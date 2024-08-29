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Задержание Павла Дурова ,  
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Власти Индонезии не исключили блокировку Telegram

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Задержание Павла Дурова
Власти Индонезии вынесли предупреждение Telegram и еще одной платформе из-за распространения порнографии и пропаганды азартных игр, но их ответы «оказались неудовлетворительными», заявил министр связи
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Индонезия рассматривает возможность блокировки сингапурского приложения для потокового вещания Bigo Live и мессенджера Telegram из-за предполагаемой причастности сервисов к распространению порнографии и продвижению азартных игр в интернете, сообщает Jakarta Globe.

Как заявил министр связи Буди Ари Сетиади, ведомство вынесло предупреждение обеим площадкам, но их ответы «оказались неудовлетворительными» и проблемы с модерацией контента не устранены. «Я бы предпочел немедленно закрыть доступ к Bigo Live и Telegram, но сначала необходимо провести дополнительные исследования», — сказал он.

«Мы действуем на основе собранных доказательств. Если мы обнаружим доказательства [распространения] порнографии или продвижения азартных игр, мы заблокируем платформы», — добавил министр.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Претензии к Telegram есть и у других стран: например, власти пригрозили заблокировать мессенджер в Турции из-за игнорирования предупреждений об удалении каналов с пропагандой азартных игр, а в Южной Корее заявили о росте числа преступлений с использованием дипфейков, которые генерирует телеграм-бот. В Индии также идет расследование против платформы из-за «предполагаемой роли в содействии преступной деятельности». Накануне замглавы Федерального ведомства по охране Конституции Германии Зинан Зелен заявил, что команда Telegram недостаточно сотрудничает с властями.

24 августа во Франции в рамках предварительного расследования был задержан основатель мессенджера Павел Дуров, который прилетел в страну из Азербайджана. Он несколько дней провел под стражей, 28 августа предпринимателю предъявили сразу несколько обвинений, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. После Дурова отпустили под залог €5 млн и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции, покидать территорию Франции ему запрещено (у Дурова есть французское гражданство).

Адвокат бизнесмена Давид-Оливье Камински назвал обвинения абсурдными. Команда Telegram также заявляла, что нельзя винить владельца платформы за злоупотребления на ней.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Telegram Индонезия блокировка мессенджер Павел Дуров
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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