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Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
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Финансы ,  
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Обвал на фондовом и валютном рынках в России. Онлайн-трансляция

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала более чем на 30%. На этом фоне курс доллара на рынке Forex вырос до 75 рублей, а евро до 85 рублей. В ночь на 10 марта цены на нефть поднялись на 7%. Как развивается ситуация на российском рынке в первый день торгов после падения цен на нефть в онлайне РБК. 
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11:35
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 13,6% до ₽190,7 по состоянию на 11:22 (мск) на фоне на фоне заявления первого зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что миноритарии могут не получить оферту в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству.
 
11:33
Коронавирус и сорвавшаяся сделка ОПЕК + привели к обвалу российского рынка. Экономический рост может замедлиться, хотя социальные расходы бюджета отчасти компенсируют нефтяной шок. Стоит ли ждать нового 2014 года — в материале РБК
11:26

Бумаги большинства российских компаний, торгующихся на Лондонской бирже, кроме ВТБ и «Ленты», выросли после вчерашнего обвала.

11:12
Курсы валют обновили четырехлетний минимум: курс доллара расчетами «завтра» на 11.09 (мск) рос на 3,4 руб., до 72 руб., курс евро расчетами «завтра» — на 4,5 руб., до 82 руб.
11:03
Европейские биржи открылись ростом на 1-1,3% после вчерашнего падения.
11:00
К 10:40 (мск) курс доллара составил 72,02 руб./$1 (+3,45 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро, колебавшийся при открытии торгов в основном у отметки 82,7 руб./EUR1 к 10:40 (мск) составил 81,8375 руб./EUR1 (+4,33 руб.)
10:45
Финансовая система России устойчива, а на рынке нет «откровенно слабых банков», заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
10:37
АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть и колебания курса рубля.
10:30
По состоянию на 10.30 мск нефть Brent торгуется на отметке $35.95 за баррель. Рост составляет 4,6% по сравнению с закрытием торгов. 
10:26
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 6%, превысив $36 за баррель.
10:23
ЦБ ввел послабления для кредитов производителям лекарств, транспортным и туристическим компаниям.
10:19
ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.
10:18
Московская биржа ввела верхнюю границу возможного курса доллара на уровне 75,2125 руб. и евро на уровне 85,785 руб.
10:14

Акции «Роснефти» упали на 12%, «Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14%

10:12

Индекс Мосбиржи в начале торгов обвалился на 16%

10:11
Акции Сбербанка открыли торги падением на 13%, ВТБ — на 11,7%
10:10
Индекс РТС упал на 16%
10:10
Курс евро вырос на 5%, превысив 82 руб.
10:09
Курс доллара вырос до 73 руб.
10:02

Банк Goldman Sachs прогнозирует, что Brent будет стоить в среднем лишь $30 в апреле—сентябре 2020 года.

Глава аналитической компании Macro-Advisory Ltd Крис Уифер считает, что ценовая война России и Саудовской Аравии друг с другом и против американской сланцевой нефти может продлиться по крайней мере несколько месяцев, и Brent наверняка протестирует уровни $30 и ниже

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Мосбиржа, торги, доллар, евро, рубль
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