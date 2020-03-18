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Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное

18 марта на фондовых рынках снова произошел обвал — предыдущий случился в понедельник 16 марта. Нефть обновила минимум 2016 года, доллар и евро подскочили по отношению к рублю. Что происходит на торгах — в обзоре РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Что происходит на торгах к 13:30

  • Баррель нефти Brent подешевел на 3%, до $27,9. Цена опустилась ниже $28 впервые с начала 2016 года.
  • Курс доллара на Мосбирже вырос до 77,7 руб. (на открытии торгов он превышал 79 руб.), евро — до 85,6 руб. Евро превысил 85 руб. впервые с февраля 2016-го.
  • Индекс Московской биржи опустился до 2150 пунктов.
  • Индекс РТС потерял около 7% и составил 872 пункта.
  • Торги на европейских биржах в среду также открылись падением. Основные индексы потеряли более 3%.

Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Экономика

Что происходило перед этим

  • На рынки давит пандемия коронавируса и жесткие ограничения из-за заболевания, введенные многими странами, отмечают аналитики.
  • Меры по поддержке экономики, обещанные разными правительствами (например, в США власти без пояснения конкретики пообещали «дать средства» гражданам, что позволило американским биржевым индексам подрасти 17 марта), не смогли перекрыть этот негатив.
  • Падение цен на нефть продолжается с момента развала сделки ОПЕК+, произошедшего 9 марта.

«На рынке нефти умерла надежда»: западные СМИ — о срыве сделки ОПЕК+
Политика

  • Российский ЦБ объявил о приостановке закупки валюты по бюджетному правилу, а позднее начал продажи валюты.

Что говорят аналитики

  • Агентство S&P спрогнозировало переход мировой экономики к рецессии — впервые с 2009 года.
  • В Morgan Stanley и Goldman Sachs ждут возврата к росту во второй половине года.
  • Цены на нефть еще несколько месяцев не превысят значения $30-40 за баррель, считает аналитик IHS Markit Максим Нечаев.
  • При сохранении цен на нефть на таком уровне среднегодовой курс доллара составит 75 руб., оценил начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: биржа, ММВБ, индексы, индекс РТС, обвал, рубль, Brent
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