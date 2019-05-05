Общество , 19:22
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В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
В московском аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки загорелся пассажирский самолет. Проводится эвакуация. Точных данных о пострадавших пока нет
Что произошло
- Пассажирский самолет Superjet 100-95 должен был выполнить рейс SU 1492 Москва-Мурманск.
- Это совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM.
- Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево самолет взлетел в 18:02 (мск).
- Вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт.
- На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов. Точное число пострадавших пока неизвестно.
- Пожар удалось локализивать.
- Аэропорт «Шереметьево» перенаправляет прилетающие самолеты в аэропорт «Домодедово», Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Как заявили РБК в Домодедово, «аэропорт задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в аэропорту Шереметьево».
- На сайте аэропорта Мурманска говорится, что прибытие самолета выполняющего рейс SU-1492 «задерживается ориентировочно до 22 часов 25 минут, в связи с поздним вылетом из аэропорта Шереметьево».
- Аэропорт «Шереметьево» продолжает работу в ограниченном режиме.