Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Полиция задержала в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его подозревают покушении на сбыт наркотиков. Он считает это провокацией. Что важно знать о задержании Голунова – в обзоре РБК

Фото: Иван Голунов / Facebook

Что случилось

Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня.

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай говорит, что его клиент шел на встречу с источником. Журналист Илья Васюнин заявил РБК, что он попросил Голунова о встрече в начале недели, чтобы проконсультироваться насчет одной из тем для материала: «С утра в четверг мы уточнили время <…>. Он беспокойства при назначении встречи не высказывал: я его прождал час, но трубку он уже не брал».

Голунов не мог выйти на связь с коллегами и близкими на протяжении 12 часов. Следователь позвонил журналисту Русской службы Би-би-си Светлане Рейтер в ночь на 7 июня. Та услышала, как Голунов говорит о том, что ему подбросили два незнакомых пакета.

В полиции заявили, что у мужчины при себе были пять свертков с порошком.

У него дома нашли еще один сверток, три пакета и весы. Полиция опубликовала фотографии, указав, что они сделаны при обследовании жилища подозреваемого и при личном досмотре. Друг журналиста Александр Уржанов отметил, что то, что он видит на снимках, не похоже на квартируГолунова, где он неоднократно бывал. О том же написала Ксения Собчак.

Позже ГУ МВД Москвы опубликовало сообщение, где указало, что при обследовании жилья задержанного сделана одна фотография, а остальные связаны с группой лиц, на связь с которой проверяют задержанного.

У Голунова есть следы избиения, заявила гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. В то же время мать Голунова Светлана сообщила РБК, что в 2004 году у него было подозрение на инсульт, состояние сына было тяжелым, но диагноз не подтвердился.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Ивану Голунову может состояться 8 июня.

В чем подозревают Голунова