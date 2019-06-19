Крушение Boeing в Донбассе , 15:28
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Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное
Объединенная следственная группа назвала подозреваемых в гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Среди них три россиянина и украинец. Главные выводы расследователей — в обзоре РБК
Уилберт Паулиссен
Что произошло
- Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин катастрофы самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года, официально назвала подозреваемых в гибели MH17.
17 июля 2014 года над Восточной Украиной потерпел крушение самолет Boeing 777 рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний». На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Согласно результатам расследования, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук». Россия отрицает обвинения в причастности к катастрофе и возлагает вину за нее на украинских военных. Согласно заявлениям Киева, самолет сбила ракета, выпущенная с территории ДНР.
- Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен назвал имена четырех человек: троих россиян и украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
- Генпрокурор Фред Вестербеке в ходе конференции заявил, что расследователи допускают, что целью ракеты был не гражданский, а военный самолет. Тем не менее, по его словам, это не может повлиять на ситуацию.
- Все подозреваемые будут объявлены в международный розыск. Получены ордеры на их арест. Двое подозреваемых, заявил Паулиссен, находятся в России.
- Нидерланды не будут просить об экстрадиции подозреваемых, так как она запрещена Конституцией России и Украины. Тем не менее, расследователи запросят разрешения на допрос и ждут от них непосредственной реакции на обвинение.
- Суд назначен на 9 марта 2020 года.