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Военная операция на Украине ,  
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В СНБО заявили о невозможности заблокировать Telegram на Украине

В СНБО заявили о невозможности заблокировать Telegram на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине невозможно заблокировать Telegram, этот вопрос не стоит на повестке дня, сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Запретить/заблокировать «Телеграм» в Украине невозможно и сейчас этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю о чем говорю», — написал он.

Коваленко также заявил, что «проукраинские медиа в ТГ (Telegram. — РБК) выбили пророссийские каналы» из украинского информационного пространства. По его словам, это важная составляющая информационной безопасности страны. Коваленко также призвал продолжать ограничивать «пророссийские сегменты медиаполя». Кроме того, по его мнению, украинцам не следует переписываться в Telegram в личных целях, а если приходиться это делать, «важно соблюдать определенные правила».

«Читай с умом и проверенное, но не общайся», — заключил Коваленко.

На Украине заявили о росте популярности российских телеграм-каналов
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Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Украинские власти не первый раз говорят о Telegram с точки зрения информационной безопасности. К примеру, в ноябре 2022 года украинское Минобороны выразило озабоченность тем, что миллионы жителей страны подписаны на телеграм-каналы, которые, как сочли в ведомстве, были связаны с Россией. В министерстве тогда добавили, что эта аудитория только растет, и указали на использование мессенджера Москвой для проведения «информационных операций».

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