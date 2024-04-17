Дуров заявил о большом давлении Apple и Google на Telegram

Наибольшее давление на Telegram оказывали не правительства, а американские корпорации Apple и Google. Об этом заявил основатель и владелец мессенджера Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram исходит не от правительств. Оно исходит от Apple и Google», — утверждает Дуров. По его словам, эти две компании могут «подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне».

Корпорации «ясно дают понять», что если Telegram не будет соблюдать их «рекомендации», мессенджер могут убрать из магазинов приложений. Дуров подчеркнул, что в таком случае «большая часть населения мира потеряет доступ к ценному инструменту, которым они пользуются каждый день».

Он рассказал, что Apple и Google не идут на компромиссы, когда дело доходит до их правил. «Если они считают, что какой-то контент противоречит правилам, они проследят за тем, чтобы все приложения, распространяемые в их магазинах, соответствовали этим правилам», — уточнил он. Дуров признал, что иногда в версиях Telegram, распространяемых через платформы Apple и Google, приходится удалять некоторый контент.

Основатель Telegram добавил, что с некоторыми требованиями корпораций «трудно не согласиться». В частности, это касается запрета на публикацию общедоступного контента с насилием, дискриминацией или жестоким обращением с детьми.