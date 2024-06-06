Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram

Telegram Stars («звездочки») будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появится внутренняя валюта — Telegram Stars («звездочки»). Она будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях.

«Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты — покупки в приложениях на Android и iOS», — сказал он.

Apple и Google будут взимать комиссию в 30% при покупке Stars. Однако Telegram будет субсидировать рекламу, приобретенную с помощью этого средства платежей, благодаря чему комиссия окажется нулевой. Создатели приложений (Mini Apps) смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment.

Потратить Stars можно на цифровые продукты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.

В январе в Telegram в виде приложения была запущена криптоигра Notcoin, которая позволяет конвертировать игровые монеты в токены. С момента запуска она собрала более 35 млн игроков. В мае токен игры NOT вышел на крупнейшие криптобиржи, включая Binance, OKX и Bybit. На следующий день после листинга Дуров заявил об успехе Notcoin, отметив, что на биржах монета NOT вошла в топ-10 криптовалют по торговым объемам, а ее капитализация достигла $700 млн.

2 июня цена токена NOT превысила $0,029, обновив максимум. За неделю он подорожал почти на 280%, а за сутки с 1 на 2 июня — на 80%. При этом в день листинга 16 мая токен стоил $0,01. Объем торгов NOT на криптобиржах с 1 на 2 июня превысил $4 млрд, уступая только биткоину, Ethereum и крупным стейблкоинам.

4 июня основатель Telegram сообщил, что объем торгов NOT превысил уже $4 млрд, а монета вошла в топ-5 по популярности у трейдеров. Он также рассказал, что токены на $6 млн, которые ему задонатили пользователи Notcoin, уже стоят $24 млн.