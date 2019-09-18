Общество , 18 сен, 12:01
0
Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж
В Москве, у здания администрации президента, проходит пикет в поддержку актера Павла Устинова. Он был осужден на 3,5 года колонии после задержания на акции протеста 3 августа. По версии следствия, сопротивление сотрудникам Росгвардии в момент задержания привело к вывиху плеча у одного из них. Приговор вызвал широкий общественный резонанс — в поддержку своего коллеги, заявив о несправедливости приговора, выступили многие российские актеры. Как проходит пикет — в фоторепортаже РБК
Актер Александр Паль
Режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников
Актриса Любовь Аксенова
Актер Филипп Горенштейн
Актриса Юлия Топольницкая
Певица и актриса Муся Тотибадзе
Актер Никита Кукушкин
Телеведущая Мария Ивакова
Актер Никита Ефремов
Актриса Таисия Вилкова
Хореограф Александр Тронов
Актер Никита Карпинский
Актриса Варвара Шмыкова
Актер Дмитрий Сумин
Актер Тимофей Трибунцев
Актриса Антонина Чижикова
Актер Евгений Перевалов
Актриса Ольга Аксенова
Актер Артем Немов
Актриса Инесса Чиркина
Актер Егор Рыбаков
Актер Андрей Дементьев
Актриса Маруся Зыкова
Пикет проходит у здания администрации президента в Москве
Пикеты начались в 11:00 мск