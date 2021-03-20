ЕС потребовал остановить нападки властей Чечни на «Новую газету»

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Европейский союз обратился к властям Чечни с требованием прекратить запугивание журналистов «Новой газеты». Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

«После публикации в «Новой газете» статьи Елены Милашиной, раскрывающей внесудебные казни в Чечне, и журналист, и газета подверглись недопустимым словесным нападкам, продолжающейся клеветнической кампании и запугиванию со стороны чеченских властей», — говорится в сообщении.

По мнению ЕСВС, статья Милашиной дополняет и без того значительный объем достоверных сообщений СМИ и международных правозащитных организаций, в которых подробно описываются продолжающиеся нарушения прав человека в Чечне. «Все случаи внесудебных казней, пыток и других серьезных нарушений прав человека, совершенные за последние годы, должны быть расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

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