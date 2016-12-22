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Рогозина временно вывели из-под санкций США
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Рогозина временно вывели из-под санкций США
Политика, 12:55
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Рогозина временно вывели из-под санкций США
По словам главы NASA, Рогозину для обсуждения рабочих вопросов разрешили поездку в Штаты, несмотря на введенные против него ограничения. Ранее механизм временного снятия санкций позволил посетить США главам СВР и ГРУ
Дмитрий Рогозин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Глава NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС заявил, что Белый дом временно вывел из-под действия санкций главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина для того, чтобы чиновник смог посетить США. По словам главы американского аэрокосмического агентства, он лично пригласил коллегу в США для обсуждения рабочих вопросов.

«Чтобы генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций], с тем чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками», — рассказал Брайденстайн.

Глава NASA пояснил, что приезд Рогозина в США необходим для личного обсуждения рабочих вопросов. «Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран», — сказал он.

В «Роскосмосе» комментировать заявления главы NASA о временном снятии санкционных ограничений с Рогозина отказались. «Мы пока никаких официальных документов не получали. Мы не в курсе. МИД нам ничего не сообщал. Поэтому пока не комментируем», — цитирует «РИА Новости» слова представителя пресс-службы.

В пресс-службе «Роскосмоса» РБК также заявили, что «не комментируют» подобные сообщения. РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИДа Марии Захаровой

Санкции США в отношении ряда российских чиновников предполагают, помимо прочих мер, запрет на поездки в Соединенные Штаты. Вместе с тем в тех случаях, когда Белый дом признает необходимым приезд того или иного фигуранта санкционного списка, ограничения могут временно сниматься.

​Так, в январе стало известно о визите в Вашингтон ряда руководителей российских спецслужб — главы СВР Сергея Нарышкина, главы ФСБ Александра Бортникова и Игоря Коробова, руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Нарышкин и Коробов являются фигурантами санкционных списков с 2014 года, что формально делает для них невозможными подобные поездки.

В сенате США демократы потребовали от администрации Дональда Трампа объяснить, как подобная ситуация оказалась возможной. Директор ЦРУ Майк Помпео, впоследствии ставший госсекретарем США, в ответе демократам объяснил, что визит глав российских спецслужб в Вашингтон был необходим в интересах обеспечения безопасности самих Соединенных Штатов. «Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по тем же причинам, по которым такие встречи проводили и наши предшественники, — ради обеспечения безопасности американцев», — пояснял Помпео.

В сенате потребовали от Белого дома объяснить визит Нарышкина в США
Политика

В документе о введении санкций, который подписан главой Белого дома, содержится оговорка, согласно которой запрет может быть временно снят, если «въезд в Соединенные Штаты не противоречит американским интересам». Решение об этом принимает госсекретарь после консультаций с министром внутренней безопасности США.

Автор: Георгий Тадтаев.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Дмитрий Рогозин , NASA
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