Дело Ивана Сафронова , 08 июл, 12:02
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Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
7 июля по делу о госизмене был задержан советник главы «Роскосмоса», бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов. ФСБ заподозрила его в работе на одну из спецслужб НАТО. Главное — в материале РБК
Иван Сафронов
Что произошло
- Ивана Сафронова задержали утром 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена). Эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
- Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Заседание о мере пресечения прошло в закрытом режиме.
- Сафронов не признал вину и связывает происходящее со своей профессиональной журналистской деятельностью.
- Во время допроса к нему не пускали адвоката. Сафронова допрашивали в присутствии адвоката по назначению Михаила Баева. В коридоре Лефортовского суда, куда привезли журналиста, госзащитник отказался отвечать на вопросы РБК, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия.
- В квартире Сафронова, а также его бывшей девушки экс-журналистки «Коммерсанта», основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой прошел обыск. Позже Бекбулатова была допрошена.
- В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работал помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.
- Дмитрий Рогозин сообщил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.
- По словам одного из его знакомых, Сафронова уже допрашивали в ФСБ во время его работы журналистом: после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35, а также за несколько лет до этого по поводу его другого материала.
- В Кремле не связывают задержание Сафронова с его журналистской деятельностью.
- У здания ФСБ на Лубянке задержали журналистов «Коммерсанта» Елену Черненко и Александра Черных, а также журналистку «Проекта» Ольгу Чуракову. Они стояли в пикете в поддержку Сафронова. Также задержаны сооснователь Baza Никита Могутин и телеведущая Ксения Собчак. Всего, по данным на 21:00 (мск), задержаны более 20 человек.