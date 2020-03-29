Ограничение передвижения в Москве и в Подмосковье. Главное

Какие ограничения для борьбы с коронавирусом ввели в других странах

Китай

В городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка нового заболевания, жесткие карантинные меры действовали до конца марта. Город закрыли на въезд и выезд, не работал общественный транспорт. Жителям запретили выходить из дома без необходимости, за нарушение карантина власти предусмотрели уголовную ответственность. В марте власти Китая заявили о прохождении пика эпидемии и перешли к ослаблению карантинных мер. 28 марта в Ухане возобновило работу метро.

Италия

Крупнейшим очагом коронавирусной инфекции в Европе стала Италия. Первыми на въезд и выезд закрыли северные населенные пункты, где регистрировали наибольшее число пациентов. Позже жесткие ограничения ввели по всей территории страны. Перемещаться между городами можно только при наличии документально подтвержденной необходимости. В медучреждения допускают только пожилых и тех, кому нужна экстренная помощь. Закрыты учебные заведения и предприятия общепита. В аптеках и продуктовых магазинах покупатели обязаны соблюдать дистанцию не менее метра.

Великобритания

Власти страны объявили политику «Stay at home». Покидать дом можно только по необходимости: если невозможно работать удаленно, а также за продуктами и медикаментами (как можно реже) и для поддержания физической активности. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, полиция вправе привлекать нарушителей карантина к ответственности.

Германия

Гражданам запретили собираться больше чем по двое, а всем заведениям, предоставляющим услуги не первой необходимости велели закрыться, если они не могут обеспечить двухметровую дистанцию между посетителями.

США

Президент Дональд Трамп ввел режим ЧС 13 марта, при этом карантинные меры не были объявлены. В стране запрещено проводить мероприятия численностью более 50 человек, в отдельных штатах закрыты развлекательные заведения, в Калифорнии запрещено выходить из дома без необходимости. Трамп допустил возможность введения карантина в ближайшее время в штате Нью-Йорк, на который приходится около половины заболевших по всей стране.