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Новые законы в России ,  
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Горелкин анонсировал штрафы из-за незарегистрированных телеграм-каналов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России могут начать штрафовать рекламодателей за размещение контента в незарегистрированном телеграм-канале с аудиторией более 10 тыс. человек. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на встрече с участниками Высшей школы новых медиа. По его словам, аналогичная мера будет применяться в отношении телеграм-канала в случае репоста.

«Со временем появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном телеграм-канале, где больше 10 тыс. подписчиков, размещают рекламу. За репост такого канала также будет штраф», — сказал Горелкин (цитата по ТАСС).

Депутат добавил, что цель таких нововведений заключается в том, чтобы
«выбить ресурсную базу из анонимного сектора», а также снизить объемы финансирования на эти цели.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

С 1 ноября 2024 года в России действует закон, который обязывает владельцев страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. человек передавать данные о себе в Роскомнадзор (РКН). Речь идет в том числе о публичных каналах в мессенджерах.

Владельцы страниц, чьи сведения не включены в перечень надзорного ведомства, не могут размещать у себя рекламу и предложения о финансировании.

Кроме того, владельцы социальных сетей в течение суток и до выполнения требований должны будут ограничить доступ к блогам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе. Эта норма начнет действовать с 1 января 2025 года.

В первую очередь деанонимизация коснулась таких сервисов, как Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Эти социальные сети включены в реестр Роскомнадзора.

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