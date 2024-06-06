 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram

Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram — Stars
Telegram Stars («звездочки») будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появится внутренняя валюта — Telegram Stars («звездочки»). Она будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях.

«Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты — покупки в приложениях на Android и iOS», — сказал он.

Apple и Google будут взимать комиссию в 30% при покупке Stars. Однако Telegram будет субсидировать рекламу, приобретенную с помощью этого средства платежей, благодаря чему комиссия окажется нулевой. Создатели приложений (Mini Apps) смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment.

Потратить Stars можно на цифровые продукты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.

Дуров заявил об успехе Notcoin. Что это значит для криптовалют в Telegram
Крипто

В январе в Telegram в виде приложения была запущена криптоигра Notcoin, которая позволяет конвертировать игровые монеты в токены. С момента запуска она собрала более 35 млн игроков. В мае токен игры NOT вышел на крупнейшие криптобиржи, включая Binance, OKX и Bybit. На следующий день после листинга Дуров заявил об успехе Notcoin, отметив, что на биржах монета NOT вошла в топ-10 криптовалют по торговым объемам, а ее капитализация достигла $700 млн.

2 июня цена токена NOT превысила $0,029, обновив максимум. За неделю он подорожал почти на 280%, а за сутки с 1 на 2 июня — на 80%. При этом в день листинга 16 мая токен стоил $0,01. Объем торгов NOT на криптобиржах с 1 на 2 июня превысил $4 млрд, уступая только биткоину, Ethereum и крупным стейблкоинам.

4 июня основатель Telegram сообщил, что объем торгов NOT превысил уже $4 млрд, а монета вошла в топ-5 по популярности у трейдеров. Он также рассказал, что токены на $6 млн, которые ему задонатили пользователи Notcoin, уже стоят $24 млн.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
Павел Дуров Telegram
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Дуров анонсировал запуск «чего-то еще более масштабного» в Telegram
Технологии и медиа
В Telegram обнаружили функцию проверки фактов
Технологии и медиа
Дуров анонсировал новую функцию с хештегами в Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
«Цифра брокер» запретит выводить доллары на счета в Райффайзенбанке Инвестиции, 20:16
Карпин заявил, что вратарь сборной России Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ Спорт, 20:12
«Дочки» ВТБ, «Магнита» и «Газпрома» решили развивать «зеленые» перевозки Бизнес, 20:11
Глава «Аэропортов регионов» ответил на критику авиакомпаний из-за тарифов Бизнес, 20:11
Близким пациентов в реанимации начнут рассылать СМС об их состоянии Общество, 20:11
Пушилин заявил о «жизненной необходимости» инструментария майнеров в ДНР Крипто, 20:00
Глава ОАК посоветовал Китаю присмотреться к российскому самолетостроению Бизнес, 19:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Костин раскрыл варианты расположения новых верфей в России Бизнес, 19:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:47
ПСБ и «Дом.РФ» договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг Пресс-релиз, 19:44
Акции «Элемента» в первый день торгов на Мосбирже потеряли почти 3% Инвестиции, 19:44
В Германии ужесточат правила миграции после нападений в Мангейме Политика, 19:39
В Москве машины «поплыли» после сильного ливня. Видео Общество, 19:38
СК прекратил дело против высадившего участников спецоперации таксиста Общество, 19:26