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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Политика ,  
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Обмен России и Украины. Что известно об этих заключенных
Завершился обмен заключенными между Россией и Украиной. Россия выдала задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Сенцова и еще десять человек. С Украины вернулись 35 человек, в том числе журналист Кирилл Вышинский

Кого вернули в Россию

Всего в Россию вернулись 35 человек. Подробнее о некоторых из них.

Кирилл Вышинский — руководитель «РИА Новости-Украина». Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. Обвинение не признавал. В конце августа был освобожден из-под стражи под личное обязательство.

Александр Баранов (на фото справа) и Максим Одинцов — бывшие украинские военные. В феврале 2018 года были осуждены за дезертирство (ч. 1 ст. 408 УК Украины) и госизмену (ч. 1 ст. 111 УК Украины), им вменяли переход на службу в российскую армию после крымского референдума 2014 года. Задержаны на контрольно-пропускном пункте Чонгар в ноябре 2016 года. Баранов получил 13 лет заключения, Одинцов — 14 лет.

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Всё плен: чем заканчивались задержания российских военных на Украине

Евгений Мефедов — гражданин России, с 2013 года жил в Одессе, работал таксистом. Фигурант дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года (ч. 2 ст. 294 УК Украины). Свою причастность к беспорядкам отрицал. В сентябре 2017 года он был оправдан, но затем вновь арестован по обвинению в насильственных действиях по свержению государственной власти и в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 1 ст. 109 УК Украины). По версии обвинения, 28 марта 2014 года он участвовал в автопробеге, посвященном 70-летию освобождения Николаева, и возложил цветы к памятнику морпехам-ольшанцам. В общей сложности из-за недостаточности доказательств его отпускали из-под стражи семь раз.

Владимир Цемах — экс-командир сил ПВО ДНР в городе Снежное, недалеко от которого 17 июля 2014 года был сбит малайзийский Boeing. Был задержан 27 июня 2019 года в своем доме в городе Снежное, вывезен на Украину и арестован. Обвиняется в создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Согласно украинскому сайту «Миротворец», Цемах «принимал активное участие в боевых действиях летом — осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное» (ЗУ-23 — советская зенитная установка, применяемая против пехоты, авиации и легкобронированной бронетехники). В конце июля украинский прокурор Олег Пересада заявил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу малазийского Boeing MH17, разбившегося 17 июля 2014-го над Донбассом. 5 сентября Цемаха освободили из-под стражи под личное обязательство.

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Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

Кого вернули на Украину

Всего в Россию вернулись 35 человек. Подробнее о некоторых из них.

Олег Сенцов — украинский режиссер. Был задержан в 2014 году в Крыму и спустя год приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества. Сенцова обвинили в подготовке к взрыву памятника Ленину в Симферополе и теракту у Вечного огня 9 мая. Приговор был подтвержден Верховным судом. С просьбой помиловать его к президенту России Владимиру Путину обращалась мать режиссера, а также некоторые российские и зарубежные культурные деятели.

Павел Гриб — украинский студент из Киева, ему 21 год. Гриба задержали в Белоруссии в августе 2017 года, а оттуда перевезли в Россию. В Гомель он поехал для встречи с девушкой, с которой общался в интернете. По версии следствия, в переписке он предлагал ей устроить теракт на одной из школьных линеек в Сочи. В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к шести годам колонии общего режима за содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК России). В ЕС призвали освободить Гриба и назвали его задержание в Белоруссии похищением. По словам родителей Гриба и его защиты, у него есть инвалидность из-за портальной гипертензии.

Роман Сущенко — корреспондент украинского агентства «Укринформ» во Франции, ему 50 лет. Его задержали в Москве 30 сентября 2016 года. По версии следствия, он кадровый сотрудник украинской разведки и приехал в Россию для сбора секретных сведений о деятельности российских Вооруженных сил. В июне 2018 года Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК России).

Станислав Клых (на фото слева) и Николай Карпюк приговорены за покушения на убийство и убийства российских военнослужащих в Чечне зимой 1994–1995 годов, а также за организацию и участие в вооруженной группе. Карпюк по решению Верховного суда Чечни получил 22,5 года, а Клых — 20 лет колонии строгого режима. По версии следствия, они принимали участие в боях на площади Минутка и железнодорожном вокзале в Грозном, где погибли более 30 российских военных. Карпюк и Клых в прошлом — члены организации УНА-УНСО, деятельность которой запрещена в России. После обвинительного приговора украинский МИД потребовал освободить обоих, в Киеве также заявили о пытках Клыха и Карпюка.

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова, Дамир Янаев
При участии: Кирилл Сироткин
Теги: Россия, Украина, обмен
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