Что Павел Дуров решил изменить в Telegram после задержания во Франции И как это может отразиться на пользователях мессенджера

Павел Дуров сообщил об усилении борьбы с преступниками в Telegram и пообещал перевести модерацию «из области критики в область похвалы». Что изменится для пользователей — в материале РБК

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

В пятницу, 6 сентября основатель Telegram Павел Дуров, находясь под подпиской о невыезде после задержания во Франции, опубликовал в своем Telegram-канале обещание улучшить модерацию платформы. «В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченных в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформы, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей. Вот почему в этом году мы намерены перевести модерацию в Telegram из области критики в область похвалы», — заявил основатель площадки.

Он также написал, что Telegram удалил функцию «Люди рядом», которую использовало менее 0,1% пользователей. Она, по словам Дурова, стала причиной проблем с ботами и мошенниками. Вместо нее компания запустит «Бизнес рядом», у пользователей будут отображаться проверенные компании, которые смогут размещать каталог со своими товарами и принимать платежи. Дуров также сообщил, что отключена возможность загрузки контента в инструмент для ведения блогов Telegraph, которым, «по-видимому, злоупотребляли анонимными пользователи».

Ранее пользователи указывали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент.

За день до этого Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции, указав в том числе, что с ростом пользователей площадки увеличились и злоупотребления. По этой причине он «поставил перед собой личную цель улучшить эту ситуацию» и заявил о начале работы Telegram с этой проблемой.

Тогда же издания TechCrunch и The Verge опубликовали информацию о том, что Telegram изменил собственную политику модерации данных и «незаметно» удалил формулировку со своей страницы часто задаваемых вопросов (FAQ), в которой говорилось, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Некоторые СМИ расценили это, как признак того, что площадка начнет модерацию незаконного контента в приватных чатах по запросам пользователей. Но в Telegram опровергли эту информацию, сообщив, что сервис не менял политику модерации в отношении приватных чатов. «Приватные чаты по-прежнему остаются приватными... Любой желающий может проверить наш код и убедиться, что изменений не было», — указано в посте Telegam в соцсети X. Там уточняется, что раздел FAQ был изменен, чтобы внести дополнительные разъяснения по этим вопросам.

Как Дурова задержали во Франции Основатель Telegram Павла Дурова был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 25 августа из-за подозрений в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации в Telegram. Позже в местной прокуратуре сообщили, что Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции в феврале этого года после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на почве ненависти. Дуров является гражданином Франции с 2021 года, по этой причине его невозможно обменять или экстрадировать в другую страну. Спустя четыре дня суд постановил отпустить Дурова из-под стражи с запретом покидать Францию, обязательством внести залог в размере €5 млн и раз в две недели отмечаться в полиции. Как рассказал основатель Telegram в своем посте от 5 сентября, по прилету в Париж его допрашивали в полиции в течение четырех дней. Задержание, допрос и претензии полицейских он назвал неожиданными, в том числе потому, что у компании есть представитель в Евросоюзе, адрес электронной почты можно найти в браузере, и у французских властей был ряд способов связаться с Дуровым, в частности через консульство в Дубае, которое он часто посещал. В случае же, если Telegram не может договориться с регуляторами какого-либо государства о правильном балансе между безопасностью и конфиденциальностью, платформа готова покинуть это государство ради соблюдения своих принципов, что происходило много раз, в частности в России и Иране, указывал Дуров.

Как изменения повлияют на пользователей

В своем заявлении под приватными чатами Telegram, скорее всего, имеет в виду закрытые групповые чаты, а не секретные, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Секретные чаты, по его словам, работают со сквозным шифрованием. Это означает, что переписка хранится на устройстве пользователя, минуя сервер, то есть Telegram не имеет к ней доступа. «Модерация работает по жалобам пользователей. Видя, что платформа Telegraph была сильно защищена от порнографического контента, предполагаю, что у мессенджера есть собственная автоматическая система поиска противоправных материалов», — предполагает Зыков.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что у таких мессенджеров как iMessage и WhatsApp есть механизмы обнаружения CSAM (Child Sexual Abuse Material). «Но на этих платформах нет такого инструмента как Telegram-каналы и массовых групповых чатов, с учетом этого Telegram логичнее сравнивать с соцсетями. В последних модерация почти всегда двух этапная: сначала автоматизированные системы, которые по критериям анализируют данные пользователей, хранящиеся на сервисе, далее — работа модератора. CSAM и другой незаконный контент отлавливается автоматически», — рассказывает Казарян. По его наблюдениям, в Telegram такой модерации сейчас нет.

На фоне происходящих событий Telegram будет уделять больше внимания вопросам безопасности, в том числе борьбе с терроризмом, уверен руководитель департамента аудита и консалтинга компании F.A.C.C.T. Александр Соколов. «В случае поспешных решений это может негативно отразиться на конфиденциальности пользователей. Вопрос баланса между конфиденциальностью и безопасностью достаточно сложный», — говорит он. Соколов отметил, что любой публичный мессенджер, в том числе Telegram, «априори не является доверенной средой». По его мнению, для конфиденциальной и чувствительной информации следует использовать специально созданные для этого средства и инфраструктуру: специальные немассовые решения для передачи данных, которыми пользуются организации, работающие с чувствительной информацией.

Могут ли изменения повлиять на суд

«Теоретически изменение правил Telegram не имеет последствий для обвинений против него. Но могут иметь практический эффект, если Дуров будет осужден. Никакого эффекта для прошлого, но возможный эффект для будущего», — сообщил РБК французский адвокат, преподаватель юридического университета имени Жана Мулена в Лионе Ален Дюфло.

По его словам, Telegram для урегулирования данной ситуации может больше сотрудничать в сфере регулирования контента. «Во французском законодательстве, касающемся сайтов в интернете, владелец сайта должен заблокировать или удалить преступный контент. Если Telegram проинформирован о таком контенте, он должен что-то сделать», — сказал он.