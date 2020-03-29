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Ограничение передвижения в Москве и в Подмосковье. Главное

По решению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева карантинные меры в регионе с 30 марта будут ужесточены. Главное из указов — в материале РБК
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ограничения

  • С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Подмосковья, независимо от возраста.
  • Запрещено покидать квартиру за исключением: обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если вы обязаны ходить на работу), походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.
  • При выходе на улицу москвичи и жители Подмосковья обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение составляют только поездки на такси.
  • В скором времени будут проведены ряд мероприятий, после которых выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска. Спецпропуска — это механизм, который определен для гражданина, рассказала в разговоре с РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Новым постановлением будет определен регламент, по которому гражданин имеет право перемещаться. Такие пропуска получат все.
  • Кроме того, будет развернута система, позволяющая контролировать перемещения граждан и соблюдение ими домашнего режима.
  • Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК Пенькова. «В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности».

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Меры поддержки

  • Москвичи с легкой формой течения COVID-2019, проходящие лечение на дому, по назначению врачей будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставку лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
  • Антивирусные препараты также будут бесплатно получать медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с пандемией.
  • Проездные билеты будут продлены тем пассажирам, которые выполнят требования властей и не будут совершать поездки в общественном транспорте с 28 марта по 5 апреля. Студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
  • Потерявшим работу москвичам будет выплачена региональная компенсационная выплата. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит в Москве 19,5 тыс. руб. в месяц, в Подмосковье — 15 тыс руб. Она будет назначена автоматически, без заявлений.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Что будет работать

  • Въезд и выезд из Москвы разрешены при наличии веской причины.
  • Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено.
  • Продовольственные магазины и аптеки. При этом они должны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова на текущий момент никаких изменений в работе продовольственной розницы властями не предусмотрено. Магазины будут работать в соответствии со своим графиком работы.
  • Рестораны продолжат работу на вынос, а также доставку заказов.
  • Курьеры, доставляющие заказы с едой из ресторанов, продолжат работу в условиях новых ограничений, уточнил РБК президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
  • Услуги доставки. Курьерам пропуски не понадобятся. «В нашем приложении для курьеров уже завтра появится экран, который будет подтверждать, что пользователь приложения работает у нас курьером. То есть это будет электронное удостоверение, которое будет заверять, что человек действительно работает у нас курьером», — рассказала РБК генеральный директор российского офиса сервиса курьерской доставки Dostavista Татьяна Борзых.
  • По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, АЗС в Москве работают в обычном режиме и топливом обеспечены, сообщил он РБК.
  • Ограничения не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном правительством Москвы. Механизм их выдачи будет определен позднее специальным актом, до этого момента они не требуются для передвижения по городу, заявила РБК Пенькова.

Какие ограничения для борьбы с коронавирусом ввели в других странах

Китай

В городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка нового заболевания, жесткие карантинные меры действовали до конца марта. Город закрыли на въезд и выезд, не работал общественный транспорт. Жителям запретили выходить из дома без необходимости, за нарушение карантина власти предусмотрели уголовную ответственность. В марте власти Китая заявили о прохождении пика эпидемии и перешли к ослаблению карантинных мер. 28 марта в Ухане возобновило работу метро.

Италия

Крупнейшим очагом коронавирусной инфекции в Европе стала Италия. Первыми на въезд и выезд закрыли северные населенные пункты, где регистрировали наибольшее число пациентов. Позже жесткие ограничения ввели по всей территории страны. Перемещаться между городами можно только при наличии документально подтвержденной необходимости. В медучреждения допускают только пожилых и тех, кому нужна экстренная помощь. Закрыты учебные заведения и предприятия общепита. В аптеках и продуктовых магазинах покупатели обязаны соблюдать дистанцию не менее метра.

Великобритания

Власти страны объявили политику «Stay at home». Покидать дом можно только по необходимости: если невозможно работать удаленно, а также за продуктами и медикаментами (как можно реже) и для поддержания физической активности. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, полиция вправе привлекать нарушителей карантина к ответственности.

Германия

Гражданам запретили собираться больше чем по двое, а всем заведениям, предоставляющим услуги не первой необходимости велели закрыться, если они не могут обеспечить двухметровую дистанцию между посетителями.

США

Президент Дональд Трамп ввел режим ЧС 13 марта, при этом карантинные меры не были объявлены. В стране запрещено проводить мероприятия численностью более 50 человек, в отдельных штатах закрыты развлекательные заведения, в Калифорнии запрещено выходить из дома без необходимости. Трамп допустил возможность введения карантина в ближайшее время в штате Нью-Йорк, на который приходится около половины заболевших по всей стране.

Авторы: Анна Левинская, Юлия Сапронова, Елена Сухорукова, Юлия Старостина, Надежда Федорова, Анастасия Антипова
Теги: Москва, Подмосковье, коронавирус
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