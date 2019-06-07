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Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать
Полиция задержала в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его подозревают покушении на сбыт наркотиков. Он считает это провокацией. Что важно знать о задержании Голунова – в обзоре РБК
Фото: Иван Голунов / Facebook

Что случилось

  • Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня.
  • Адвокат Голунова Дмитрий Джулай говорит, что его клиент шел на встречу с источником. Журналист Илья Васюнин заявил РБК, что он попросил Голунова о встрече в начале недели, чтобы проконсультироваться насчет одной из тем для материала: «С утра в четверг мы уточнили время <…>. Он беспокойства при назначении встречи не высказывал: я его прождал час, но трубку он уже не брал».
  • Голунов не мог выйти на связь с коллегами и близкими на протяжении 12 часов. Следователь позвонил журналисту Русской службы Би-би-си Светлане Рейтер в ночь на 7 июня. Та услышала, как Голунов говорит о том, что ему подбросили два незнакомых пакета.
  • В полиции заявили, что у мужчины при себе были пять свертков с порошком.
  • У него дома нашли еще один сверток, три пакета и весы. Полиция опубликовала фотографии, указав, что они сделаны при обследовании жилища подозреваемого и при личном досмотре. Друг журналиста Александр Уржанов отметил, что то, что он видит на снимках, не похоже на квартируГолунова, где он неоднократно бывал. О том же написала Ксения Собчак.
  • Позже ГУ МВД Москвы опубликовало сообщение, где указало, что при обследовании жилья задержанного сделана одна фотография, а остальные связаны с группой лиц, на связь с которой проверяют задержанного.
  • У Голунова есть следы избиения, заявила гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. В то же время мать Голунова Светлана сообщила РБК, что в 2004 году у него было подозрение на инсульт, состояние сына было тяжелым, но диагноз не подтвердился.
  • Судебное заседание по избранию меры пресечения Ивану Голунову может состояться 8 июня.

В чем подозревают Голунова

  • По заключению экспертизы, у Голунова изъяли 4 г мефедрона (запрещенный психостимулятор). Адвокат отметил, что полиция не провела процедуру смыва с рук, чтобы установить, контактировал ли подозреваемого с изъятыми предметами.
  • Дело возбуждено по статьям 30 о приготовлении или покушении на преступление и 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ.
  • Сам Голунов считает происходящее провокацией и не признает вину.

Реакция СМИ и общественных организаций

  • Редакция «Медузы» опубликовала заявление гендиректора издания Галины Тимченко и главреда Ивана Колпакова. Они выразили уверенность в невиновности Голунова и в том, что дело связано с его профессиональной деятельностью.
  • Профсоюз журналистов и работников СМИ написал открытое письмо в МВД и администрацию президента с призывом немедленно освободить Голунова. К 15:20 под этим письмом подписались более 550 человек.
  • Главред «МК» и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев попросил журналистку «МК» и члена ОНК Москвы Еву Меркачеву проверить, в каких условиях содержится Голунов и в каком состоянии он находится.
  • В заявлении Amnesty International говорится, что обстоятельства задержания «выглядят как способ давления на независимые СМИ в России».
  • В СПЧ обеспокоены задержанием. «Первое, что, естественно, приходит в голову, это подозрение, что его преследуют именно за журналистскую деятельность. <...> Надеюсь, коллеги Ивана Голунова продолжат его расследования: объективно, точно, неподкупно. Это было бы лучшим проявлением журналистской солидарности», — заявил глава совета Михаил Федотов.
  • В «Трансперенси Интернешнл Россия» потребовали проверить законность действий полиции и заявили о недопустимости преследования журналистов.

Пикеты в поддержку Ивана Голунова в Москве

  • Днем 7 июня у здания ГУ МВД Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку Голунова. Полиция задержала участников через несколько минут.
  • «Со мной сейчас в автозаке Игорь Садреев и Вика Микиша. Нас привезли в ОВД по Тверскому району, пока не выпускают, сидим на жаре. <...> Cначала сказали, что проверят рюкзаки и документы, потому, что мы выглядим подозрительно, затем, что проверят нас по базе, затем повезли в ОВД. Стояли мы на довольно большом расстоянии друг от друга, полицейские подходили сразу при попытках развернуть плакат», — заявил РБК корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин.
  • «Мне вообще никак не объяснили [задержание], коллегам сказали, что нарушено правило 50 м, которое должно быть между участниками одиночных пикетов. [Задержаны] Григорий Туманов, Виктор Шендерович, Виктория Ивлева, Александр Поливанов, Андрей Борзенко. Мы идем в сопровождении полицейских в ОВД по Тверскому району», — заявил РБК журналист Илья Азар.
  • «Мне удалось постоять с плакатом около 10 минут. Тут три автозака. Я видел Азара, его оттаскивали [в автозак]. Меня задержали с формулировкой «проверить документы, пробить по базам». Мне предложили показать паспорт, взяли его и сказали, что нужно проверить. В автозак я шел сам», — заявил РБК Игорь Садреев.

Реакция властей

  • Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного МВД максимально объективно разобраться в деле Голунова.
  • Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что не знает о задержании Голунова.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию «Проект», что в Кремле только услышали о произошедшем.

О чем пишет Иван Голунов

  • Иван Голунов работал в РБК, Forbes, на телеканале «Дождь», в «Ведомостях», сейчас он автор «Медузы».
  • Он занимается расследованиями, преимущественно о московских чиновниках и бизнесе. Так, одним из героев его публикаций был вице-мэр Москвы Петр Бирюков, также он писал о рынке похоронных услуг и мусорных полигонах. Как сообщили в редакции «Медузы», сейчас Голунов работал над расследованием, посвященным злоупотреблениям на столичном рынке ритуальных услуг.
Авторы: Роман Кирьянов, Екатерина Костина, Егор Губернаторов, Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: журналист, задержание, медуза
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