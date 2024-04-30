РКН заявил о 120 тыс. неудаленных противоправных материалов в Telegram
Мессенджер Telegram не удалил около 120 тыс. противоправных материалов, несмотря на требования Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
На видеохостинге YouTube, по данным РКН, остаются более 60,7 тыс. противоправных материалов, на платформе Twitch — около 505.
Компания Wikimedia Foundation после требований ведомства не удалила 187 материалов на русскоязычном сайте «Википедия».
В Роскомнадзоре напомнили, что владелец хостинга или интернет-ресурса после получения требования по закону обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов. При этом некоторые материалы должны быть удалены незамедлительно.
При невыполнении требования РКН компания может получить штраф до 20% годовой выручки.
В марте Роскомнадзор сообщил, что за 2023 год социальные сети удалили более 124,4 тыс. материалов по требованию ведомства, в том числе «пронаркотический», суицидальный, экстремистский, террористический контент, а также детскую порнографию.
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