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Акция за независимых кандидатов в Мосгордуму. Что известно к 15:35
В Москве проходит согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нее пришли от 15 тыс. до 40 тыс. человек. Главное об акции — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Что происходит к 15:35

  • На митинге собрались от 15 тыс. до 40 тыс. человек. Митингующие заполнили весь проспект Сахарова и улицу Маши Порываевой вплоть до рамок.
  • Наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью.
  • Со сцены выступили журналист Илья Азар, журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая, стендапер Данила Поперечный, рэпер Face и др.
  • Согласованная акция началась на проспекте Сахарова в 14:00.
  • Несмотря на дождь и прохладную погоду, демонстранты начали стягиваться к проспекту от ближайших станций метро за час до начала акции. Некоторые принесли с собой флаги, в основном триколоры.
  • По данным ГУ МВД, к 15:00 на акции собрались более 15 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщил о 40 тыс. человек к 15:00.
  • Возле рамок активисты раздают плакаты с призывами «Допускай», «Нам не все равно», символику незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
  • Собравшиеся скандируют «Допускай», «Россия будет свободной», «Долой власть чекистов», «Люстрации» и другие лозунги.
  • По наблюдениям корреспондента РБК, на этой акции, в отличие от несанкционированных, помимо молодежи больше людей среднего возраста и пожилых.
  • Как и на акции 3 августа наблюдаются проблемы с мобильной связью. Технические проблемы возникли и у организаторов — микрофоны периодически прекращают работать.
  • На акцию пришли журналист Юрий Дудь, рэпер Оксимирон и организатор батл-лиги Versus, ранее выступившие в поддержку акции. На Оксимироне футболка с надписью «Свободу Егору Жукову» (арестованный по уголовному делу о «массовых беспорядках» участник акции 27 июля — РБК), Дудь завернулся в российский триколор.
  • Организаторы пригласили для выступления на акции группы «Кровосток», IC3PEAK и репера Face. Выступление Face началось первым. «Я выступаю за свободу и поэтому я сейчас здесь», — заявил он со сцены.
  • Столичные власти ранее объяснили запрет на выступление музыкантов законом «О собраниях и митингах» и распоряжением мэра Москвы № 1054 от 5 октября 2000 года, согласно которым проведение концерта на заранее согласованной акции не допускается.
  • На митинге уже выступили организатор акции журналист Илья Азар, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, жена Дмитрия Гудкова, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, стендапер Данила Поперечный и журналист Леонид Парфенов. Последний завершил свою речь переделанными строчками из песни Face «Юморист»: «Gold on my wrist, я — журналист, пошутил не так и ты попал в блэк-лист. Государева немилость хоть я вроде бы и чист. Небо — самолетам, а цензура — журналистам!»

Сколько задержанных

  • «ОВД Инфо» сообщило о задержании пятерых человек.
  • До начала акции в центре для сбора подписей на Рождественском бульваре была задержана кандидат в депутаты Любовь Соболь.

Что стало поводом для акции

  • Митинг 10 августа — одна из нескольких протестных акций, прошедших в Москве за последние недели. Митингующие выступают против отказов в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые Мосгоризбирком объясняет нарушениями при сборе подписей. 7 августа Центризбирком отказал независимым выдвиженцам в регистрации и отклонил их жалобы на работу Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий.
  • Перед митингом была опубликована его резолюция. Организаторы и участники требуют прекратить дела, возбужденные против участников прошлых протестов, освободить всех арестованных по уголовному делу, а также отставки председателя МГИК Валентина Горбунова и мэра Москвы Сергея Собянина, люстрации членов избирательных комиссий всех уровней.
  • Акция на проспекте Сахарова согласована мэрией. Один из незарегистрированных кандидатов, Геннадий Гудков, говорил РБК, что оппозиция хотела бы избежать столкновений протестующих с силовиками. До этого независимые кандидаты и их представители подали московским властям пять заявок на 10 и 11 августа с предложением разных маршрутов, в том числе на Новом Арбате, от Калужской до Болотной площади и на Волхонке. Один из переговорщиков, член федерального совета Либертарианской партии России Михаил Светов, был задержан и арестован на 30 суток за повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия.
  • Часть лидеров оппозиции, в том числе представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и Иван Жданов, а также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, во время митинга будут находиться под арестом из-за организации несогласованных акций.

Как проходили другие акции

  • С 13 июля, когда большинство оппозиционных кандидатов получили отказ в регистрации, прошло три акции.
  • Первая состоялась 14 июля и не была согласована с мэрией. Ее организаторы называли мероприятие встречей с избирателями. Участники митинга прошли от Новопушкинского сквера к зданию мэрии, оттуда — к Мосгоризбиркому на Моховой. Они требовали встречи с главой избиркома Валентином Горбуновым, но он к ним не вышел. После того как собравшиеся начали сидячую забастовку, часть из них были задержаны. Вскоре всех отпустили.
  • Следующий крупный митинг прошел 20 июля на проспекте Сахарова. Он был согласован с властями. На акцию пришли, по разным оценкам, от 12 тыс. до 22,5 тыс. человек. Задержаний не было.
  • 27 июля было объявлено несанкционированное шествие до здания мэрии. Участники протеста распылили в лицо нескольким полицейским перцовый газ. Силовики разгоняли протестующих, используя дубинки. Количество задержанных достигло от 1074 до 1373 человек.
  • Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских. 2 августа стали известны имена пяти задержанных по делу о массовых беспорядках, позже сообщалось о задержании еще пяти человек.
  • Вскоре после митинга московская прокуратура потребовала лишить родительских прав пару, которая пришла на митинг с малолетним ребенком. По данным ведомства, Ольга и Дмитрий Проказовы в ходе акции 27 июля передали ребенка третьему лицу, таким образом, подвергнув его жизнь опасности. Позднее Проказов заявил, что передал ребенка Сергею Фомину, двоюродному брату его жены, чтобы тот его немного понес. 7 августа адвокаты Проказовых сообщили, что у СК нет претензий к супругам, а Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках, сам пришел к следователю.
  • Еще одна несогласованная акция состоялась 3 августа. Ее инициатор, юрист Любовь Соболь, предложила протестующим выйти на любую точку Бульварного кольца. Полиция оцепила основные места сбора — Новопушкинский сквер, Трубную площадь. Участники митинга начали перемещаться в другие части города, в том числе на старый и Новый Арбат. Полиция сообщила о 600 задержанных, правозащитники из «ОВД-Инфо» — о 1001.
Авторы: Владимир Дергачев, Юлия Сапронова, Евгения Кузнецова, Максим Солопов
Теги: митинг, Москва, Мосгордума
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