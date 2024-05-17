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Война санкций ,  
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В ЕС запретили вещание Voice of Europe, «РИА Новости» и «Известий»

На территории ЕС запретили вещание Voice of Europe, «РИА Новости» и «Известий»
Сюжет
Война санкций
Совет ЕС приостановил вещание еще четырех российских СМИ, включая госагентство «РИА Новости». Решение Брюссель объяснил распространением «военной пропаганды». Москва осуждает западные санкции
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС за «военную пропаганду», следует из заявления на сайте Совета ЕС.

«Эти средства массовой информации находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и сыграли важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран», — говорится в заявлении.

В Совете ЕС обвинили Россию в ведении «систематической международной кампании по манипулированию средствами массовой информации и информацией, вмешательству и серьезному искажению фактов». При этом в Брюсселе отметили, что мера не будет препятствовать сотрудникам СМИ «осуществлять деятельность в ЕС, за исключением вещания».

Власти России неоднократно называли западные санкции незаконными. Любые обвинения в манипулировании СМИ Москва опровергала.

Издание Voice of Europe было создано в 2017 году и изначально базировалось в Нидерландах, однако позже оно было закрыто и перезапущено уже в 2023 году в Чехии. В ЕС «Голос Европы» неоднократно обвиняли в распространении российской пропаганды и связывали его с бывшем лидером запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Как писал Euractiv, с марта этого года издание ведет деятельность с территории Казахстана.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

С начала спецоперации на Украине в ЕС запретили вещание уже нескольких российских СМИ, в том числе НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. Также были заблокированы каналы многих российских СМИ на YouTube.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что блокировка каналов российских вещателей является «бескомпромиссной чисткой информационного пространства». По ее словам, за этими репрессиями стоит официальный Вашингтон, который перекрывает источники «неудобной информации».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции ЕС СМИ вещание РИА Новости Известия Российская газета

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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