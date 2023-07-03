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В администрации президента назвали Telegram «условно российским»

Сергей Новиков: Telegram можно назвать условно российским, по крайней мере он не враждебен
Telegram является вторым приложением по ежедневной аудитории в России, уступая только «ВКонтакте». Глава управления в администрации президента Новиков назвал мессенджер «условно российским», отметив, что тот не враждебен к России
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Мессенджер Telegram можно назвать условно российским, по крайней мере он не враждебен России, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели, передает ТАСС.

«Коллеги мне утром говорят: «Мы вам пришлем на WhatsApp». У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер», — сказал он.

При этом, по его словам, в России есть и собственные соцсети, мессенджеры, поисковики и почтовые сервисы. «Слава богу, в этом мы свой цифровой суверенитет обеспечиваем, но далеко не в полной мере», — отметил Новиков.

Telegram — мессенджер с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Его основателем является россиянин Павел Дуров, который еще в 2013 году получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, в 2021 году — Франции, а в 2022-м — гражданство ОАЭ. Его состояние по версии Forbes оценивается в $11,5 млрд. Сам Дуров ранее просил не называть его российским миллиардером, предпочитая быть самым богатым жителем ОАЭ. В Дубае бизнесмен проживает с 2017 года.

В мае компания Mediascope представила результаты исследования, согласно которому Telegram оказался самым популярным интернет-ресурсом у российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет: количество представителей этой возрастной группы, которые пользуются им хотя бы раз в сутки, в первом квартале составило 69%. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в России проживали около 19,3 млн человек в возрасте от 12 до 24 лет — на их долю приходилось 13,2% от всего населения страны (145,6 млн человек).

Среди аудитории более старшего возраста Telegram пользуется значительно меньшей популярностью. Так, у пользователей от 25 до 34 лет он занимает лишь шестое место в топе ресурсов с охватом 51%, а в лидерах — WhatsApp (им хотя бы раз в сутки пользуются 76% россиян), «ВКонтакте» и «Яндекс» (по 64%). В группах 35–44 и 45–54 года Telegram на пятой строчке с охватом 49 и 41% соответственно, а лидируют у таких пользователей WhatsApp (77 и 70%), «Яндекс» (64 и 58%) и Google (60 и 53%).

По данным исследования Mediascope за март 2023 года ежедневная аудитория Telegram в России составила 50,9 млн человек, что позволило мессенджеру обойти видеохостинг YouTube (50,7 млн). Лидером по ежедневной аудитории (DAU) остается ВКонтакте (53,3 млн).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Telegram мессенджер Павел Дуров Сергей Новиков администрация президента
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