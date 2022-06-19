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Технологии и медиа ,  
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Telegram запустил платную подписку Premium

Подписка стоит 499 руб. в месяц, пользователи могут загружать файлы до 4 ГБ и отключать рекламу. Дуров, анонсируя нововведение, говорил, что мессенджер «должен финансироваться в первую очередь пользователями», а не рекламодателями
Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая дает пользователям доступ к дополнительным функциям, объявила компания в своем блоге.

В их число вошли:

  • загрузка файлов объемом до 4 ГБ (все пользователи могут бесплатно загружать фото, видео и другие файлы объемом до 2 ГБ каждый);
  • скачивание файлов на максимальной скорости;
  • возможность подписаться на 1 тыс. каналов;
  • создание до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;
  • подключение четвертого аккаунта в приложени;
  • распознавание голосовых сообщений текстом;
  • отключение рекламы в публичных каналах с большим количеством подписчиков;
  • отправка уникальных стикеров и реакций;
  • значок Premium-подписчика и другие функции.

Разработчики подчеркнули, что все существующие функции останутся бесплатными для всех. Также все пользователи смогут скачивать очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные Premium-подписчиками.

Дуров анонсировал платную подписку Telegram Premium
Технологии и медиа
Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Telegram сообщил, что число активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц, а в текущем году приложение вошло в пятерку самых загружаемых в мире.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал платную подписку 10 июня, заявив, что мессенджер «должен финансироваться в первую очередь его пользователями», а не рекламодателями. Ее стоимость составит 499 руб. в месяц.

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В апрелe Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений. Также мессенджер внедрил функцию перевода сообщений.

В начале июня стало известно, что разработчики WhatsApp намерены внедрить возможность редактирования сообщений, которая может появиться в следующем обновлении. Сначала опция появится для участников бета-тестирования приложения на iOS, Android или для компьютера. 15 июня в WhatsApp появилась возможность передавать историю чатов, фото, видео и голосовые сообщения между Android и iPhone.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Telegram подписка мессенджер Павел Дуров обновление

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Профессиональная аналитика
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