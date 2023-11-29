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Политика ,  
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Членам правительства Франции запретили пользоваться Telegram и WhatsApp

Премьер Франции запретила членам правительства пользоваться Telegram и WhatsApp

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подписала циркуляр, запрещающий членам правительства пользоваться мессенджерами Telegram, Signal и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), передает Le Point со ссылкой на документ.

Документ Борн подписала 22 ноября. Он обязывает министров, государственных секретарей, руководителей аппаратов министерств и других членов правительства удалить со своих устройств все приложения для обмена сообщениями, не одобренные Национальным агентством безопасности информационных систем (ANSSI), уточняет BFMTV. Сделать это необходимо до 8 декабря.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

С этой даты членам правительства предлагают использовать французские приложения Tchap и Olvid, пишет Le Point. Первое разработали три года назад специально для госслужащих, второе представляет собой стартап, созданный группой из примерно 15 человек, отмечает издание. Для использования Olvid не нужна SIM-карта и номер телефона, уточняет BFMTV.

В циркуляре решение объясняется тем, что мессенджеры «не обеспечивают безопасность разговоров и [передачи] информации».

«Основные сервисы для обмена мгновенными сообщениями играют все более важную роль в нашем повседневном общении. Однако эти цифровые инструменты не лишены недостатков безопасности», — приводит Le Point выдержку из документа.

В июне Госдума приняла закон, подразумевающий введение штрафов до 700 тыс. руб. для госслужащих за использование иностранных мессенджеров. К ним Роскомнадзор относит Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и китайский WeChat. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.

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Теги
Франция мессенджеры Telegram Whatsapp информационная безопасность
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