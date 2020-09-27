Конфликт Армении и Азербайджана , 27 сен, 20:24
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Армения обратилась в ЕСПЧ из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе
Здание Европейского суда по правам человека
Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в Facebook сообщило представительство республики в суде.
В своем обращении Ереван попросил применить ряд мер в отношении Баку. В частности, Армения требует обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий и от нападения на граждан, гражданские объекты и населенные пункты.
Боевые действия между двумя странами в регионе возобновились утром 27 сентября. Ереван и Баку возложили ответственность за столкновения друг на друга, сообщается о погибших с той и с другой стороны.
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