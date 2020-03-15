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Отмены полетов в Европу. Главное

Россия ограничит полеты в ЕС, Норвегию и Швейцарию из-за коронавируса — летать можно будет только в некоторые столицы этих стран. В 2019-м на этих направлениях побывали 16,9 млн россиян. Новые ограничения ввели и сами авиакомпании
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Что произошло

  • Россия ограничила пассажирские авиаперевозки в страны Евросоюза;
  • Решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
  • «Аэрофлот» сообщил, что сократит частоту полетов из Москвы в Копенгаген и Прагу, остановлены регулярные рейсы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. Вечером 15 марта, «Аэрофлот» сообщил, что до 30 апреля прекращает полеты в шесть столиц стран Евросоюза (Варшаву, Вену, Вильнюс, Копенгаген, Прагу и Таллин), а также в Осло, Цюрих, Кишинев и Ташкент.

Какие ограничения приняли

  • Приостанавливаются полеты из России во все страны ЕС;
  • Ограничения вступают в силу с 00:00 понедельника, 16 марта;
  • Самолеты из России смогут летать только в некоторые столицы стран ЕС только из терминала F аэропорта Шереметьево (и обратно);
  • Аналогичные ограничения вводятся на рейсы в Швейцарию и Норвегию;
  • Чартерных рейсов, которые вывозят в Россию граждан России и в ЕС граждан ЕС, ограничения не коснутся до «полного вывоза указанных граждан в их страны»;
  • Причина ограничений — «обеспечение безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России», говорится в сообщении штаба;

От каких еще полетов отказались сами авиакомпании

В субботу, 14 марта, уже сами перевозчики ввели дополнительные ограничения на число полетов и направлений в страны ЕС:

  • S7 отменила до 31 мая все собственные регулярные рейсы в/из Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр;
  • «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» — прекратила все регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в пункты ЕС, в том числе Вену, Прагу, Ларнаку, а также Женеву;
  • Utair приостановил регулярные рейсы в Берлин, Милан, Вену и Ригу;
  • «Победа» остановила все полеты в Ларнаку, Ригу и Эйндховен.

Все авиакомпании намерены в ближайшие дни вывозить своих пассажиров из Европы оставшимися регулярными и чартерными рейсами, а также спецрейсами, организуемыми «Аэрофлотом».

Из каких московских аэропортов летали самолеты в Европу

Шереметьево — базовый аэропорт для «Аэрофлота». В пятницу, 13 марта, в Шереметьево из Внуково перевела все рейсы «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия». Остальные крупнейшие российские авиакомпании летают из двух других московских аэропортов — S7 и «Уральские авиалинии» осуществляют полеты из Домодедово, «Победа» и Utair — из Внуково. «Уральские авиалинии» также летают из Жуковского.

При введении ограничения на полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию и переводе всех вылетов в терминал F Шереметьево (мера вступила в силу 13 марта) S7 и Utair объявили о полном прекращении полетов в эти страны.

За январь—февраль 2020 года аэропорт Шереметьево обслужил более 6,5 млн пассажиров.

Сколько россиян летают в Европу

  • Всего в 27 странах ЕС, Норвегии и Швейцарии в 2019 году побывали 16,9 млн россиян (данные погранслужбы ФСБ). Это 35,4% всех выезжавших за рубеж. Всего за рубежом в прошлом году побывали 48 млн человек

  • Самолетами вылетели в эти 29 стран 9,2 млн человек.
  • Финляндия стала лидером по числу поездок россиян — почти 4 млн человек (данные учитывают все пересечения границы, в том числе наземным транспортом на личных автомобилях, автобусами и т.д.). Самолетами в эту страну добирались 194,1 тыс. человек;
  • Из не граничащих с Россией стран наибольшее количество поездок — 1,4 млн — в 2019 году было зафиксировано в Германию, авиасообщение с которой уже было частично ограничено;
  • В Швейцарии побывали 253 тыс. россиян, в Норвегии — 138 тыс.россиян.

Как пандемия и запреты на полеты повлияют на туризм. 5 главных вопросов
Бизнес

Сколько могут потерять авиакомпании и туроператоры

70–100 млрд руб. — такие возможные потери могут понести российские авиакомпании в 2020 году из-за ограничения полетов в Китай, Израиль, Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны в связи с пандемией коронавируса.

60 млрд руб. — столько прямой выручки потеряют перевозчики после ограничения полетов только в Италию, Германию, Францию и Испанию, подсчитали аналитики Bain.

145,9 млрд руб. составила выручка крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» от полетов из России в Европу и обратно в 2019 году (это 26,2% выручки компании от регулярных пассажирских перевозок). Но на столицы европейских стран, полеты в которые не подпадают под запрет, приходится более половины выручки, отметил источник, близкий к «Аэрофлоту».

Что будет с полетами дальше

  • Независимо от ограничения рейсов в Европу про туризм «на какое-то время можно забыть» — спрос даже на туры на лето сейчас минимальный, сказал РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. По его словам, туризм в Европу уже прекратился: «Все боятся ехать из-за коронавируса, боятся по возврату [в Россию] попасть в карантин, боятся, что не пустят в страну и развернут обратно — все это не располагает россиян к путешествиям»;
  • «Ситуация настолько тяжелая, что любое дальнейшее расширение географии ограничений выездного и въездного туризма чревато кассовыми разрывами и увольнениями в турбизнесе и гостиничном хозяйстве, которые уже приобретают серьезные масштабы», — заявил РБК почетный президент Российской ассоциации туриндустрии Сергей Шпилько. По его словам, все компании находятся в зоне «небывалого риска», большинство держатся и надеются на поддержку государства, которая оказывается туриндустрии во множестве стран. «Мы действительно никогда не сталкивались с таким вызовом, хотя и пережили разные кризисы. И самое главное в этой истории — неизвестность сроков и географии распространения эпидемии», — заметил эксперт;
  • Для «Интуриста» Европа — крупное направление для путешествий туристов, уточнили в пресс-службе туроператора. «Въезд остановился, выезд остановился. Идут брони только по Сочи, Краснодарскому краю и Крыму», — уточнил представитель «Интуриста»;
  • Вопрос РБК о возможных мерах поддержки российских авиакомпаний из-за ограничений в пресс-службе правительства переадресовали в оперативный штаб (пока ответа на него нет).

    Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд
    Бизнес

Ситуация с коронавирусом в Европе

  • По состоянию на 14 марта число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 141 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлено 51 767 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 7 488 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 122 странах и территориях (плюс пять за сутки). Умерли 5 399 человек (данные SCMP);
  • Италия — лидер среди европейских стран как по число заболевших, так и погибших от коронавируса (17,66 тыс и 1,266 человек соответственно). Далее — Испания, Франция, Германия и Швейцария;
  • «В настоящее время эпицентром пандемии стала Европа, где зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая», — сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева, Елена Сухорукова, Роман Кирьянов, Юлия Старостина, Ирина Парфентьева
Теги: Европа, «Аэрофлот», Utair
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Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд
Бизнес
Россия ограничит полеты в страны Европы
Общество
РБК
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