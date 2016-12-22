Путин подписал закон о пенсионной реформе

Президент подписал поправки в пенсионное законодательство, главная среди которых — повышение пенсионного возраста

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России подписал закон о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Среди главных условий пенсионной реформы — поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно); право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста.

Также президент подписал закон о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионеров — людей, достигших предпенсионного возраста. Таким возрастом предлагается считать период до пяти лет перед возрастом выхода на пенсию по старости.​

О предложении правительства поэтапно повысить пенсионный возраст в июне объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В первоначальном варианте законопроекта возраст выхода на пенсию должен был быть повышен до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В первом чтении в Госдуме инициативу поддержали депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосовали против. Поправки вызвали широкий общественный резонанс.

29 августа в телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что повышение пенсионного возраста необходимо для обеспечения устойчивости пенсионной системы. Одновременно российский лидер предложил смягчить правительственный законопроект и повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет, а также снизить пенсионный стаж для выхода на досрочную пенсию. Предложения президента стали поправками к законопроекту, которые нижняя палата приняла. Позже Госдума одобрила закон в третьем чтении. Совет Федерации поддержал закон в среду, 3 октября.