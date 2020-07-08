Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное

7 июля по делу о госизмене был задержан советник главы «Роскосмоса», бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов. ФСБ заподозрила его в работе на одну из спецслужб НАТО. Главное — в материале РБК

Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Что произошло

Ивана Сафронова задержали утром 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена). Эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Заседание о мере пресечения прошло в закрытом режиме.