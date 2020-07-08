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Дело Ивана Сафронова ,  
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Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное

7 июля по делу о госизмене был задержан советник главы «Роскосмоса», бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов. ФСБ заподозрила его в работе на одну из спецслужб НАТО. Главное — в материале РБК
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Что произошло

  • Ивана Сафронова задержали утром 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена). Эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
  • Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Заседание о мере пресечения прошло в закрытом режиме.

  • Сафронов не признал вину и связывает происходящее со своей профессиональной журналистской деятельностью.
  • Во время допроса к нему не пускали адвоката. Сафронова допрашивали в присутствии адвоката по назначению Михаила Баева. В коридоре Лефортовского суда, куда привезли журналиста, госзащитник отказался отвечать на вопросы РБК, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия.
  • В квартире Сафронова, а также его бывшей девушки экс-журналистки «Коммерсанта», основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой прошел обыск. Позже Бекбулатова была допрошена.
  • В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работал помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.
  • Дмитрий Рогозин сообщил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.

  • По словам одного из его знакомых, Сафронова уже допрашивали в ФСБ во время его работы журналистом: после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35, а также за несколько лет до этого по поводу его другого материала.
  • В Кремле не связывают задержание Сафронова с его журналистской деятельностью.
  • У здания ФСБ на Лубянке задержали журналистов «Коммерсанта» Елену Черненко и Александра Черных, а также журналистку «Проекта» Ольгу Чуракову. Они стояли в пикете в поддержку Сафронова. Также задержаны сооснователь Baza Никита Могутин и телеведущая Ксения Собчак. Всего, по данным на 21:00 (мск), задержаны более 20 человек.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В чем подозревают Ивана Сафронова

  • ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорится в сообщении спецслужбы.
  • Как пояснила защита, Сафронова подозревают в передаче сведений Чехии, а конечным получателем информации следствие считает США.
  • Власти Чехии отказались комментировать дело.
  • По версии следствия, Сафронов передал неназванному представителю чешской спецслужбы данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока, получив от него задание в 2017 году (с 2012-го он якобы был завербован).
  • Как пояснил адвокат Иван Павлов, в деле экс-журналиста семь томов, что может говорить о том, что за Сафроновым долго следили.
  • Дело Сафронова ведет следователь по особо важным делам 1-го отдела СУ ФСБ Александр Чабан. Ранее он занимался делом ученого из ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева.
  • По данным «Коммерсанта», ФСБ прослушивала телефон Сафронова и читала его почту.

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  • Редакция РБК настаивает на максимально прозрачном разбирательстве и отмечает, что дело Сафронова встает в один ряд с делами Ивана Голунова и Светланы Прокопьевой, а обвинение «следует рассматривать как сигнал и обществу, и всем СМИ».
  • В ИД «Коммерсантъ» назвали обвинения против журналиста абсурдными. В заявлении говорится, что «с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью, — будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации».
  • Редакция «Ведомостей» в своем заявлении отметила, что в России все чаще журналистов преследуют «по основаниям, на первый взгляд не связанным с их работой». В документе Ивана Сафронова назвали патриотом своей страны.
  • Редакция «Медузы» назвала целью дела против Ивана Сафронова давление на независимых журналистов и требует открытости процесса.
  • Редакция The Bell назвала Сафронова одним из лучших российских журналистов и подчеркнула, что дело должно быть максимально публичным, а ему предоставлены все возможности для защиты.
  • Русский Forbes считает недопустимым закрытый судебный процесс. Редакция издания отметила, что только обнародование доказательств вины может «ответить на серьезные вопросы, которые появились у журналистского сообщества к следствию».

Чем известен Иван Сафронов

  • Иван Сафронов родился в 1990 году. Его отец — Иван Сафронов — старший — был военным обозревателем в газете «Коммерсантъ». Он погиб в 2007 году при невыясненных обстоятельствах. Незадолго до смерти он готовил публикацию о поставках российского оружия в страны Ближневосточного региона.
  • В 2010 году Сафронов окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика», тогда же пришел в «Коммерсантъ»,
    работал в том числе в президентском пуле, занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.
  • 18 марта 2019 года в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья Сафронова и Александры Джорджевич о планах России поставить в Египет тяжелые многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35. В июне того же года против «Коммерсанта» было открыто административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Статья об истребителях для Египта была удалена с сайта издания.
  • В мае 2019 года на сайте издательского дома вышел его материал о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. По данным источников Meduza, после этого началось давление на авторов статьи со стороны акционера ИД Алишера Усманова, Сафронову и его коллеге Максиму Иванову пришлось покинуть «Коммерсантъ». Вместе с Сафроновым отдел политики ИД тогда покинули более десяти журналистов. Представитель Усманова, комментируя информацию о влиянии акционера на увольнение журналистов, заявил, что он «не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов». «Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», — говорится в заявлении, поступившем в РБК.
  • Уйдя из «Коммерсанта», Сафронов работал в газете «Ведомости», а в мае 2020 года перешел в «Роскосмос» на должность советника его главы Дмитрия Рогозина. Он отвечал за выстраивание информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, а также курировал «ряд спецпрограмм».
Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Маргарита Алехина
Теги: Роскосмос, госизмена, Иван Сафронов, Дмитрий Рогозин, СМИ, журналистика
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