Дуров рассказал, что Telegram раскрывал властям ряда стран IP-адреса

Telegram с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников в случае «правильно оформленного запроса», сообщил Дуров. Так, с начала года Telegram раскрыл данные по 6992 запросам в Индии и по 203 — в Бразилии

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с политикой конфиденциальности — например, Бразилии и Индии.

«Каждый раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», — написал он в своем телеграм-канале Du Rove's Channel.

Дуров уточнил, что в Бразилии Telegram раскрыл данные по 75 юридическим запросам в первом квартале этого года, по 63 — во втором квартале и по 65 — в третьем квартале, а также еще по 6992 запросам в Индии.

В Европе в третьем квартале выросло количество обоснованных запросов, полученных Telegram, отметил он. Основатель мессенджера связал это с тем, что там «начали использовать правильную линию связи», которая «предусмотрена законом ЕС о цифровых услугах».

«Информация была в открытом доступе для всех, кто с начала 2024 года заходил на сайт Telegram или гуглил «адрес Telegram в ЕС для правоохранительных органов», — добавил Дуров.

«Чтобы избежать путаницы», на прошлой неделе мессенджер упростил и унифицировал политику конфиденциальности в разных странах, сообщил он. «Но наши основные принципы не изменились. Мы всегда стремились соблюдать местные законы, если они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности», — подчеркнул Дуров.

В сентябре Дуров заявил, что Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает закон, в ответ на обоснованные юридические запросы. По его словам, модераторы удалили из поиска незаконный контент, мессенджер стал намного безопаснее. Те, кто обнаружит незаконный контент, могут пожаловаться через бот @SearchReport, рассказал основатель Telegram.

Отсутствие модерации и отказ от сотрудничества были среди претензий французских властей к Дурову, которого задержали в августе в аэропорту Ле-Бурже, а через несколько дней отпустили под залог и запретили покидать Францию. После задержания он назвал борьбу со злоупотреблениями в мессенджере своей личной целью.