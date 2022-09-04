Песков заявил, что в обзоры для Путина включают посты из Telegram-каналов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин не читает Telegram-каналы, но их публикации появляются в обзорах, которые готовят для главы государства, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Путин не читает Telegram-каналы, но обзоры получает», — заявил представитель Кремля. Ранее он отмечал, что глава государства не планирует заводить страницы в социальных сетях.

Многие российские политики активно ведут страницы в социальных сетях. В частности, Telegram-каналы есть у заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, спикера Государственной думы Вячеслава Володина, главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Свои каналы в Telegram ведут многие ведомства, в том числе Кремль и правительство. В начале марта Минцифры предложило всем госорганам создать страницы в Telegram и «ВКонтакте». Зарубежные лидеры обычно используют для коммуникации Twitter.

Путин на Восточном экономическом форуме в прошлом году говорил, что у него нет мобильного телефона.