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Экономика ,  
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Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать

16 марта на фондовых рынках произошел очередной обвал — третий за последнюю неделю. Падение продолжается на фоне ситуации на рынке нефти и развивающейся пандемии коронавируса в мире. Что происходит на торгах — в обзоре РБК
BRENT BR-4.20 $30,62 -7,69%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,620 +2,79% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽83,020 +2,84% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация на торгах к 16:45

  • Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $30. Это произошло впервые с января 2016 года.
  • На этом фоне курс доллара на Московской бирже вырос до 74,9 руб., а евро — до 83,65 руб.
  • Индекс Мосбиржи упал больше чем на 5%, до 2181,9 пункта.
  • Индекс РТС потерял 8% и составил 912 пунктов.
  • Официальные курсы ЦБ на 17 марта: доллар — 74,13 руб., евро — 82,75 руб.
  • Торги в США были приостановлены после резкого падения на открытии. Dow Jones Industrial Average рухнул на 9,71%, S&P500 — на 8,14%, а Nasdaq Composite — на 6,12%.

Что происходило перед этим

  • Первое резкое падение цен на нефть — Brent подешевела на 24% — было зафиксировано после развала сделки ОПЕК+ 9 марта.

Эксперты предупредили о небывалом превышении добычи нефти над спросом
Экономика

  • Эксперты предупредили, что в результате развала сделки и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией объем добычи может превысить спрос на рынке в не виданных ранее масштабах.
  • Ситуацию на рынках осложняет развивающаяся эпидемия коронавируса в разных странах, которая ставит под удар национальные экономики.
  • В пятницу 13 марта американские фондовые индексы показали рост на 9% после заявления президента США Дональда Трампа о введении режима ЧП для борьбы с коронавирусом.
  • ФРС США в ночь на 16 марта решила снизить целевой диапазон ставки до 0–0,25% для поддержки экономики.
  • Действия американского Федерального резерва не помогли изменить общий негативный настрой, отметили аналитики.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: валюта, Brent, Мосбиржа, РТС, ФРС США, фондовый рынок
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