домашним арестом. Приговор был вынесен в 2014 году. Уже столько лет прошло, уже ЕСПЧ признал меня невиновным, и все равно с упорством маньяка меня пытаются по нему посадить».
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«Главное в этом процессе — не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно по этому или другому делу. Главное — то, что это нужно, чтобы запугать людей. Сажают одного, чтобы запугать миллионы», — заявил Навальный. В своей речи он потребовал «нормального правосудия, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств». Политик назвал представление ФСИН противоречащим закону и потребовал своего скорейшего освобождения.
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Адвокат Навального Вадим Кобзев говорит, что Навальный не может быть признан скрывающимся от контроля, поскольку его местонахождение было прекрасно известно, а инспекция получала справки о его состоянии здоровья.
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Невозможно утверждать, что Навальный в течение всего 2020 года избегал регистрации, несколько раз он все же туда явился, подчеркнула адвокат Ольга Михайлова. Она возвращается к постановлению ЕСПЧ по делу «Ив Роше» и говорит о том, что Россия так до конца его и не исполнила. Единственно возможный его результат — это отмена приговора Навальному, сказала она.
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Прокурор Екатерина Фролова просит у судьи разрешения задать Навальному несколько вопросов: «Верно ли, что с период января по август, то есть до вашей госпитализации, вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекции?» — «Ответ: неверно. Приговор суда установил мою обязанность являться в инспекцию два раза в месяц. Я ходил несколько лет по четвергам, потом я ходил по понедельникам. Взрослый человек, с семей, работой и планами. Я продолжал туда ходить уже зная, что решение суда незаконно. И это инспекцию полностью устраивало».
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Прокурор Фролова: «Верно ли, что каждый раз после пропуска инспекции вас предупреждали о возможности замены условного срока на реальный?» Навальный: «Да, я подтверждаю, что это липовое дело постоянно использовалось для давления на меня и для воспрепятствования моей политической деятельности».
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«Верно ли, что в период вашей госпитализации с 20 августа по 23 сентября ФСИН вас не беспокоила?» — «Я был в коме, меня вообще ничего не беспокоило. А потом я долго ничего не понимал и не узнавал людей. Потом я начал что-то соображать (но не начал ходить) и попросил адвокатов набрать в инспекцию».
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Навальный обращает внимание на то, что ФСИН и прокурор постоянно отождествляют выписку из больницы и выздоровление, подразумевая, что сразу после выхода из «Шарите» он должен был продолжить регистрацию в инспекции. «Когда меня выписали, я еще практически не мог ходить», — отметил он.
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Прокурор просит суд заменить Навальному условный приговор на реальный, отправив его в колонию общего режима, применив прежние коэффициенты кратности, действовавшие на момент вынесения ему приговора по делу «Ив Роше»: один день домашнего ареста за один день колонии. Фролова также требует вынести частное постановление в адрес руководства 15 филиала УИИ УФСИН Москвы из-за ненадлежащего контроля над исполнением приговора.
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Ермоленко зачитывает представление о замене условного срока на реальный: Навальный много раз «без уважительной причины» пропускал визиты в учреждение, причем это происходило еще до госпитализации. Согласно УИК, «систематическим неисполнением обязанностей» условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий «более двух раз в течение одного года». Навального еще в марте прошлого года предупреждали об угрозе замены условного срока реальным, заявил Ермоленко.
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Находясь в Германии, Навальный «свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом», но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил, указал Ермоленко. Всего Навальный не явился на регистрацию семь раз, то есть фактически скрылся от контроля, уверен представитель УИИ.
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Прокурор Фролова просит Ермоленко пояснить, почему ФСИН не требовала замены Навальному формы наказания ранее, до 29 декабря 2020 года. Ермоленко отвечает, что дело в принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — сожалеет Ермоленко.
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Прокурор: «Почему, получив сведения о нахождении Навального в клинике «Шарите», вы не прекратили разыскные мероприятия?» Представитель ФСИН отвечает, что у ведомства не было достаточных данных о каких-либо уважительных причинах неявки Навального на регистрацию, за исключением справки из «Шарите», где говорилось лишь о его госпитализации с конца августа до 23 сентября. «На звонки он не отвечал, по вызовам не являлся», — говорит Ермоленко.
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Адвокат Кобзев спрашивает у представителя ФСИН, почему при начале проверочных мероприятий никто не связался с контактными лицами (адвокат, жена и мать Навального): «Почему вы прислали мне эсэмэску только 28 декабря, за день до объявления Навального в розыск?» Ермоленко отвечает, что связаться не удалось, и добавляет, что по закону это осужденный инициативно обязан отчитываться во ФСИН, а не ФСИН должна его искать. «Дома по адресу регистрации никого не было. Контактными данными для связи с родственниками мы не располагали».
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Судья изучает рапорты оперативников ФСИН в рамках проверки в связи с исчезновением Навального. «Опросить соседей, родственников не представляется возможным, так как дверь никто не открыл», — говорится в одном из них. Но сотрудники ЧОПа, охраняющие дом, где живет Навальный, сказали оперативникам, что осужденный, по их данным, находится на лечении за границей.
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«У вас там так интересно, ничего, что я здесь стою и ни в чем не участвую?» — обращает на себя внимание Навальный. «На прямой линии с президентом России в декабре Путин заявил, что это благодаря ему я был вывезен на лечение в Германию. Почему вы продолжаете говорить, что не знали, где я нахожусь?» Навальный говорит, что не раз отправлял бумаги во ФСИН о причинах невозможности явки на регистрацию, в том числе справки от врача: «Что еще я мог сделать? Как я мог уведомить вас лучше?» Ермоленко в ответ повторяет, что на сайте ФСИН есть контакты нужной Навальному инспекции и осужденный мог бы связаться с ней, предоставить документы, доказывающие его неявку в учреждение по уважительной причине. «18-дневная кома, после которой я заново учился ходить, не является уважительной причиной для неявки на регистрацию?» — интересуется оппозиционер.
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Суд приобщил к материалам дела документы, представленные защитой. Это нотариально заверенный перевод справки о состоянии здоровья Навального из берлинской клиники «Шарите», где говорится, что он перенес тяжелое отравление фосфорорганическим ядом и находился в реанимации 24 дня, после чего проходил длительную реабилитацию. Профессор Кай-Уве Эккардт констатировал, что Навальный завершил курс лечения 15 января, у него нет никаких неврологических отклонений и он даже набрал прежнюю массу тела.
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Еще это уведомление в 15-й филиал УИИ УФСИН по Москве: адвокат сообщал инспекторам, что Навальный не явится на регистрацию по уважительной причине. В инспекции это уведомление получили, приняли к сведению и расписались на нем.
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Адвокат Ольга Михайлова также представила решение Европейского суда по правам человека по делу «Ив Роше». Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных статьи Европейской конвенции о праве на справедливый суд и наказании только на основании закона. Это решение ЕСПЧ было по факту не исполнено, констатировала Михайлова. Правительство России выплатило братьям компенсацию, но приговор отменен не был.
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Заседание по делу Навального проходит в открытом для прессы режиме, несмотря на действующие в столичных судах коронавирусные ограничения: на большинство процессов могут попасть только их участники. Заседание Симоновского суда идет в выездном режиме в здании Мосгорсуда, где есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении.
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В зале суда находятся жена Алексея Навального Юлия и его адвокаты.
- Перед началом заседания Навальный обратился к своей супруге: «Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой», — говорит политик, имея в виду, по всей видимости, задержания Юлии Навальной на несогласованных акциях протеста в Москве.
Что происходило около суда
Дело «Ив Роше»
В рамках дела «Ив Роше» Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Олег Навальный получил по делу реальный срок. Заявителем по делу был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру, события дела относятся к 2008–2013 годам, когда Олег Навальный работал топ-менеджером «Почты России».
По версии обвинения, Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компанией. На деле же услуги предоставляли транспортные компании, которые нанимались дешевле, чем платили фирмы-потерпевшие. Навальные использовали служебное положение Олега в «Почте России» в недобросовестных целях, ввели своих клиентов в заблуждение относительно ценообразования «Главподписки» и использовали компанию для отмывания нелегальных доходов, полагало следствие, а вместе с ним и суд.
Навальный называл дело политическим преследованием.
Отравление и возвращение Навального
Акции в поддержку Навального