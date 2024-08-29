WSJ узнала, что Telegram делал с судебными требованиями властей

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Судебные повестки и ордера, которые власти отправляли Telegram, скапливались на редко проверяемой электронной почте мессенджера, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к основателю платформы Павла Дурова.

Собеседник признал, что Telegram несколько лет фактически игнорировал обращения властей.

Французские власти обвинили основателя платформы Павла Дурова в отказе сотрудничать со следствием по вопросу деятельности Telegram. По словам прокурора Парижа Лор Беккуо, со стороны мессенджера последовало «почти полное отсутствие реакции <...> на судебные требования».

Кроме того, ему предъявили обвинения в соучастии в распространении детской порнографии, в сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 числа суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram. Ему запретили покидать территорию Франции, обязали внести залог в размере €5 млн и дважды в неделю являться в полицейский участок.