Telegram запустил платную подписку Premium
Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая дает пользователям доступ к дополнительным функциям, объявила компания в своем блоге.
В их число вошли:
- загрузка файлов объемом до 4 ГБ (все пользователи могут бесплатно загружать фото, видео и другие файлы объемом до 2 ГБ каждый);
- скачивание файлов на максимальной скорости;
- возможность подписаться на 1 тыс. каналов;
- создание до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;
- подключение четвертого аккаунта в приложени;
- распознавание голосовых сообщений текстом;
- отключение рекламы в публичных каналах с большим количеством подписчиков;
- отправка уникальных стикеров и реакций;
- значок Premium-подписчика и другие функции.
Разработчики подчеркнули, что все существующие функции останутся бесплатными для всех. Также все пользователи смогут скачивать очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные Premium-подписчиками.
Telegram сообщил, что число активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц, а в текущем году приложение вошло в пятерку самых загружаемых в мире.
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал платную подписку 10 июня, заявив, что мессенджер «должен финансироваться в первую очередь его пользователями», а не рекламодателями. Ее стоимость составит 499 руб. в месяц.
В апрелe Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений. Также мессенджер внедрил функцию перевода сообщений.
В начале июня стало известно, что разработчики WhatsApp намерены внедрить возможность редактирования сообщений, которая может появиться в следующем обновлении. Сначала опция появится для участников бета-тестирования приложения на iOS, Android или для компьютера. 15 июня в WhatsApp появилась возможность передавать историю чатов, фото, видео и голосовые сообщения между Android и iPhone.