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Битва за Telegram ,  
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Роскомнадзор решил снять ограничения на работу Telegram в России

Решение отказаться от блокировки мессенджера в ведомстве объяснили готовностью основателя Telegram «противодействовать терроризму и экстремизму»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Свое решение в ведомстве объяснили готовностью основателя Telegram Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В начале июня Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды». «Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга», — написал Дуров, заявив, что разблокировка Telegram в России позитивно отразилась бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

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Фото: Daniel Acker / Bloomberg

В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать Telegram в России. У ФСБ были претензии к мессенджеру, так как он не предоставил ключи дешифрования сообщений пользователей.

С весны 2018 года Роскомнадзор вел блокировку IP-адресов, используемых мессенджером, но, несмотря на это, Telegram оставался доступным на территории России как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Более того, ряд чиновников и государственных структур продолжали вести свои Telegram-каналы. После начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 через Telegram начали информировать о динамике заболеваемости федеральный и региональные оперативные штабы.

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&laquo;Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь. &lt;...&gt; Telegram &mdash; это мессенджер, и, собственно, сама по себе блокировка, или, точнее, давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд: а суд решил ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее. Суд решил ограничить доступ, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то&raquo;.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram. В документе отмечалось, что «декларативная блокировка мессенджера» наносит урон престижу государственной власти. В середине июня проект закона о запрете блокировки Telegram был официально внесен в Госдуму.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Telegram, Роскомнадзор
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