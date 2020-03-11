Как изменится Конституция России. Главные поправки

Госдума в третьем чтении приняла закон о внесении поправок в Конституцию. Главные изменения российского закона — в материале РБК

О необходимости внесения поправок в Конституцию президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в январе. 11 марта Госдума приняла закон о внесении поправок в третьем чтении. РБК собрал главные поправки, чтобы сравнить, как изменится Конституция.

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