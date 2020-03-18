Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное

18 марта на фондовых рынках снова произошел обвал — предыдущий случился в понедельник 16 марта. Нефть обновила минимум 2016 года, доллар и евро подскочили по отношению к рублю. Что происходит на торгах — в обзоре РБК

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Что происходит на торгах к 13:30

Баррель нефти Brent подешевел на 3%, до $27,9. Цена опустилась ниже $28 впервые с начала 2016 года.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 77,7 руб. (на открытии торгов он превышал 79 руб.), евро — до 85,6 руб. Евро превысил 85 руб. впервые с февраля 2016-го.

Индекс Московской биржи опустился до 2150 пунктов.

Индекс РТС потерял около 7% и составил 872 пункта.

Торги на европейских биржах в среду также открылись падением. Основные индексы потеряли более 3%.

Что происходило перед этим