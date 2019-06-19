Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

Объединенная следственная группа назвала подозреваемых в гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Среди них три россиянина и украинец. Главные выводы расследователей — в обзоре РБК

Уилберт Паулиссен (Фото: Eva Plevier / Reutersа)

Что произошло

Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин катастрофы самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года, официально назвала подозреваемых в гибели MH17.

17 июля 2014 года над Восточной Украиной потерпел крушение самолет Boeing 777 рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний». На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Согласно результатам расследования, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук». Россия отрицает обвинения в причастности к катастрофе и возлагает вину за нее на украинских военных. Согласно заявлениям Киева, самолет сбила ракета, выпущенная с территории ДНР.