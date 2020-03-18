Экономика , 18 мар, 13:33
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Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное
18 марта на фондовых рынках снова произошел обвал — предыдущий случился в понедельник 16 марта. Нефть обновила минимум 2016 года, доллар и евро подскочили по отношению к рублю. Что происходит на торгах — в обзоре РБК
Что происходит на торгах к 13:30
- Баррель нефти Brent подешевел на 3%, до $27,9. Цена опустилась ниже $28 впервые с начала 2016 года.
- Курс доллара на Мосбирже вырос до 77,7 руб. (на открытии торгов он превышал 79 руб.), евро — до 85,6 руб. Евро превысил 85 руб. впервые с февраля 2016-го.
- Индекс Московской биржи опустился до 2150 пунктов.
- Индекс РТС потерял около 7% и составил 872 пункта.
- Торги на европейских биржах в среду также открылись падением. Основные индексы потеряли более 3%.
Что происходило перед этим
- На рынки давит пандемия коронавируса и жесткие ограничения из-за заболевания, введенные многими странами, отмечают аналитики.
- Меры по поддержке экономики, обещанные разными правительствами (например, в США власти без пояснения конкретики пообещали «дать средства» гражданам, что позволило американским биржевым индексам подрасти 17 марта), не смогли перекрыть этот негатив.
- Падение цен на нефть продолжается с момента развала сделки ОПЕК+, произошедшего 9 марта.