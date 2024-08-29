WSJ узнала, что Telegram делал с судебными требованиями властей
Судебные повестки и ордера, которые власти отправляли Telegram, скапливались на редко проверяемой электронной почте мессенджера, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к основателю платформы Павла Дурова.
Собеседник признал, что Telegram несколько лет фактически игнорировал обращения властей.
Французские власти обвинили основателя платформы Павла Дурова в отказе сотрудничать со следствием по вопросу деятельности Telegram. По словам прокурора Парижа Лор Беккуо, со стороны мессенджера последовало «почти полное отсутствие реакции <...> на судебные требования».
Кроме того, ему предъявили обвинения в соучастии в распространении детской порнографии, в сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 числа суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram. Ему запретили покидать территорию Франции, обязали внести залог в размере €5 млн и дважды в неделю являться в полицейский участок.
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