Роскомнадзор решил снять ограничения на работу Telegram в России

Решение отказаться от блокировки мессенджера в ведомстве объяснили готовностью основателя Telegram «противодействовать терроризму и экстремизму»

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Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Свое решение в ведомстве объяснили готовностью основателя Telegram Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В начале июня Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды». «Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга», — написал Дуров, заявив, что разблокировка Telegram в России позитивно отразилась бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать Telegram в России. У ФСБ были претензии к мессенджеру, так как он не предоставил ключи дешифрования сообщений пользователей.