Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать

16 марта на фондовых рынках произошел очередной обвал — третий за последнюю неделю. Падение продолжается на фоне ситуации на рынке нефти и развивающейся пандемии коронавируса в мире. Что происходит на торгах — в обзоре РБК

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация на торгах к 16:45

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $30. Это произошло впервые с января 2016 года.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже вырос до 74,9 руб., а евро — до 83,65 руб.

Индекс Мосбиржи упал больше чем на 5%, до 2181,9 пункта.

Индекс РТС потерял 8% и составил 912 пунктов.

Официальные курсы ЦБ на 17 марта: доллар — 74,13 руб., евро — 82,75 руб.

Торги в США были приостановлены после резкого падения на открытии. Dow Jones Industrial Average рухнул на 9,71%, S&P500 — на 8,14%, а Nasdaq Composite — на 6,12%.

Что происходило перед этим