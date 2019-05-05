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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
В московском аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки загорелся пассажирский самолет. Проводится эвакуация. Точных данных о пострадавших пока нет
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Что произошло

  • Пассажирский самолет Superjet 100-95 должен был выполнить рейс SU 1492 Москва-Мурманск.
  • Это совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM.
  • Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево самолет взлетел в 18:02 (мск).
  • Вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт.
  • На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Видео: очевидец Алексей Мажара для РБК

  • Пожар удалось локализивать.
  • Аэропорт «Шереметьево» перенаправляет прилетающие самолеты в аэропорт «Домодедово», Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Как заявили РБК в Домодедово, «аэропорт задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в аэропорту Шереметьево».
  • На сайте аэропорта Мурманска говорится, что прибытие самолета выполняющего рейс SU-1492 «задерживается ориентировочно до 22 часов 25 минут, в связи с поздним вылетом из аэропорта Шереметьево».
  • Аэропорт «Шереметьево» продолжает работу в ограниченном режиме.

Причины

  • Как рассказал РБК источник в Росавиации, после взлета пилот доложил о проблемах со связью и запросил разрешение на возвращение в Шереметьево. Из-за сложных метеоусловий приземлиться в первого раза не удалось, поэтому самолет зашел на посадку во второй раз. «После касания подломились стойки, загорелись двигатели. Пожар, аварийная эвакуация», — рассказал источник.
  • По данным РЕН-ТВ, самолет начал гореть еще в воздухе.
  • По данным «Интерфакса», пожар произошел после неудачной первой попытки посадки самолета. Вторая попытка, как сообщили агентству источники, привела к тому, что лайнер ударился об полосу и загорелся.
  • «РИА-Новости» со ссылкой на источник сообщает о том, что причиной возгорания стала неисправность в электропроводке на борту самолета.
  • На место возгорания выехали сотрудники Следственного комитета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Авторы: Юлия Сапронова, Мария Кокорева
Теги: Самолет
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