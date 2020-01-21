Отставка правительства Медведева , 21 янв, 20:27
0
Новый состав правительства. Полный список
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Главное о назначениях — в материале РБК
Состав нового правительства, согласно закону, главе государства представил премьер-министр Михаил Мишустин. За его кандидатуру на пост главы правительства Госдума проголосовала 16 января, на следующий день после отставки правительства Дмитрия Медведева.
Премьер-министр: Михаил Мишустин.
Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.
Вице-премьеры:
- Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)
- Виктория Абрамченко
- Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)
- Юрий Борисов
- Татьяна Голикова
- Алексей Оверчук
- Марат Хуснуллин
- Дмитрий Чернышенко