В Telegram добавили встроенный браузер и магазин мини-приложений

Нововведения в Telegram включают возможность использовать вспышку для селфи-камеры во время записи видеосообщений, подарить другим пользователям внутреннюю валюту Telegram Stars и добавлять в истории виджет с информацией о погоде

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Telegram выпустил новое обновление, которое включает запуск магазина мини-приложений и встроенного браузера, сообщается в блоге мессенджера.

В браузере можно сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели, пользователи могут просматривать страницы и переключаться между чатами и сайтами; он поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON.

В раздел «Поиск» ко вкладкам «Чаты» и «Каналы» разработчики добавили вкладку «Приложения». Пользователи могут перейти в любые игры и другие интегрированные программы. Контент из мини-приложений можно публиковать в виде историй в Telegram.

В мессенджере можно включить вспышку при записи видеоосообщений, подарить «звезды» для пользователей из списка контактов (внутреннюю валюту Telegram Stars можно было использовать для оплаты услуг в мини-приложениях и покупки цифровых продуктов, таких как электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх на базе мессенджера), добавлять в истории анимированный виджет с информацией о погоде.

19 июля в Telegram появилась возможность монетизации для владельцев каналов, но пять дней спустя соответствующий раздел, где отражался баланс поступлений за рекламу в Telegram Stars, пропал у российских пользователей.

По оценке основателя Telegram Павла Дурова, ежемесячная аудитория мессенджера достигла 950 млн человек.