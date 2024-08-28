Евросоюз начал собственное расследование против Telegram

Telegram не представил точного числа пользователей из Европы, в то время как европейский закон выдвигает строгие требования к наиболее популярным онлайн-платформам. Брюссель займется собственным расследованием

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Объединенный исследовательский центр Евросоюза начал техническое расследование о возможном нарушении Telegram закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о предоставлении точных данных о количестве пользователей. Мессенджер должен был в августе передать актуальные цифры, но не сделал этого, сообщив лишь, что у платформы «значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц в ЕС».

Непредоставление актуальной информации идет вразрез с требованиями DSA, пояснили собеседники FT. Если у платформы больше, чем 45 млн пользователей из ЕС, это влечет за собой более строгие обязательства по модерации, соблюдению требований ЕС, стороннему аудиту и обязательному обмену информацией с Еврокомиссией.

«У нас есть возможность с помощью наших собственных систем и расчетов определить, насколько точны данные о пользователях», — сказал Томас Ренье, представитель Еврокомиссии по цифровым вопросам.

Telegram заявляет о своем соблюдении законов ЕС, включая DSA. Комментарий мессендежера на этот счет последовал вслед за задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Претензии заключаются в ненадлежащей модерации и анонимности пользователей, а также отказе мессенджера сотрудничать с европейскими властями. В его деле содержится 12 обвинений, в том числе о соучастии в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и использовании криптовалютных инструментов. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — ответили на это в Telegram.

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram достигла 950 млн человек, рассказал Дуров в конце июля, за месяц до задержания. Прежде в этом году бизнесмен отмечал в беседе с FT, что количество пользователей Telegram «примерно пропорционально населению каждого рынка [или] континента», за исключением Китая.