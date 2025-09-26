Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Что такое Telegram

Telegram («Телеграм») — это кроссплатформенный мессенджер, разработанный в августе 2013 году братьями-программистами Николаем и Павлом Дуровыми. Сочетает в себе функции мессенджера и социальной сети. Представляет собой мессенджер с открытым исходным кодом, который предлагает шифрование и API (application programming interface — программный интерфейс приложения), проверенные независимыми экспертами. В приложении есть так называемые секретные и облачные чаты для общения.

Является вторым по популярности после WhatsApp мессенджером в мире. В ряде стран благодаря наличию информационных каналов во многом заменяет классические СМИ. Количество пользователей превышает 1 млрд человек, больше всего — в Индии. Дата-центры расположены в ряде стран Европы, Азии и США, штаб-квартира — в Дубае (ОАЭ). Компания Telegram Group Inc. зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Telegram обеспечивает сквозное шифрование в аудио- и видеозвонках, а также в секретных чатах на мобильных устройствах. Мессенджер позиционирует себя как одно из самых защищенных и безопасных средств связи, однако подвергается критике за недостаточную модерацию контента и уклонение от сотрудничества с властями, в том числе при расследовании преступлений.

Кто владелец Telegram

Мессенджер принадлежит компании Telegram Group Inc. Ее основателем и главой является россиянин Павел Дуров, который еще в 2013 году получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, в 2021 году — Франции, а в 2022-м — гражданство ОАЭ. Его состояние, по данным Forbes, оценивается в $17,1 млрд. Сам Дуров ранее просил не называть его российским миллиардером, предпочитая быть самым богатым жителем ОАЭ. С 2017 года бизнесмен проживал в Дубае (ОАЭ).

История Telegram

Telegram был разработан в августе 2013 года братьями Николаем и Павлом Дуровыми — создателями крупнейшей в России социальной сети «ВКонтакте» (ныне VK). В его основу лег протокол шифрования MTProto, разработанный Николаем Дуровым. В сентябре 2015-го в мессенджере появились каналы, которые быстро превратились в важную площадку для бизнеса, размещения рекламы и передачи новостей. В марте 2017-го в Telegram появились аудиозвонки, в августе 2020-го — видеозвонки. В июне 2022-го в мессенджере появилась платная подписка Telegram Premium, в которой подписчики получили возможность загружать файлы до 4 ГБ и отключать рекламу. В сентябре 2024-го количество подписчиков превысило 10 млн. Летом 2023-го в мессенджере появились сторис. В июне 2024-го в Telegram появилась внутренняя валюта Telegram Stars («звездочки»), в августе 2024-го — встроенный браузер и магазин мини-приложений. В мае 2025-го в мессенджере появились групповые звонки с возможностью добавлять до 200 пользователей.

В марте 2025-го Павел Дуров заявил, что число ежемесячных активных пользователей превысило 1 млрд человек. Таким образом Telegram стал вторым по популярности сервисом для обмена сообщениями в мире после WhatsApp и без учета китайского WeChat.

Финансовые показатели Telegram

Первое время мессенджер не приносил прибыль. В 2018-2020 годы Telegram постоянно терпел убытки, группе не хватало капитала, а активы не покрывали обязательства. Первая попытка монетизировать Telegram обернулась неудачей. В начале 2018 года компания привлекла $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Запустить TON планировали в октябре 2019 года, однако за несколько дней до этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила на проект временный судебный запрет, посчитав, что Telegram размещает в США ценные бумаги без надлежащей регистрации. Представители Telegram настаивали, что токены нельзя считать ценными бумагами, но в итоге суд встал на сторону SEC, и в мае 2020 года Павел Дуров официально объявил, что платформа TON не будет запущена и участие Telegram в проекте завершено. По решению суда Telegram должен был вернуть инвесторам $1,22 млрд плюс $18,5 млн компенсации. В июне 2020 года Дуров сообщил, что компания выплатила более $1,2 млрд напрямую или в виде кредитов.

Новая программа монетизации мессенджера была анонсирована в декабре 2020-го. Она, в частности, предусматривала запуск официальной рекламной платформы, с доходов от которой Павел Дуров рассчитывал окупить расходы на серверы. Впервые за три года с момента старта программы монетизации Telegram начал демонстрировать финансовые успехи в 1-й половине 2024-го. По итогам 2024-м мессенджер получил первую годовую прибыль. Она составила $540 млн, выручка — $1,4 млрд, также доходы поступили «от партнерств и экосистем», рекламы ($250 млн) и премиальных подписок ($292 млн). Годом ранее компания понесла убытки в $173 млн.

В марте 2024-го Дуров в интервью FT сообщил, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» от инвесторов перед потенциальным IPO.

Критика, претензии и блокировки

Модерация в Telegram

Деятельность Telegram вызывала критику со стороны правительств, судебных органов и полиции ряда стран. Основной причиной стала недостаточная модерация контента и уклонение от сотрудничества с властями, в том числе при расследовании преступлений. Давление на платформу оказывали также крупные технологические компании. В частности, в апреле 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Павел Дуров сказал, что наибольшее давление мессенджер испытывает не от правительств, а со стороны американских корпораций Apple и Google.

За более чем десятилетнюю историю существования мессенджер стал широко известен за счет относительно свободного циркулирования запрещенного контента. В частности, в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент. Немало критики вызывало присутствие на платформе каналов и чатов, связанных с террористическими сообществами и группировками исламистского и праворадикального толка, свободное распространение детской порнографии, торговля персональными данными, оружием и наркотиками. В конце июня 2025-го Би-Би-Си рассказал о распространении через Telegram напечатанного на принтере оружия, а Le Monde — о появлении сервиса заказных убийств под названием UberKills.

Слабая модерация контента стала одним из факторов популярности Telegram. Например, осенью 2014-го южнокорейские пользователи местного мессенджера Kakao Talk начали массово переходить в Telegram после того, как власти пообещали ужесточить контроль за пользователями.

Причинами слабой модерации контента назывались политика компании и ее основателя Павла Дурова, неоднократно высказывавшегося в пользу защиты свободы слова и информации, а также организационная модель Telegram. По данным Financial Times, Telegram управляет небольшая команда из примерно 50 сотрудников, в том числе 30 разработчиков, большинство из которых — украинцы, а значительная часть функций модерации передается на аутсорсинг. В результате, по данным Wall Street Journal, судебные повестки и ордера, которые власти отправляли Telegram, годами скапливались на редко проверяемой электронной почте мессенджера.

С годами Telegram начал уделять больше внимания модерации из-за репутационных рисков и давления со стороны властей разных стран. С 2015 года в мессенджере периодически заявляли о блокировке аккаунтов, связанных с террористами. В частности, летом 2017-го в ответ на критику со стороны ФСБ, заявившей об организации теракта в петербургском метро с помощью мессенджера, Дуров привел статистику, согласно которой в июне того же года администраторы мессенджера заблокировали более 5 тыс. связанных с пропагандой терроризма аккаунтов. В Telegram появился канал ISIS Watch, где мессенджер отчитывается о заблокированных каналах и ботах группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В ноябре 2019-го Telegram активно сотрудничал с Европолом в операции по блокировке аккаунтов и каналов, связанных с «Исламским государством» (ИГ; признано террористическим и запрещено в России). В результате модераторы мессенджера удалили в общей сложности 43 тыс. каналов и ботов, связанных с группировкой, и коммуникации террористов ИГ в Telegram были в значительной мере разрушены.

В то же время, по данным Wall Street Journal, мессенджер стал незаменимым инструментом правоохранительных ведомств для проникновения в преступные группировки даже без сотрудничества с руководством платформы. Благодаря публичности каналов в Telegram и цифровому следу пользователей правоохранительные ведомства раскрыли множество дел, тогда как прежде преступники общались на десятках разрозненных форумов в даркнете.

Уголовное дело в отношении владельца Telegram

В августе 2024-го Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест, но потом отпустили под залог €5 млн и запретили покидать Францию. В ноябре к расследованию присоединилась Бельгия. Ранее, в начале сентября, Южная Корея начала собственное расследование против Telegram в связи с распространением там порно с дипфейками. Аналогичные действия инициировали и в ЕС. Объединенный исследовательский центр Евросоюза начал техническое расследование о возможном нарушении Telegram закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Задержание бизнесмена изменило политику мессенджера по взаимодействию с властями. Дуров объявил об обновлении условий обслуживания и политики конфиденциальности Telegram по всему миру, пообещал усилить борьбу с преступниками и модерацию контента в мессенджере, а также отключил функцию «Люди рядом», которую критиковали за возможность приобретения оружия и наркотиков. Также предприниматель заявил о создании канала связи с французскими властями по борьбе с терроризмом. В числе прочего Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросу и о том, что мессенджер с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с политикой конфиденциальности. Так, например, за первые три квартала 2024-го Telegram раскрыл данные по 6992 запросам в Индии и 203 — в Бразилии. После заявления Дурова доходы мошеннических групп, по оценке специалистов по кибербезопасности стали сокращаться. В августе 2025-го в Telegram начали массово блокировать каналы за публикацию личных данных и вымогательство.

В декабре 2024-го Дурова впервые допросили в суде, на заседании выяснилось, что с 2017 по 2024 год правоохранительные органы Франции возбудили около 2 тыс. дел по преступлениям с использованием мессенджера. По словам бизнесмена, Telegram ежемесячно удаляет от 15 млн до 20 млн учетных записей за нарушение законов. что французская внешняя разведка хотела получить от него информацию об Украине, Молдавии и Румынии. По утверждению предпринимателя, глава разведки Николя Лернер обратился к мессенджеру с просьбой ограничить каналы консервативных румынских политиков на платформе в день президентских выборов в этой стране, на что команда ответила «категорическим отказом». Париж эти сведения отверг.

Подозрения в связях с российскими властями и спецслужбами

Интернет-пользователи и должностные лица ряда стран высказывают подозрения о связях владельца Telegram, команды мессенджера и подрядчиков с Россией и российскими спецслужбами. В частности, предметом особенного внимания являются происхождение владельца, учредителей и разработчиков мессенджера. Сам Павел Дуров неоднократно заявлял, что он покинул Россию в 2014 году, а его мессенджер — безопасен для пользователей. В частности, в апреле 2024-го Дуров в очередной раз опроверг связи с российскими властями. По его словам, заявления о связях мессенджера с российскими властями выгодны конкурентам, которые «видят в этом простой способ дискредитировать» платформу.

После первой блокировки в ноябре 2018-го глава ФСБ Александр Бортников назвал ситуацию вокруг мессенджера «сложной». Однако перед разблокировкой в июне 2020-го вице-президент Telegram Илья Перекопский посетил совещание с премьером Михаилом Мишустиным и представителями ИТ-отрасли. В июне 2021-го президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал Telegram примером «нормального» взаимоотношения власти и соцсетей. В сентябре 2021-го основатель Telegram приостановил работу бота «Умного голосования» (проект команды оппозиционера Алексея Навального, создателя признанного иноагентом, экстремистской организацией и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией). В ответ на критику Дуров предложил выбрать между блокировкой ботов и запретом Telegram. В июле 2023-го глава управления в администрации президента Сергей Новиков назвал мессенджер «условно российским».

В июне 2025-го Telegram обвинили в связях с Федеральной службой безопасности и уязвимости переписки для перехвата и расшифровки сообщений спецслужбами через инфраструктуру компании Global Network Management Inc. (GNM, зарегистрирована на островах Антигуа и Барбуда), предоставляющую технические услуги подключения серверов и IP-адресов для Telegram. В GNM на это ответили, что компания является транзитным провайдером, не имеющим доступа к содержимому трафика, ключам шифрования или внутренней архитектуре Telegram. Там подчеркнули, что даже при перехвате сетевого трафика невозможно определить, кто с кем общается, или расшифровать сообщение без ключа. Дуров назвал обвинения недостоверными и подчеркнул, что мессенджер уже более 12 лет отстаивает «право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации». Бизнесмен не исключил, что речь идет не о «безобидных ошибках журналистов», а о «целенаправленной кампании по дискредитации» мессенджера.

В связях с ФСБ Telegram неоднократно обвиняли на Украине. В частности, в марте 2024-го глава департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко заявил о «четком сотрудничестве Telegram с Роскомнадзором и ФСБ».

В июне того же года заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вера Юрова назвала мессенджер «проблемой» и заявила, что Россия и «другие враждебно настроенные» по отношению к Евросозу субъекты могут злоупотреблять отсутствием регулирования в Telegram для распространения фейковых новостей в восточных странах блока

Критика за уязвимости в области защиты данных

Специалисты в области криптографии и защиты данных неоднократно критиковали Telegram за уязвимости, а также отсутствие сквозного шифрования сообщений по умолчанию и хранение сообщений в облаке. В мессенджере объясняли такую политику возможностью для пользователей иметь доступ к сообщениям с любых устройств. Также Дурова неоднократно критиковали за отказ раскрывать серверную часть кода.

В каких странах заблокирован и запрещен Telegram

В Китае Telegram был запрещен в 2015-м. В апреле 2024-го приложение было удалено из местного магазина AppStore.

Telegram был запрещен в 2015-м. В апреле 2024-го приложение было удалено из местного магазина AppStore. В Пакистане Telegram заблокировали в октябре 2017-го, при этом Пакистанское управление по телекоммуникациям не раскрывало причин такого решения. Тем не менее после 2017-го мессенджер периодически оставался доступным для пакистанских пользователей.

Telegram заблокировали в октябре 2017-го, при этом Пакистанское управление по телекоммуникациям не раскрывало причин такого решения. Тем не менее после 2017-го мессенджер периодически оставался доступным для пакистанских пользователей. В Иране мессенджер был заблокирован в конце 2017 года в связи с использованием в ходе антиправительственных протестов. В апреле 2018 года Telegram был запрещен по требованию силовых структур. На тот момент им пользовались около половины иранцев.

мессенджер был заблокирован в конце 2017 года в связи с использованием в ходе антиправительственных протестов. В апреле 2018 года Telegram был запрещен по требованию силовых структур. На тот момент им пользовались около половины иранцев. В июле 2021-го из-за использования в ходе антиправительственных протестов Telegram в числе других мессенджеров заблокировали на Кубе .

. В августе 2023-го Telegram заблокировали в Сомали . В Мининформации страны обосновали это решение тем, что мессенджер используют террористы и преступники для распространения пропаганды и дезинформации.

. В Мининформации страны обосновали это решение тем, что мессенджер используют террористы и преступники для распространения пропаганды и дезинформации. В мае 2025 года Министерство информации и коммуникаций Вьетнама распорядилось о блокировке доступа к Telegram интернет-провайдерами в связи с отказом мессенджера взаимодействовать с правительством в расследовании правонарушений, совершаемых пользователями платформы. По информации местной полиции, 68% из 9,6 тыс. каналов и групп мессенджера в стране занимаются незаконной деятельностью, включая мошенничество, торговлю наркотиками и «случаи, предположительно, связанные с терроризмом».

распорядилось о блокировке доступа к Telegram интернет-провайдерами в связи с отказом мессенджера взаимодействовать с правительством в расследовании правонарушений, совершаемых пользователями платформы. По информации местной полиции, 68% из 9,6 тыс. каналов и групп мессенджера в стране занимаются незаконной деятельностью, включая мошенничество, торговлю наркотиками и «случаи, предположительно, связанные с терроризмом». В июне 2025-го суд Высокий суд Малайзии временно запретил работу Telegram за нарушения закона о связи и мультимедиа. Минцифры страны попросило проверить платформу еще в 2023 году. Претензии вызвали каналы Edisi Siasat (малайск. «Расследовательское издание») и Edisi Khas (малайск. «Специально издание»), чей контент, по мнению регулятора, способен «подорвать доверие к государственным институтам, а также повлиять на мир в обществе».

временно запретил работу Telegram за нарушения закона о связи и мультимедиа. Минцифры страны попросило проверить платформу еще в 2023 году. Претензии вызвали каналы Edisi Siasat (малайск. «Расследовательское издание») и Edisi Khas (малайск. «Специально издание»), чей контент, по мнению регулятора, способен «подорвать доверие к государственным институтам, а также повлиять на мир в обществе». В июле 2025-го телекоммуникационный регулятор Непала заблокировал Telegram в связи с его использованием в интернет-мошенничестве и отмывании денег.

Ряд стран в разное время блокировали, но затем снимали запрет на работу Telegram.

В марте 2023-го Верховный суд Бразилии по запросу федеральной полиции постановил заблокировать Telegram. Суд принял такое решение после того, как Telegram проигнорировал требование о блокировке профилей, распространяющих ложную информацию. В их числе был блогер Аллан душ Сантуш — один из ближайших союзников бывшего президента Жаира Болсонару. Он находится под следствием по делу о распространении фейковых новостей и нападении на судей. Однако вскоре суд посчитал, что решение о полном запрете мессенджера в Бразилии препятствует свободе общения, и распорядился разблокировать мессенджер.

по запросу федеральной полиции постановил заблокировать Telegram. Суд принял такое решение после того, как Telegram проигнорировал требование о блокировке профилей, распространяющих ложную информацию. В их числе был блогер Аллан душ Сантуш — один из ближайших союзников бывшего президента Жаира Болсонару. Он находится под следствием по делу о распространении фейковых новостей и нападении на судей. Однако вскоре суд посчитал, что решение о полном запрете мессенджера в Бразилии препятствует свободе общения, и распорядился разблокировать мессенджер. В августе 2023-го мессенджер заблокировали в Ираке «по соображениям национальной безопасности и для сохранения целостности личных данных пользователей». Однако после того, как Telegram «отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, которые допустили утечку данных граждан», в том же месяце в Министерстве коммуникаций согласились разблокировать платформу.

заблокировали в «по соображениям национальной безопасности и для сохранения целостности личных данных пользователей». Однако после того, как Telegram «отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, которые допустили утечку данных граждан», в том же месяце в Министерстве коммуникаций согласились разблокировать платформу. В Кении доступ к Telegram ограничивали в ходе антиправительственных протестов в июне 2025-го.

Претензии к Telegram озвучивали власти Германии, Индонезии, Молдавии, Турции и др. В марте 2023-го Telegram запретили пользоваться депутатам Стортинга (парламента) Норвегии, а также высшим должностным лицам в исполнительной власти. В ноябре того же года членам правительства Франции запретили пользоваться мессенджерами Telegram, Signal и WhatsApp.

Частичные ограничения вводились в ЕС. В частности, в мае 2024-го Совет ЕС запретил на территории Евросоюза вещание ряда российских СМИ за «военную пропаганду», после чего в декабре того же года в ЕС начали блокировать каналы «РИА Новости» и «Известий» в Telegram — при попытке зайти на каналы вылезает плашка, что он нарушал местное законодательство.

На Украине власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за возможных проблем с безопасностью Telegram. В частности, в ноябре 2022 года украинское Минобороны выразило озабоченность тем, что миллионы жителей страны подписаны на телеграм-каналы, которые, как сочли в ведомстве, были связаны с Россией. Украинский национальный совет по ТВ и радио неоднократно критиковал Telegram, последний раз — после того, как в апреле 2024-го в мессенджере на несколько часов заблокировали официальные чат-боты Службы безопасности Украины, Главного управления разведки (ГУР) и Минцифры страны. В Telegram объяснили эти действия ошибкой. В сентябре 2024-го Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО запретил чиновникам и военным использовать Telegram на рабочих устройствах. В октябре того же года Нацсовет потребовал полностью заблокировать мессенджер Telegram на Украине и сообщил, что уже запретил своим сотрудникам использовать Telegram на служебных компьютерах. Однако в СНБО исключали возможность блокировки мессенджера. В октябре 2024-го в стране заблокировали телеграм-канал Russia Today.

Telegram в России

Отношение российских властей к Telegram всегда было неоднозначным. Еще в 2017 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что содержание телеграм-каналов попадает в отчеты для Владимира Путина. Песков при этом заявлял, что большинство «политических и околополитических каналов представляют собой информационные потоки низкого качества».

Блокировка Telegram (2018-2020)

Впервые о блокировке Telegram предупредил глава Роскомнадзора Максим Жаров в открытом письме к Павлу Дурову в июне 2017-го. В письме он потребовал от компании предоставить необходимые данные для включения Telegram в реестр распространителей информации, что стало обязательным в России с начала 2017 года для всех компаний подобного рода. В ответ в мессенджере заявили, что политика Telegram не предполагает сотрудничества с любыми государствами. Дуров разместил нужные для регистрации данные в открытом доступе, и Роскомнадзор самостоятельно внес их в реестр. Но при этом Дуров заявил, что компания не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически «закон Яровой» и другие законы, затрагивающие конфиденциальность переписки пользователей. В сентябре Дуров сообщил о письме из ФСБ с требованием расшифровать трафик Telegram. В связи с отказом от передачи ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей в апреле 2018 года мессенджер заблокировали. Дуров в ответ заявил о нарушении конституционного требования тайны переписки.

В процессе блокировки регулятор столкнулся с техническими сложностями. В частности, Telegram задействовал встроенные средства обхода блокировок, а Роскомнадзор на пике заблокировал 18 млн IP-адресов облачных провайдеров, в том числе Amazon Web Services и Google Cloud, что привело к сбоям в работе ряда сайтов и сервисов. Несмотря на блокировку, Telegram остался в тройке самых популярных приложений у россиян и даже нарастил аудиторию: если в апреле 2018-го им пользовались 3,7 млн человек, то к февралю 2019 года - 4,4 млн. Несмотря на попытки блокировки, Telegram оставался доступен для пользователей, а госорганы даже начали использовать приложение для информирования россиян о пандемии коронавируса. В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требований по блокировке. Ведомство заявило, что основатель Telegram Павел Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму». В частности, мессенджер оплатил штрафы за отказ удалить запрещенный в России контент по девяти делам.

После разблокировки

В сентябре 2021 года в Кремле назвали телеграм-каналы «неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства», а в сентябре 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в обзоры для Путина включают посты из телеграм-каналов.

Тем не менее после разблокировки российские суды неоднократно выносили штрафы Telegram, в основном за отказы удалять запрещенную информацию. В апреле 2024-го в Роскомнадзоре заявили о 120 тыс. неудаленных противоправных материалов в Telegram. В частности, Роскомнадзор требовал от Telegram удалить канал «ВЧК-ОГПУ» на основании «решений уполномоченных органов и судебных решений». Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что у ведомства есть «определенные технические средства для ограничения доступа к незаконному контенту».

Среди резонансных дел, связанных с использованием Telegram в противозаконных целях, было преследование администраторов телеграм-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный», которых обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ.

После беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023-го доступ к мессенджеру был ограничен в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов. В мае 2024-го доступ в Дагестане был восстановлен.

В январе 2022-го вступил в силу закон о «приземлении» IT-гигантов, который обязал компании с суточной аудиторией более 500 тыс. открыть в России филиал, уполномочивающее юрлицо или представительство. В июне 2025-го Павел Дуров сказал, что планов по открытию офиса в России у компании нет и быть не может.

С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о регистрации блогеров. Владельцев каналов от 10 тыс. подписчиков обязали подать сведения в Роскомнадзор и зарегистрироваться в специальном реестре. Владельцы страниц, сведения о которых не включены в перечень надзорного ведомства, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. В марте 2025-го в Госдуме анонсировали штрафы для владельцев незарегистрированных телеграм-каналов.

К декабрю 2023-го среднесуточный охват Telegram достиг 47% — то есть почти половина населения страны хотя бы раз в сутки использовала мессенджер. По этому показателю мессенджер опередил «Вконтакте», YouTube, Сбербанк и уступив только WhatsАpp (67%), «Яндексу» (56%) и Google (53%). К июлю 2025-го, по данным компании Madiascope, Telegram оказался вторым после WhatsApp мобильным приложением с месячным охватом в 89,8 млн пользователей. По данным российского МВД, через Telegram наряду с WhatsApp совершается большая часть преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров.

Разговоры о возможной блокировке мессенджера активизировались на фоне заявлений о разработке «национального мессенджера» Max. С лета 2025-го Telegram запретили использовать госорганам, компаниям и банкам для общения с клиентами. В июне того же года депутат Антон Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью» из-за неисполнения закона о приземлении иностранных сервисов и предоставления «пространства для фейковых манипуляций». По его словам, в отношении Telegram «государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями».

Блокировка звонков в Telegram

13 августа 2025-го Роскомнадзор объявил об ограничении звонков (VoIP) через Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена). По мнению ведомства, голосовые вызовы в сервисах используют мошенники для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В то же время, по данным Центробанка, в 2024-м чаще всего мошенники использовали звонки по сотовой связи и СМС-сообщения (45,6%), доля мессенджеров составляла только 15,7%.