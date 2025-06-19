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Технологии и медиа ,  
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Суд в Малайзии временно запретил Telegram

Суд в Малайзии временно запретил работу Telegram за нарушения закона о связи и мультимедиа. Минцифры страны попросило проверить платформу еще в 2023 году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Высокий суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram по иску Малазийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа (MCMC), сообщает пресс-служба регулятора.

Претензии к мессенджеру возникли из-за двух телеграм-каналов: Edisi Siasat и Edisi Khas. Регулятор счел, что контент каналов нарушает положения закона о связи и мультимедиа и может «подорвать доверие к государственным институтам, а также повлиять на мир в обществе». Соцсети несут ответственность за публикуемый на них контент, подчеркнули в МСМС.

«Это первый в своем роде иск, поданный против платформы социальных сетей, особенно с учетом того, что Telegram лицензирован сервисом приложений», — говорится в сообщении.

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Ранее в 2023 году министр связи и цифровых технологий Фахми Фадзил заявил, что Telegram «не желает сотрудничать» с министерством. По его словам, ведомство получило много жалоб на неправомерное использование платформы, в том числе связанное с мошенничеством, порнографией и наркотиками.

Тогда Фахми Фадзил отметил, что он обратился в MCMC с просьбой рассмотреть этот вопрос. «Правда в том, что Telegram — это то, что вызывает большую тревогу», — сказал он.

Telegram попадал под блокировку в нескольких странах, в числе причин — отказ сотрудничать с властями, распространение незаконного контента.

Так, в мае 2025 года министерство информации и коммуникаций Вьетнама распорядилось о блокировке доступа к Telegram интернет-провайдерами в связи с отказом мессенджера взаимодействовать с правительством в расследовании правонарушений, совершаемых пользователями платформы.

По информации местной полиции, 68% из 9,6 тыс. каналов и групп мессенджера в стране занимаются незаконной деятельностью, включая мошенничество, торговлю наркотиками и «случаи, предположительно связанные с терроризмом».

В 2024 году основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросу и о том, что мессенджер с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с политикой конфиденциальности. Так, например, Telegram раскрыл данные по 6992 запросам в Индии.

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