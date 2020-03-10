Обвал на фондовом и валютном рынках в России. Онлайн-трансляция

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала более чем на 30%. На этом фоне курс доллара на рынке Forex вырос до 75 рублей, а евро до 85 рублей. В ночь на 10 марта цены на нефть поднялись на 7%. Как развивается ситуация на российском рынке в первый день торгов после падения цен на нефть в онлайне РБК.