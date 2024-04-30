 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

РКН заявил о 120 тыс. неудаленных противоправных материалов в Telegram

РКН: Telegram после требований не удалил 120 тыс. противоправных материалов

Мессенджер Telegram не удалил около 120 тыс. противоправных материалов, несмотря на требования Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На видеохостинге YouTube, по данным РКН, остаются более 60,7 тыс. противоправных материалов, на платформе Twitch — около 505.

Компания Wikimedia Foundation после требований ведомства не удалила 187 материалов на русскоязычном сайте «Википедия».

В Роскомнадзоре напомнили, что владелец хостинга или интернет-ресурса после получения требования по закону обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов. При этом некоторые материалы должны быть удалены незамедлительно.

При невыполнении требования РКН компания может получить штраф до 20% годовой выручки.

Роскомнадзор заявил об отсутствии необходимости в блокировке Tеlegram
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

В марте Роскомнадзор сообщил, что за 2023 год социальные сети удалили более 124,4 тыс. материалов по требованию ведомства, в том числе «пронаркотический», суицидальный, экстремистский, террористический контент, а также детскую порнографию.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Роскомнадзор Telegram YouTube Twitch Википедия
Материалы по теме
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний
Технологии и медиа
Роскомнадзор заявил, что не блокировал WhatsApp
Технологии и медиа
Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн данных о россиянах за один раз
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Корабль-участник высадки в Нормандии соберет деньги для Украины Политика, 07:09
В ЕС вслед за США допустили запрет TikTok Технологии и медиа, 06:32
РКН заявил о 120 тыс. неудаленных противоправных материалов в Telegram Технологии и медиа, 06:07
Лондон сообщил о падении инвестиций в свой финансовый сектор в два раза Финансы, 05:45
В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных Общество, 05:29
Samsung сообщила о десятикратном росте прибыли на фоне бума в области ИИ Технологии и медиа, 05:11
Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки Политика, 04:55
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену предотвратить ордеры МУС Политика, 04:46
L'Occitane выкупит свои акции за $1,8 млрд и станет частной компанией Бизнес, 04:12
CNN узнал о новом предложении ХАМАС от Египта о прекращении огня Политика, 03:54
Дугин в интервью Карлсону объяснил нелюбовь к Путину за рубежом Политика, 03:32
В Харькове переименовали станцию метро «Пушкинская» Политика, 03:04
В США зафиксировали рост числа пациентов с психическими заболеваниями Общество, 02:20
Такер Карлсон взял интервью у Александра Дугина Политика, 02:01