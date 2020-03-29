Ограничение передвижения в Москве и в Подмосковье. Главное
Ограничения
- С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Подмосковья, независимо от возраста.
- Запрещено покидать квартиру за исключением: обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если вы обязаны ходить на работу), походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.
- При выходе на улицу москвичи и жители Подмосковья обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение составляют только поездки на такси.
- В скором времени будут проведены ряд мероприятий, после которых выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска. Спецпропуска — это механизм, который определен для гражданина, рассказала в разговоре с РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Новым постановлением будет определен регламент, по которому гражданин имеет право перемещаться. Такие пропуска получат все.
- Кроме того, будет развернута система, позволяющая контролировать перемещения граждан и соблюдение ими домашнего режима.
- Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК Пенькова. «В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности».
Меры поддержки
- Москвичи с легкой формой течения COVID-2019, проходящие лечение на дому, по назначению врачей будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставку лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
- Антивирусные препараты также будут бесплатно получать медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с пандемией.
- Проездные билеты будут продлены тем пассажирам, которые выполнят требования властей и не будут совершать поездки в общественном транспорте с 28 марта по 5 апреля. Студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
- Потерявшим работу москвичам будет выплачена региональная компенсационная выплата. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит в Москве 19,5 тыс. руб. в месяц, в Подмосковье — 15 тыс руб. Она будет назначена автоматически, без заявлений.