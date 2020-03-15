Отмены полетов в Европу. Главное

От каких еще полетов отказались сами авиакомпании

В субботу, 14 марта, уже сами перевозчики ввели дополнительные ограничения на число полетов и направлений в страны ЕС:

S7 отменила до 31 мая все собственные регулярные рейсы в/из Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр;

«дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» — прекратила все регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в пункты ЕС, в том числе Вену, Прагу, Ларнаку, а также Женеву;

Utair приостановил регулярные рейсы в Берлин, Милан, Вену и Ригу;

«Победа» остановила все полеты в Ларнаку, Ригу и Эйндховен.

Все авиакомпании намерены в ближайшие дни вывозить своих пассажиров из Европы оставшимися регулярными и чартерными рейсами, а также спецрейсами, организуемыми «Аэрофлотом».

Из каких московских аэропортов летали самолеты в Европу Шереметьево — базовый аэропорт для «Аэрофлота». В пятницу, 13 марта, в Шереметьево из Внуково перевела все рейсы «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия». Остальные крупнейшие российские авиакомпании летают из двух других московских аэропортов — S7 и «Уральские авиалинии» осуществляют полеты из Домодедово, «Победа» и Utair — из Внуково. «Уральские авиалинии» также летают из Жуковского. При введении ограничения на полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию и переводе всех вылетов в терминал F Шереметьево (мера вступила в силу 13 марта) S7 и Utair объявили о полном прекращении полетов в эти страны. За январь—февраль 2020 года аэропорт Шереметьево обслужил более 6,5 млн пассажиров.

Сколько россиян летают в Европу

Всего в 27 странах ЕС, Норвегии и Швейцарии в 2019 году побывали 16,9 млн россиян (данные погранслужбы ФСБ). Это 35,4% всех выезжавших за рубеж. Всего за рубежом в прошлом году побывали 48 млн человек

Самолетами вылетели в эти 29 стран 9,2 млн человек.

Финляндия стала лидером по числу поездок россиян — почти 4 млн человек (данные учитывают все пересечения границы, в том числе наземным транспортом на личных автомобилях, автобусами и т.д.). Самолетами в эту страну добирались 194,1 тыс. человек;

Из не граничащих с Россией стран наибольшее количество поездок — 1,4 млн — в 2019 году было зафиксировано в Германию, авиасообщение с которой уже было частично ограничено;

В Швейцарии побывали 253 тыс. россиян, в Норвегии — 138 тыс.россиян.

Сколько могут потерять авиакомпании и туроператоры 70–100 млрд руб. — такие возможные потери могут понести российские авиакомпании в 2020 году из-за ограничения полетов в Китай, Израиль, Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны в связи с пандемией коронавируса. 60 млрд руб. — столько прямой выручки потеряют перевозчики после ограничения полетов только в Италию, Германию, Францию и Испанию, подсчитали аналитики Bain. 145,9 млрд руб. составила выручка крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» от полетов из России в Европу и обратно в 2019 году (это 26,2% выручки компании от регулярных пассажирских перевозок). Но на столицы европейских стран, полеты в которые не подпадают под запрет, приходится более половины выручки, отметил источник, близкий к «Аэрофлоту».

Что будет с полетами дальше

Независимо от ограничения рейсов в Европу про туризм «на какое-то время можно забыть» — спрос даже на туры на лето сейчас минимальный, сказал РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. По его словам, туризм в Европу уже прекратился: «Все боятся ехать из-за коронавируса, боятся по возврату [в Россию] попасть в карантин, боятся, что не пустят в страну и развернут обратно — все это не располагает россиян к путешествиям»;

«Ситуация настолько тяжелая, что любое дальнейшее расширение географии ограничений выездного и въездного туризма чревато кассовыми разрывами и увольнениями в турбизнесе и гостиничном хозяйстве, которые уже приобретают серьезные масштабы», — заявил РБК почетный президент Российской ассоциации туриндустрии Сергей Шпилько. По его словам, все компании находятся в зоне «небывалого риска», большинство держатся и надеются на поддержку государства, которая оказывается туриндустрии во множестве стран. «Мы действительно никогда не сталкивались с таким вызовом, хотя и пережили разные кризисы. И самое главное в этой истории — неизвестность сроков и географии распространения эпидемии», — заметил эксперт;

Для «Интуриста» Европа — крупное направление для путешествий туристов, уточнили в пресс-службе туроператора. «Въезд остановился, выезд остановился. Идут брони только по Сочи, Краснодарскому краю и Крыму», — уточнил представитель «Интуриста»;

Вопрос РБК о возможных мерах поддержки российских авиакомпаний из-за ограничений в пресс-службе правительства переадресовали в оперативный штаб (пока ответа на него нет).



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