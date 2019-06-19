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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное
Объединенная следственная группа назвала подозреваемых в гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Среди них три россиянина и украинец. Главные выводы расследователей — в обзоре РБК
Уилберт Паулиссен (Фото: Eva Plevier / Reutersа)

Что произошло

  • Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин катастрофы самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года, официально назвала подозреваемых в гибели MH17.

17 июля 2014 года над Восточной Украиной потерпел крушение самолет Boeing 777 рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний». На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Согласно результатам расследования, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук». Россия отрицает обвинения в причастности к катастрофе и возлагает вину за нее на украинских военных. Согласно заявлениям Киева, самолет сбила ракета, выпущенная с территории ДНР.

  • Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен назвал имена четырех человек: троих россиян и украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
  • Генпрокурор Фред Вестербеке в ходе конференции заявил, что расследователи допускают, что целью ракеты был не гражданский, а военный самолет. Тем не менее, по его словам, это не может повлиять на ситуацию.
  • Все подозреваемые будут объявлены в международный розыск. Получены ордеры на их арест. Двое подозреваемых, заявил Паулиссен, находятся в России.
  • Нидерланды не будут просить об экстрадиции подозреваемых, так как она запрещена Конституцией России и Украины. Тем не менее, расследователи запросят разрешения на допрос и ждут от них непосредственной реакции на обвинение.
  • Суд назначен на 9 марта 2020 года.

Подозреваемые

  • Игорь Гиркин — гражданин России, бывший полковник ФСБ. В 2014 году был министром обороны ДНР. На конференции генпрокурор Фред Вестербеке заявил, что в 2014-м Гиркин находился в прямом контакте с правительством России. Спустя два месяца после катастрофы он ушел с министерского поста. Находится в России.

  • Олег Пулатов — гражданин России. Ополченец. Известен под позывным «Гюрза». По данным расследователей, ранее служил в спецназе ГРУ.
  • Сергей Дубинский — гражданин России. Ополченец. Известен под позывным «Хмурый». По данным расследователей, служил в ГРУ.
  • Леонид Харченко — гражданин Украины. По данным расследования, проживает на территории Восточной Украины, которая не находится под контролем Киева. Расследователи не нашли у него военного прошлого.
  • По данным расследования, Гиркин и Дубинский находились в прямом контакте с Россией. Харченко находился в прямом подчинении Дубинского. «Вместе они сформировали цепь, которая связывала Российскую Федерацию с самопровозглашенной ДНР», — заявил Вестербеке.
  • В качестве доказательств связи Гиркина с Россией были представлены записи его разговоров с российскими чиновниками. В том числе, запись разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым 2014 года, во время которого тот говорит Гиркину, что в Москве принимают решения об оказании военной поддержки силам на востоке. «Нужны противотанковая артиллерия, нужны танки, ПВО, — говорит Гиркин. — И все это нужно со специалистами, потому что времени их готовить у нас не будет, уже нет». Перезвонивший ему Аксенов сказал, что «решение уже принято» и «для этой ситуации» создан «единый координационный центр». Вторая запись разговора от 11 июля 2014 года — с помощником президента Путина Владиславом Сурковым, в котором он говорит, что «обсуждает с товарищами» военную помощь ополченцам.

Реакция

  • Игорь Гиркин заявил РБК, что так как ополчение не сбивало Boeing 777, он отказывается комментировать обвинение.
  • Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Киев «постарается арестовать подозреваемых», причастных к катастрофе самолета.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: MH17, Донбасс, Украина, Игорь Стрелков
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