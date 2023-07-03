В администрации президента назвали Telegram «условно российским»
Мессенджер Telegram можно назвать условно российским, по крайней мере он не враждебен России, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели, передает ТАСС.
«Коллеги мне утром говорят: «Мы вам пришлем на WhatsApp». У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер», — сказал он.
При этом, по его словам, в России есть и собственные соцсети, мессенджеры, поисковики и почтовые сервисы. «Слава богу, в этом мы свой цифровой суверенитет обеспечиваем, но далеко не в полной мере», — отметил Новиков.
Telegram — мессенджер с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Его основателем является россиянин Павел Дуров, который еще в 2013 году получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, в 2021 году — Франции, а в 2022-м — гражданство ОАЭ. Его состояние по версии Forbes оценивается в $11,5 млрд. Сам Дуров ранее просил не называть его российским миллиардером, предпочитая быть самым богатым жителем ОАЭ. В Дубае бизнесмен проживает с 2017 года.
В мае компания Mediascope представила результаты исследования, согласно которому Telegram оказался самым популярным интернет-ресурсом у российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет: количество представителей этой возрастной группы, которые пользуются им хотя бы раз в сутки, в первом квартале составило 69%. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в России проживали около 19,3 млн человек в возрасте от 12 до 24 лет — на их долю приходилось 13,2% от всего населения страны (145,6 млн человек).
Среди аудитории более старшего возраста Telegram пользуется значительно меньшей популярностью. Так, у пользователей от 25 до 34 лет он занимает лишь шестое место в топе ресурсов с охватом 51%, а в лидерах — WhatsApp (им хотя бы раз в сутки пользуются 76% россиян), «ВКонтакте» и «Яндекс» (по 64%). В группах 35–44 и 45–54 года Telegram на пятой строчке с охватом 49 и 41% соответственно, а лидируют у таких пользователей WhatsApp (77 и 70%), «Яндекс» (64 и 58%) и Google (60 и 53%).
По данным исследования Mediascope за март 2023 года ежедневная аудитория Telegram в России составила 50,9 млн человек, что позволило мессенджеру обойти видеохостинг YouTube (50,7 млн). Лидером по ежедневной аудитории (DAU) остается ВКонтакте (53,3 млн).