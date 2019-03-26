Политика , 19:51
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Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное
26 марта в Москве задержали экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова. СК возбудил против бывшего чиновника уголовное дело. Главное о расследовании против Абызова — в обзоре РБК
Михаил Абызов
Что произошло
- Сотрудники ФСБ задержали Михаила Абызова в Москве 26 марта.
- Следственный комитет официально объявил о возбуждении против Абызова уголовного дела и проведении следственных действий. Соучастниками экс-министра СК называет пять человек — Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева.
- Дело возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (создание и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупном размере).
- По информации следствия, Абызов с соучастниками похитили 4 млрд руб., принадлежащих ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», после чего вывели деньги за рубеж.
- Названные компании работают в Новосибирской области. СК считает, что фигуранты дела «поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов».