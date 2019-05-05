В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

В московском аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки загорелся пассажирский самолет. Проводится эвакуация. Точных данных о пострадавших пока нет

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Что произошло

Пассажирский самолет Superjet 100-95 должен был выполнить рейс SU 1492 Москва-Мурманск.

Это совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM.

Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево самолет взлетел в 18:02 (мск).

Вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Видео: очевидец Алексей Мажара для РБК