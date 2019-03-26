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McDonald's $210 (+12,34%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,8%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Политика ,  
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Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное
26 марта в Москве задержали экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова. СК возбудил против бывшего чиновника уголовное дело. Главное о расследовании против Абызова — в обзоре РБК
Михаил Абызов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Что произошло

  • Сотрудники ФСБ задержали Михаила Абызова в Москве 26 марта.
  • Следственный комитет официально объявил о возбуждении против Абызова уголовного дела и проведении следственных действий. Соучастниками экс-министра СК называет пять человек — Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева.
  • Дело возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (создание и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупном размере).

Фотогалерея 
От Сердюкова до Абызова: кто из российских чиновников был под следствием

  • По информации следствия, Абызов с соучастниками похитили 4 млрд руб., принадлежащих ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», после чего вывели деньги за рубеж.
  • Названные компании работают в Новосибирской области. СК считает, что фигуранты дела «поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов».

Политика
«Жесткий и упрямый»: 10 фактов о Михаиле Абызове

  • СК указывает, что Абызов создал и возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год, когда был «бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций». С этим временем пересекается период, когда Абызов был министром по вопросам «открытого правительства» — с 2012 по 2018 год (после правительственной реформы эту должность упразднили).

Видео: СК РФ

Реакция

  • Премьер-министр Дмитрий Медведев знает о задержании Абызова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов. По его словам, если будет доказано сохранение Абызовым контроля в коммерческих структурах во время его работы в правительстве, этот факт будет нарушением закона.
  • Владимиру Путину заранее доложили о деле против Абызова, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: Михаил Абызов, задержание
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