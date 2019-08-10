Акция за независимых кандидатов в Мосгордуму. Что известно к 15:35

Акция за независимых кандидатов в Мосгордуму. Что известно к 15:35

В Москве проходит согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нее пришли от 15 тыс. до 40 тыс. человек. Главное об акции — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Что происходит к 15:35

На митинге собрались от 15 тыс. до 40 тыс. человек. Митингующие заполнили весь проспект Сахарова и улицу Маши Порываевой вплоть до рамок.

Наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью.

Со сцены выступили журналист Илья Азар, журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая, стендапер Данила Поперечный, рэпер Face и др.

Согласованная акция началась на проспекте Сахарова в 14:00.

Несмотря на дождь и прохладную погоду, демонстранты начали стягиваться к проспекту от ближайших станций метро за час до начала акции. Некоторые принесли с собой флаги, в основном триколоры.

По данным ГУ МВД, к 15:00 на акции собрались более 15 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщил о 40 тыс. человек к 15:00.

Возле рамок активисты раздают плакаты с призывами «Допускай», «Нам не все равно», символику незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Собравшиеся скандируют «Допускай», «Россия будет свободной», «Долой власть чекистов», «Люстрации» и другие лозунги.

По наблюдениям корреспондента РБК, на этой акции, в отличие от несанкционированных, помимо молодежи больше людей среднего возраста и пожилых.

Как и на акции 3 августа наблюдаются проблемы с мобильной связью. Технические проблемы возникли и у организаторов — микрофоны периодически прекращают работать.

На акцию пришли журналист Юрий Дудь, рэпер Оксимирон и организатор батл-лиги Versus, ранее выступившие в поддержку акции. На Оксимироне футболка с надписью «Свободу Егору Жукову» (арестованный по уголовному делу о «массовых беспорядках» участник акции 27 июля — РБК), Дудь завернулся в российский триколор.

Организаторы пригласили для выступления на акции группы «Кровосток», IC3PEAK и репера Face. Выступление Face началось первым. «Я выступаю за свободу и поэтому я сейчас здесь», — заявил он со сцены.

Столичные власти ранее объяснили запрет на выступление музыкантов законом «О собраниях и митингах» и распоряжением мэра Москвы № 1054 от 5 октября 2000 года, согласно которым проведение концерта на заранее согласованной акции не допускается.

На митинге уже выступили организатор акции журналист Илья Азар, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, жена Дмитрия Гудкова, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, стендапер Данила Поперечный и журналист Леонид Парфенов. Последний завершил свою речь переделанными строчками из песни Face «Юморист»: «Gold on my wrist, я — журналист, пошутил не так и ты попал в блэк-лист. Государева немилость хоть я вроде бы и чист. Небо — самолетам, а цензура — журналистам!»

Сколько задержанных