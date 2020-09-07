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Отравление Навального ,  
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Отравление Навального. Что важно знать

Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Что известно к 16:20 мск 7 сентября

  • Немецкие медики вывели Навального из состояния искусственной комы, он начал реагировать на речь, его отключили от аппарата ИВЛ.

  • Российские врачи предложили коллегам из Германии создать совместную группу, которая займется выяснением случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. По его словам, если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России необходимо будет завести уголовное дело.

  • В МИД России заявили, что над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении нескольких лет работали западные специалисты и структуры НАТО.

  • Президент США Дональд Трамп сказал, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.

Что случилось

  • Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.

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  • Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
  • До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
  • Для обследования Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
  • 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
  • 2 сентября врачи «Шарите» сообщили, что ситуация по-прежнему серьезная. Навальный до сих пор подключен к аппарату ИВЛ. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.

Версии случившегося

  • 2 сентября правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок».
  • 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила телефонный разговор между Берлином и Варшавой о том, что история с отравлением была фальсификацией. Представитель правительства ФРГ заявил РБК, что слова Лукашенко, «разумеется, являются неправдой».

  • 4 сентября главный токсиколог Омской области Александр Сабаев высказал свои версии того, что могло привести к ухудшению состояния Навального. По его мнению, если бы политик был отравлен, то врачи обнаружили бы у него повреждение работы почек, печени и легких. Поскольку этого зафиксировано не было, то Сабаев предположил, что ухудшение здоровья политика могли спровоцировать алкоголь, диеты, стресс, переутомление «или даже банальное отсутствие завтрака».

  • Правительство Германии заявило, что выработает общую позицию по ситуации с Навальным с ЕС и НАТО. С призывом к российским властям расследовать случившееся с Навальным выступили НАТО, ЕС, Великобритания, Австрия, Литва, Украина.

  • Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Однако правительство ФРГ попросило не связывать эти два вопроса. Остановить строительство газопровода призвали также и в сенате США.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов для санкций нет. По его словам, никто не выдвигал обвинений против Москвы, а результаты исследования Навального по-прежнему не переданы российской стороне.

  • Ярмыш и другие соратники оппозиционера изначально заявляли, что его отравили, и связали случившееся с его политической деятельностью. После объявления об обнаружении следов яда из группы «Новичок» пресс-секретарь Навального заявила, что сторонники политика будут добиваться возбуждения уголовного дела.

  • 4 сентября Басманный суд Москвы отклонил жалобу юристов ФБК на бездействие СК. Там заявили, что заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте. Юрист ФБК Вячеслав Гимади назвал решение суда «фактическим свидетельством отказа в проведении проверки».

  • В конце августа команда врачей клиники «Шарите» заявила, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретную субстанцию не называли.
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  • Российские врачи, лечившие Навального в омской больнице, тогда с выводами немецких коллег не согласились. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.

Ингибиторы холинэстеразы — это вещества, замедляющие активность фермента холинэстеразы, играющего важную роль в функционировании нервной системы. К этому классу относятся соединения, чаще всего фосфорорганические, очень широкого спектра применения. Среди них есть природные яды, боевые отравляющие вещества (зарин, зоман, «Новичок»), инсектициды для уничтожения вредных насекомых, а также некоторые виды лекарств, например, для лечения болезни Альцгеймера.

Токсичность этих веществ колеблется в широких пределах и зависит от пути поступления яда в организм и его концентрации. Доктор наук, врач-токсиколог Виктор Шилов заявил РБК, что у российских врачей есть большой опыт лечения отравлений ингибиторами холинэстеразы. Симптоматика подобных случаев хорошо известна, и врачи в Омске, по его мнению, не могли не заметить таких проявлений.

Но такого типа вещества трудно обнаружить, поскольку их концентрация в организме может быть очень небольшой, отмечает профессор кафедры биотехнологии и промышленной фармации московского Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова — МТУ Александр Каплун. «Эти вещества очень токсичны, они очень легко проникают через кожу и нарушают связь между нервами и мышцами, приводят к остановке дыхания и другим неприятным последствиям», — пояснил он.

Что случилось год назад

  • Летом прошлого года Навального госпитализировали в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него была «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов», сообщала тогда Ярмыш.
  • Навальный связывал свое состояние с острой аллергической реакцией, но не исключал, что это могла быть попытка отравления. Тогда врачи не нашли в его организме отравляющих веществ.
Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков, Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Михаил Юшков, Майя Бобенко
Теги: Алексей Навальный, отравление, ФБК, Омская область, Германия
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