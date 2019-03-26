Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное

26 марта в Москве задержали экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова. СК возбудил против бывшего чиновника уголовное дело. Главное о расследовании против Абызова — в обзоре РБК

Михаил Абызов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Что произошло

Сотрудники ФСБ задержали Михаила Абызова в Москве 26 марта.

Следственный комитет официально объявил о возбуждении против Абызова уголовного дела и проведении следственных действий. Соучастниками экс-министра СК называет пять человек — Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева.

Дело возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (создание и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупном размере).